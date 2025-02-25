主页

存储

FlashSystem

C200

 IBM Storage FlashSystem C200
像 TLC 一样使用，像 QLC 一样付费
了解配置和定价
IBM Storage FlashSystem C200
针对高容量工作负载进行优化

IBM FlashSystem C200 是我们 FlashSystem 系列的最新成员，可提供更低的总体拥有成本以及企业耐用性。

FlashSystem C200 可将我们的全闪存存储领导地位扩展到新的工作负载，例如媒体流传输、归档和备份。凭借其在价格、性能与容量方面的均衡性，可以用可靠的闪存解决方案来替代 HDD 存储，从而降低存储成本。FlashSystem C200 由我们的 FlashSystem 保证提供支持，其中包括能源效率、零停机时间和勒索软件检测。我们为维护期间的驱动器更换提供保证，且其写入周期比行业标准 QLC 驱动器多出 5.5 倍

了解 IBM 如何利用 Flash Grid 技术和 FlashSystem C200 的最新更新来改造数据中心
容量优化后的全闪存存储。阅读解决方案简介
节省空间、能源并提高性能 通过将数据从采用 16 TB HDD 的存储阵列迁移到 FlashSystem C200 71% 更少的机架空间 43% 的所需电力降幅 2.4 倍 的读取吞吐量性能提升
功能
无处不在的增强型 QLC

IBM® FlashCore 模块具有受保证的耐用性、始终在线的压缩与勒索软件威胁检测功能，并保证可在 1 分钟内检测出结果
经济高效的存储

通过将媒体流传输、归档和备份等 HDD 工作负载移至 FlashSystem C200，可节省空间、电力、管理和维护成本，从而降低运营成本
无缝集成至 Flash Grid

凭借 FlashSystem 阵列之间受保证的无中断工作负载移动性，可帮助您借助 AI 驱动的管理、扩展和工作负载放置来尽可能提升存储环境的价值
始终保障安全

享受与整个 FlashSystem 系列相同的企业级安全性和可用性服务的优点，使其成为灾难恢复用例完美解决方案
无与伦比的密度

提供无与伦比的密度（2U 空间中的原始容量为 1.1 PB，最高则可达 2.3 PBe），从而有助于整合 HDD 以平均节省 71% 的机架空间

 
改善了可持续性

提供经济、环境与电力效率方面的平衡，以帮助您实现 ESG 目标
规格
  • 提供 1 PB 原始容量，且可在 2U 空间中扩展 Flash Grid
  • 全套企业软件功能
  • 256 GB 缓存
  • 8 个 10 GbE 板载端口
  • 16 个 32 Gb FC/NVMe-FC 或 8 个 25/10 GbE NVMe-TCP 可选端口
  • 比传统 HDD/混合解决方案高出 10 倍的性能
  • 针对连续工作负载进行优化
用例
现代化

将您的 HDD 或混合存储升级为经容量优化的全闪存阵列，且附带可实现业务敏捷性、提高效率并增强可持续性的功能。

  • 提高性能，从而提供更高的 IOPS 和低至 1 ms 的延迟。
  • 在更少的物理空间内存储更多数据。
  • 消耗更少的电力并产生更少的热量，从而实现环保。
整合

将热度较低且对延迟不太敏感的工作负载整合到大容量系统中，同时更轻松地满足现代 IT 环境的需求。

  • 通过减少资本支出和维护成本来提高成本效率。
  • 通过动态、策略驱动式管理来提高利用率。
  • 通过减少需管理的存储系统来简化监控和管理。
优化

优化数据放置和灾难恢复，以增强当今数据密集型环境下的运营弹性和效率。

  • 通过动态、策略驱动式数据迁移来有效管理存储层。
  • 通过将具有成本控制意识的工作负载放置在具有成本效益的存储空间中，对宝贵的资源进行重定向来推动实现您的关键业务优先事项。
  • 提供始终在线、基于硬件的压缩功能，以最大化存储容量。

相关产品

深入了解标准配置和价格
IBM FlashSystem 5300

企业级全闪存阵列，可提供网络安全、出色的密度和极致的性能。
IBM FlashSystem 7300

强大的性能、超大的全闪存存储容量以及广泛的连接能力，且不影响弹性。
IBM FlashSystem 9500

企业级全 NVMe 闪存网络存储平台，适用于性能和容量密集型工作负载。
IBM FlashSystem 5015

满足您的近线归档和备份需求的完美解决方案。使用此解决方案，可以简化混合存储环境，物超所值。
IBM FlashSystem 5045

企业级数据存储平台，旨在优化混合工作负载和虚拟化环境中的性能。
采取后续步骤

请联系顾问，咨询如何配置 IBM FlashSystem 以满足贵公司的业务需求。

了解配置和定价
更多探索方式 阅读 IBM FlashSystem Portoflio 产品简介 深入了解北美地区的 IBM 合作伙伴 文档 支持 红皮书：FlashSystem 最佳实践 社区 博客 资源