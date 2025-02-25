IBM Storage FlashSystem C200

IBM FlashSystem C200 是我们 FlashSystem 系列的最新成员，可提供更低的总体拥有成本以及企业耐用性。

FlashSystem C200 可将我们的全闪存存储领导地位扩展到新的工作负载，例如媒体流传输、归档和备份。凭借其在价格、性能与容量方面的均衡性，可以用可靠的闪存解决方案来替代 HDD 存储，从而降低存储成本。FlashSystem C200 由我们的 FlashSystem 保证提供支持，其中包括能源效率、零停机时间和勒索软件检测。我们为维护期间的驱动器更换提供保证，且其写入周期比行业标准 QLC 驱动器多出 5.5 倍。