借助 Oracle Cloud 人力资本管理 (HCM)，支持组织实现人力资源运营的转型。利用深厚的 Oracle 专业知识和行业知识，IBM 指导客户通过战略、设计和实施，实现员工队伍管理、人才管理和薪资流程的现代化。

我们全球经认证的 Oracle Cloud HCM 专家团队专注于将技术与业务目标相协调，将 Oracle Cloud HCM 与其他企业系统集成，并通过变革管理推动用户采用。通过持续支持与优化，IBM 助力客户从 Oracle Cloud 人力资本管理投资中获得更好的效率、更深入洞察及更高的员工参与度。