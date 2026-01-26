通过专业的 HCM 设计与实施赋能员工，优化人力资源管理流程，推动数字化转型
借助 Oracle Cloud 人力资本管理 (HCM)，支持组织实现人力资源运营的转型。利用深厚的 Oracle 专业知识和行业知识，IBM 指导客户通过战略、设计和实施，实现员工队伍管理、人才管理和薪资流程的现代化。
我们全球经认证的 Oracle Cloud HCM 专家团队专注于将技术与业务目标相协调，将 Oracle Cloud HCM 与其他企业系统集成，并通过变革管理推动用户采用。通过持续支持与优化，IBM 助力客户从 Oracle Cloud 人力资本管理投资中获得更好的效率、更深入洞察及更高的员工参与度。
快速部署 Oracle Cloud HCM，实现人力资源流程的现代化与简化，减少人工操作并提升整体生产力。我们的方法助力贵组织实现更快速、高效且可扩展的员工队伍管理。
IBM 通过优化工作流、启用智能体 AI 功能以及引导您有效完成变更，增强了员工对 Oracle Cloud HCM 的体验。这推动了员工队伍的参与度、生产力和满意度的提升。
利用 Oracle Cloud HCM 模块的能力和 IBM 旗舰 AI 产品组合 watsonx 的力量，通过智能体 AI 简化和重新构想人力资源流程，减少手动工作并提高工作效率。
IBM® Oracle Consulting 规模更大，实力更强。我们收购了两家领先的 Oracle 合作伙伴公司，IBM® Applications Software Technology 和 IBM® Symatrix，得以带来更丰富的服务、全新产品以及业内深度与广度无与伦比的专业经验。
IBM 利用 Oracle Cloud HCM 帮助组织实现人力资源现代化，将 AI 驱动的洞察分析和自动化相结合，增强员工体验，改善决策，并打造一支敏捷、面向未来、与业务增长相适应的员工队伍。
IBM 通过整合 AI 驱动的洞察、智能工作流和自适应运营模式，帮助组织重新构想人力资源战略，为充满活力的员工队伍提供支持，增强员工体验并加速业务转型。
我们利用 Oracle Cloud HCM 及 AI 互联平台，协助客户制定并创新人力资源与企业 AI 战略。这些战略整合数据和自动化，提升员工队伍的洞察分析，优化决策，促进业务整体的敏捷性。
我们将丰富的 Oracle Cloud HCM 专业经验带入各行各业，量身打造解决方案，应对行业特有挑战和职能。
借助我们深厚的政府专业知识和专为公共部门现代化而设计的 Oracle Cloud HCM 解决方案，改变员工队伍的体验和服务交付。
通过我们经验证可靠的 Oracle Cloud HCM 功能，提升合规性与安全性，增强员工队伍的敏捷应变能力。
利用 AI 驱动的 Oracle Cloud HCM 解决方案，加速创新，打造智能工作流程，助力高效运营。
借助我们的 Oracle HCM Cloud 解决方案，提高员工参与度，增强组织运营韧性。
