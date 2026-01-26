Oracle ERP 咨询

使用 Oracle Cloud ERP 转变任务关键型业务流程
三人在办公桌前讨论

智能体 AI 的战略性崛起

探索如何将运营从单纯的增量收益升级为全新的业务影响力。

借助 Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) 解决方案，助力贵组织优化运营流程、提升财务洞察力，并为企业未来发展打造坚实基础。依托丰富的行业经验和经过验证的方法论，我们助力您实现数字化 ERP 转型，从战略规划到规模化落地全程指导。

凭借 Oracle 认证的全球顾问团队，我们的 Oracle Cloud ERP 实践不仅带来技术卓越性，还带来以业务为中心的洞见：优化财务、供应链、采购和项目管理运营。通过量身定制的 Oracle 能力，加速采用，最大限度减少干扰并更快实现投资回报。
优势
快速转型

利用 IBM 独特且专有的业务成熟度指数评估，制定与业务目标一致的路线图，并高效部署解决方案，涵盖从规划到采用的整个过程。无论您身处云旅程的哪个阶段，IBM 都可伴您同行。
无缝 AI

除了引入 Oracle Cloud ERP 模块中固有的 AI 外，IBM 还与 Oracle 合作，将 IBM 旗舰 AI 产品组合 watsonx 的强大功能赋予 Oracle。
世界级软件与咨询

IBM Oracle Consulting 规模更大、服务更全面。我们收购了两家领先的 Oracle 合作伙伴公司——IBM AccelalphaIBM Aplications Software Technology，带来更丰富的服务、全新产品以及业内无与伦比的专业深度与广度。
功能 Oracle Cloud ERP 评估与战略规划

与我们的专家合作，充分利用 IBM 业务成熟度指数评估来评估您当前的环境，定义转型目标并构建量身定制的 ERP 蓝图。

 Oracle Cloud ERP 实施

IBM® RapidMove Method 提供基于资产且经过验证的部署方法，可降低复杂性并加速 Oracle Cloud 的采用。

 借助 Oracle Cloud 实现企业级转型

我们融合 Oracle 强大的云能力、IBM 的智能工作流及深厚行业经验，重新定义您的财务、采购与供应链运营。

我们交付的价值

通过整合账本、自动对账和利用 AI 驱动的异常检测，简化核心财务流程。Oracle Cloud ERP 与 IBM 结合，能够通过实时洞察分析、更稳妥的合规性和更少的人工干预，实现更快、更准确的结账。

在 Oracle Cloud ERP 上整合采购、库存与制造，提高可视化，缩短周期并强化供应商协作。智能自动化与引导式寻购可降低成本，实时分析支撑敏捷且有弹性的运营。

通过部署具有预配置流程和快速数据迁移功能的云原生 ERP 基础架构，加速资产剥离或合并。Oracle Cloud ERP 可确保运营连续性，降低总体拥有成本，并为持续创新提供可扩展的平台。

我们如何交付价值
Oracle 咨询图表以独立面板的形式展示了部署类型、业务领域、AI 加速器和方法。
我们如何交付价值

从部署类型到业务领域，我们交付过程的每个环节都注入了 AI 加速动能与清晰的方法论——助您获得更完善、更具韧性的成果。

行业

我们将丰富的 Oracle Cloud 专业经验带入各行各业，量身打造解决方案，应对行业特有挑战和职能

制造业 高科技 金融服务 公共部门
相关服务 Oracle Cloud 基础设施
在高韧性、安全且高性能的云平台上部署所有工作负载——该平台专为关键任务系统而设计。我们的全球 Oracle 认证 OCI 专家团队兼具卓越技术与战略洞察，优化计算、存储、网络和安全，保障最关键工作负载的高效运行。
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM 通过统一的人力资源、人才管理、薪酬及云端员工分析端到端平台，为企业员工队伍赋能。我们的专家团队设计、实施并优化 Oracle Cloud HCM 解决方案，通过 AI 洞察与自动化提升员工参与度、保障合规性，并推动组织敏捷运营。
Oracle Cloud SCM
通过 Oracle Cloud SCM 实现智能、互联且具弹性的供应链运营。这一综合套件提供涵盖规划、采购、制造、库存和物流的实时可视化、预测性分析和自动化，帮助我们从头到尾引导您的整个供应链转型。
后续步骤

想要了解 IBM Consulting 可为企业提供哪些帮助？请与我们联系，我们将尽快回复您的问题，讨论我们的商业咨询服务如何为您提供帮助，并深入探讨后续步骤。

