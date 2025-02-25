IBM Storage FlashSystem C200

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FlashSystem
C200
IBM FlashSystem C200 是我们 FlashSystem 系列的最新成员，可提供更低的总体拥有成本以及企业耐用性。
FlashSystem C200 可将我们的全闪存存储领导地位扩展到新的工作负载，例如媒体流传输、归档和备份。凭借其在价格、性能与容量方面的均衡性，可以用可靠的闪存解决方案来替代 HDD 存储，从而降低存储成本。FlashSystem C200 由我们的 FlashSystem 保证提供支持，其中包括能源效率、零停机时间和勒索软件检测。我们为维护期间的驱动器更换提供保证，且其写入周期比行业标准 QLC 驱动器多出 5.5 倍。
了解 IBM 如何利用 Flash Grid 技术和 FlashSystem C200 的最新更新来改造数据中心
IBM® FlashCore 模块具有受保证的耐用性、始终在线的压缩与勒索软件威胁检测功能，并保证可在 1 分钟内检测出结果
通过将媒体流传输、归档和备份等 HDD 工作负载移至 FlashSystem C200，可节省空间、电力、管理和维护成本，从而降低运营成本
凭借 FlashSystem 阵列之间受保证的无中断工作负载移动性，可帮助您借助 AI 驱动的管理、扩展和工作负载放置来尽可能提升存储环境的价值
享受与整个 FlashSystem 系列相同的企业级安全性和可用性服务的优点，使其成为灾难恢复用例完美解决方案
提供无与伦比的密度（2U 空间中的原始容量为 1.1 PB，最高则可达 2.3 PBe），从而有助于整合 HDD 以平均节省 71% 的机架空间
提供经济、环境与电力效率方面的平衡，以帮助您实现 ESG 目标
将您的 HDD 或混合存储升级为经容量优化的全闪存阵列，且附带可实现业务敏捷性、提高效率并增强可持续性的功能。
将热度较低且对延迟不太敏感的工作负载整合到大容量系统中，同时更轻松地满足现代 IT 环境的需求。
优化数据放置和灾难恢复，以增强当今数据密集型环境下的运营弹性和效率。
企业级全闪存阵列，可提供网络安全、出色的密度和极致的性能。
强大的性能、超大的全闪存存储容量以及广泛的连接能力，且不影响弹性。
企业级全 NVMe 闪存网络存储平台，适用于性能和容量密集型工作负载。
满足您的近线归档和备份需求的完美解决方案。使用此解决方案，可以简化混合存储环境，物超所值。
企业级数据存储平台，旨在优化混合工作负载和虚拟化环境中的性能。