IBM 与 Oracle 及其近期收购的 IBM Accelalpha 携手，通过 Oracle 供应链及制造 (SCM) 打造有弹性、敏捷且智能的供应链。凭借供应链行业的专业知识和成熟的交付方法，我们将全程指导您的供应链转型。

我们的全球 Oracle 认证 SCM 顾问团队兼具技术专业性与运营洞见，可优化供应链规划、采购、生产、物流及产品全生命周期管理。我们可以通过量身定制的 Oracle 供应链解决方案，帮助您加快采用速度、最大限度减少中断并提高效率。