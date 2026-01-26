Oracle SCM 咨询

优化供应链管理，降低成本并提升库存效率

工厂流水线上操作平板电脑的工作人员

智能体 AI 的战略性崛起

探索如何将运营从单纯的增量收益升级为全新的业务影响力。

IBM 与 Oracle 及其近期收购的 IBM Accelalpha 携手，通过 Oracle 供应链及制造 (SCM) 打造有弹性、敏捷且智能的供应链。凭借供应链行业的专业知识和成熟的交付方法，我们将全程指导您的供应链转型。

我们的全球 Oracle 认证 SCM 顾问团队兼具技术专业性与运营洞见，可优化供应链规划、采购、生产、物流及产品全生命周期管理。我们可以通过量身定制的 Oracle 供应链解决方案，帮助您加快采用速度、最大限度减少中断并提高效率。
优势
降低制造成本

Oracle Cloud 制造工具帮助您简化制造流程，提高生产效率并降低制造成本，让您能够在任何地方制造任何产品。
全流程库存可追溯

使用 Oracle 库存管理工具，可以跟踪批号和序列号，了解产品制作过程以及成品的使用地点。该解决方案还将提高效率，降低材料的搬运成本。
提升物料管理效率

从更高效的物料管理中受益，这样您就不会出现物料短缺，也不会被过剩的库存压垮。借助 Oracle 的物流应用，您可以简化入库和出库运输流程。
无缝 AI

除了实施 Oracle Cloud 应用程序中固有的 AI 外，IBM 还与 Oracle 合作，将 IBM 旗舰 AI 产品组合 watsonx 的强大功能赋予 Oracle。
世界一流软件与咨询服务

IBM Oracle Consulting 规模更大、服务更全面。我们收购了两家领先的 Oracle 合作伙伴公司——IBM AccelalphaIBM Applications Software Technology，带来更丰富的服务、全新产品以及业内无与伦比的专业深度与广度。
功能 Oracle 供应链管理解决方案

难以控制成本的制造公司可以从 Oracle 供应链管理 (SCM) 中受益。如果您无法准确跟踪制造过程中所需的所有零件的成本，则无法衡量盈利能力。Oracle SCM 和 IBM 可以提供帮助。

 Oracle Inventory Management 服务

跟踪零部件、备件和成品的库存可能具有挑战性。由 IBM 顾问实施的 Oracle 库存管理系统，可让您全面了解仓库（包括第三方物流仓库和第三方制造工厂）的库存情况。

 Oracle 运输管理服务

应对将产品准时高效地交付给正确客户的挑战。企业需要行业领先的运输管理系统，如 Oracle 运输管理 (OTM)。客户发现货运支出减少了，货物装载速度加快了，发票错误也减少了。

我们交付的价值

IBM 部署 Oracle Order Management，助力企业高效实现：

  • 销售订单创建与管理
  • 定价、发货及结算管理
  • 订单履行管理
  • 全流程订单处理监控
  • 客户信用评估

无论您是自有生产还是委托代工，IBM 都可为您提供全方位支持。

我们实施 Oracle Cloud 制造，并将其与您的其他供应链应用程序集成，使您能够控制成本并提高盈利能力。

Oracle 库存管理系统可提升全球库存可视化水平并降低成本。IBM 顾问可助您管理：

  • 全球库存余量
  • 库存预留与分配
  • 自动化库存补货
我们如何交付价值
Oracle 咨询图表以独立面板的形式展示了部署类型、业务领域、AI 加速器和方法。
从部署类型到业务领域，我们交付过程的每个环节都注入了 AI 加速动能与清晰的方法论——助您获得更完善、更具韧性的成果。

行业

我们将丰富的 Oracle Cloud 专业经验带入各行各业，量身打造解决方案，应对行业特有挑战

制造业 高科技 金融服务
相关服务 Oracle Cloud ERP
借助 Oracle ERP 解决方案，助力贵组织优化运营流程、提升财务洞察力，并为企业未来发展打造坚实基础。
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM 通过统一人力资源、人才、薪资和员工队伍分析的云平台为您的员工队伍提供支持。我们的专家设计、实施和优化 Oracle Cloud HCM，以优化员工绩效。
Oracle Cloud Infrastructure
在高韧性、安全且高性能的云平台上部署所有工作负载——该平台专为关键任务系统而设计。
后续步骤

想要了解 IBM Consulting 可为企业提供哪些帮助？请与我们联系，我们将尽快回复您的问题，讨论我们的商业咨询服务如何为您提供帮助，并深入探讨后续步骤。

