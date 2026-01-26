Oracle HCM 咨询

通过专业的 HCM 设计与实施赋能员工，优化人力资源管理流程，推动数字化转型

两名员工在办公室协作

智能体 AI 的战略性崛起

探索如何将运营从单纯的增量收益，升级为全新的业务影响力。

获取 IBV 报告

借助 Oracle Cloud 人力资本管理 (HCM)，支持组织实现人力资源运营的转型。利用深厚的 Oracle 专业知识和行业知识，IBM 指导客户通过战略、设计和实施，实现员工队伍管理、人才管理和薪资流程的现代化。

我们全球经认证的 Oracle Cloud HCM 专家团队专注于将技术与业务目标相协调，将 Oracle Cloud HCM 与其他企业系统集成，并通过变革管理推动用户采用。通过持续支持与优化，IBM 助力客户从 Oracle Cloud 人力资本管理投资中获得更好的效率、更深入洞察及更高的员工参与度。
优势
加速推进人力资源转型

快速部署 Oracle Cloud HCM，实现人力资源流程的现代化与简化，减少人工操作并提升整体生产力。我们的方法助力贵组织实现更快速、高效且可扩展的员工队伍管理。
增强员工体验

IBM 通过优化工作流、启用智能体 AI 功能以及引导您有效完成变更，增强了员工对 Oracle Cloud HCM 的体验。这推动了员工队伍的参与度、生产力和满意度的提升。
无缝 AI

利用 Oracle Cloud HCM 模块的能力和 IBM 旗舰 AI 产品组合 watsonx 的力量，通过智能体 AI 简化和重新构想人力资源流程，减少手动工作并提高工作效率。
世界级软件与咨询

IBM® Oracle Consulting 规模更大，实力更强。我们收购了两家领先的 Oracle 合作伙伴公司，IBM® Applications Software TechnologyIBM® Symatrix，得以带来更丰富的服务、全新产品以及业内深度与广度无与伦比的专业经验。
功能 员工队伍现代化

IBM 利用 Oracle Cloud HCM 帮助组织实现人力资源现代化，将 AI 驱动的洞察分析和自动化相结合，增强员工体验，改善决策，并打造一支敏捷、面向未来、与业务增长相适应的员工队伍。

 人力资源战略与转型

IBM 通过整合 AI 驱动的洞察、智能工作流和自适应运营模式，帮助组织重新构想人力资源战略，为充满活力的员工队伍提供支持，增强员工体验并加速业务转型。

 AI 驱动的人力资源与企业战略

我们利用 Oracle Cloud HCM 及 AI 互联平台，协助客户制定并创新人力资源与企业 AI 战略。这些战略整合数据和自动化，提升员工队伍的洞察分析，优化决策，促进业务整体的敏捷性。

我们交付的价值

从传统的本地核心 HR 系统迁移到 Oracle Cloud HCM 的组织依靠 IBM 来规划和执行平稳迁移，从而确保数据的完整性、合规性并最大限度减少干扰。

跨国公司借助 IBM 的专业知识，统一各地区的不同人力资源流程和系统，从而实现一致的政策、集中报告并改进全球协作。

IBM 帮助组织发挥 Oracle Cloud HCM 的分析能力，洞察员工队伍的绩效、人员流转率和技能缺口，支持数据驱动的人才管理和人才获取战略以及更好的决策。

我们如何交付价值
Oracle 咨询图表以独立面板的形式展示了部署类型、业务领域、AI 加速器和方法。
我们如何交付价值

从部署类型到业务领域，我们交付过程的每个环节都注入了 AI 加速动能与清晰的方法论——助您获得更完善、更具韧性的成果。

成功案例

两位同事在现代办公环境中讨论
苏格兰政府 借助 Oracle Cloud 实现服务转型并充分释放价值 IBM 与苏格兰政府紧密合作，突破分散后台系统的旧有局限，共同构建一个为未来奠定基础的新共享系统。
两位同事在现代办公环境中讨论

行业

我们将丰富的 Oracle Cloud HCM 专业经验带入各行各业，量身打造解决方案，应对行业特有挑战和职能。

公共部门 金融服务 高科技 制造业
相关服务 Oracle Cloud ERP
借助 Oracle ERP 解决方案，助力贵组织优化运营流程，提升财务洞察力，并为企业未来发展打造坚实基础。
Oracle Cloud SCM
借助 Oracle Cloud SCM，实现智能互联、富有韧性的供应链运营。该综合套件覆盖规划、采购、制造、库存与物流等环节，提供实时可视化、预测分析与自动化支持。
Oracle Cloud 基础设施
在有弹性、安全且高性能的云平台上部署所有工作负载；该平台是一个任务关键型系统平台。
后续步骤

想要了解 IBM Consulting 可为企业提供哪些帮助？请与我们联系，我们将尽快回复您的问题，讨论我们的商业咨询服务如何为您提供帮助，并深入探讨后续步骤。

 订阅我们的每周时事通讯
IBM Consulting 工作

成为目标明确的顾问，加入我们的专业团队，推动创新和变革。

 查看工作机会 与 IBM 合作

利用 IBM 发展业务，借助我们创新的技术解决方案、激励措施和资源，进一步促进发展。

 加入 IBM® Partner Plus 访问 IBM Consulting 的资源页面

查看我们的最新报告、指南和思维领导力论文合集，助您拓展业务。

 了解更多