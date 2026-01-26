优化供应链管理，降低成本并提升库存效率
IBM 与 Oracle 及其近期收购的 IBM Accelalpha 携手，通过 Oracle 供应链及制造 (SCM) 打造有弹性、敏捷且智能的供应链。凭借供应链行业的专业知识和成熟的交付方法，我们将全程指导您的供应链转型。
我们的全球 Oracle 认证 SCM 顾问团队兼具技术专业性与运营洞见，可优化供应链规划、采购、生产、物流及产品全生命周期管理。我们可以通过量身定制的 Oracle 供应链解决方案，帮助您加快采用速度、最大限度减少中断并提高效率。
Oracle Cloud 制造工具帮助您简化制造流程，提高生产效率并降低制造成本，让您能够在任何地方制造任何产品。
使用 Oracle 库存管理工具，可以跟踪批号和序列号，了解产品制作过程以及成品的使用地点。该解决方案还将提高效率，降低材料的搬运成本。
从更高效的物料管理中受益，这样您就不会出现物料短缺，也不会被过剩的库存压垮。借助 Oracle 的物流应用，您可以简化入库和出库运输流程。
除了实施 Oracle Cloud 应用程序中固有的 AI 外，IBM 还与 Oracle 合作，将 IBM 旗舰 AI 产品组合 watsonx 的强大功能赋予 Oracle。
IBM Oracle Consulting 规模更大、服务更全面。我们收购了两家领先的 Oracle 合作伙伴公司——IBM Accelalpha 和 IBM Applications Software Technology，带来更丰富的服务、全新产品以及业内无与伦比的专业深度与广度。
难以控制成本的制造公司可以从 Oracle 供应链管理 (SCM) 中受益。如果您无法准确跟踪制造过程中所需的所有零件的成本，则无法衡量盈利能力。Oracle SCM 和 IBM 可以提供帮助。
跟踪零部件、备件和成品的库存可能具有挑战性。由 IBM 顾问实施的 Oracle 库存管理系统，可让您全面了解仓库（包括第三方物流仓库和第三方制造工厂）的库存情况。
应对将产品准时高效地交付给正确客户的挑战。企业需要行业领先的运输管理系统，如 Oracle 运输管理 (OTM)。客户发现货运支出减少了，货物装载速度加快了，发票错误也减少了。
我们将丰富的 Oracle Cloud 专业经验带入各行各业，量身打造解决方案，应对行业特有挑战
我们借助 Oracle Cloud 制造与 Oracle WMS 推动制造业转型。客户从改进的库存跟踪、自动化生产和全球可追溯性中受益，从而加快订单履行速度。
我们助力高科技企业管理快速产品迭代及供应链中断挑战。我们实施 Oracle SCM、Configure Price Quote (CPQ)、GTM 与 OTM，确保快速合规交付并实现可扩展配置。
在金融服务领域，我们部署 Oracle ERP 和 EPM 以实现报告自动化并加快财务结算。客户得以简化结算流程并获得财务洞察分析，从而能够以更低的风险更快地做出决策。
