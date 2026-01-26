|使用 Oracle Cloud ERP 转变任务关键型业务流程
借助 Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) 解决方案，助力贵组织优化运营流程、提升财务洞察力，并为企业未来发展打造坚实基础。依托丰富的行业经验和经过验证的方法论，我们助力您实现数字化 ERP 转型，从战略规划到规模化落地全程指导。
凭借 Oracle 认证的全球顾问团队，我们的 Oracle Cloud ERP 实践不仅带来技术卓越性，还带来以业务为中心的洞见：优化财务、供应链、采购和项目管理运营。通过量身定制的 Oracle 能力，加速采用，最大限度减少干扰并更快实现投资回报。
利用 IBM 独特且专有的业务成熟度指数评估，制定与业务目标一致的路线图，并高效部署解决方案，涵盖从规划到采用的整个过程。无论您身处云旅程的哪个阶段，IBM 都可伴您同行。
除了引入 Oracle Cloud ERP 模块中固有的 AI 外，IBM 还与 Oracle 合作，将 IBM 旗舰 AI 产品组合 watsonx 的强大功能赋予 Oracle。
IBM Oracle Consulting 规模更大、服务更全面。我们收购了两家领先的 Oracle 合作伙伴公司——IBM Accelalpha 和 IBM Aplications Software Technology，带来更丰富的服务、全新产品以及业内无与伦比的专业深度与广度。
与我们的专家合作，充分利用 IBM 业务成熟度指数评估来评估您当前的环境，定义转型目标并构建量身定制的 ERP 蓝图。
IBM® RapidMove Method 提供基于资产且经过验证的部署方法，可降低复杂性并加速 Oracle Cloud 的采用。
我们融合 Oracle 强大的云能力、IBM 的智能工作流及深厚行业经验，重新定义您的财务、采购与供应链运营。
我们将丰富的 Oracle Cloud 专业经验带入各行各业，量身打造解决方案，应对行业特有挑战和职能
我们通过实时可见性和 AI 驱动的分析来改变端到端的运营效率并支持更好的决策；这些分析专为制造业量身定制，可优化生产力和运营。
利用 AI、机器学习与自动化整合运营，提升决策速度与敏捷性，并确保数据的实时准确性。
我们部署 Oracle ERP、账户对账云服务 (ARCS) 和 EPM，通过统一数据和借助 AI 功能，实现监管报告和余额对账自动化，并加快财务结算。简化结算流程，提高审计就绪度，并获得实时财务见解，从而实现更快决策并降低风险。
利用我们为 Oracle ERP Cloud 预建的行业解决方案，州、地方和联邦机构可以提高效率并改善选民服务。我们还支持网络安全服务和 AI 解决方案。
想要了解 IBM Consulting 可为企业提供哪些帮助？请与我们联系，我们将尽快回复您的问题，讨论我们的商业咨询服务如何为您提供帮助，并深入探讨后续步骤。
成为目标明确的顾问，加入我们的专业团队，推动创新和变革。
利用 IBM 发展业务，借助我们创新的技术解决方案、激励措施和资源，进一步促进发展。
查看我们的最新报告、指南和思维领导力论文合集，助您拓展业务。