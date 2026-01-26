优化 IT 架构，加速云端创新，实现关键任务性能与企业成长
借助 Oracle Cloud 基础设施 (OCI) 更快地创新、更智能地扩展并安全地运行。依托深厚的云端专业经验和成熟的 AI 赋能资源，我们引导您的基础设施实现从战略到扩展的全面转型。
IBM 的全球 Oracle 认证 OCI 专家团队兼具卓越技术与战略洞察，优化计算、存储、网络和安全，为最关键的工作负载提供支持。通过量身定制的 Oracle Cloud 基础设施解决方案，加速云的采用，减少中断，释放企业的敏捷性和性能。
通常，Oracle Cloud 基础设施相比其他服务提供商成本更低。客户最多可节省 50% 的成本。无论部署方式及数据中心位置如何，Oracle 均提供统一的定价结构。使用 Oracle，可享零输出费用及最高 30% 的支持抵扣。1
OCI 是用于高效运行 OpenAI、Palantir、NVidia、Cohere 等众多应用的平台。OCI 拥有最现代、性能最高的 RDMA 和 GPU 集群基础设施，涵盖认知和生成式 AI。Oracle 三管齐下的 AI 战略适用于 SaaS、PaaS 和 IaaS。
OCI 从零构建，全面优化性能、可用性与安全性。平台无吵闹邻居、网络串扰或超额订阅。在提供性能和可管理性 SLA（使用积分）的唯一云平台上，获得您付费购买的全部核心功能。
Oracle 多云选项现在可以在所有云供应商（AWS、Azure、Google、OCI）服务上运行 Oracle 数据库和 Exadata 的全部功能。这样，您就可以利用 26ai 数据库的功能，轻松实现 AI 的迁移和使用。
OCI 提供全套部署选项，包括本地、公有云、混合云或多云部署，并支持完整主权云解决方案。所有服务在各类平台均可使用。您所在地区没有数据中心？没关系，Oracle 可为您部署一个。
OCI 与 AI 推动更智能的工作负载决策，帮助显著降低云迁移成本。
在 IBM 由顶级超大规模云计算服务提供商、基础设施领导者和服务合作伙伴组成的深度生态系统的支持下，客户的部署速度最多可提高 50%。
IBM 可协助设计 OCI，实现最大可用性与正常运行时间，并确保零停机。
我们将丰富的 Oracle Cloud 专业经验带入各行各业，量身打造解决方案，应对行业特有挑战。
通过将 OCI 安全、高性能的云与 IBM 深厚的行业专业知识相结合，制造商能够连接生产系统、分析实时数据，并优化供应链。
IBM 与 OCI 助力高科技企业提升灵活性、优化成本，并更快将新技术推向市场，同时保障数据完整性与运营弹性。
OCI 支持合规性、增强弹性并加快创新，帮助机构优化性能并提供可信的、数据驱动的客户体验。
实现高效运营、支持监管要求并促进创新，为更智能、更透明的公共服务交付提供可扩展的弹性基础。
想要了解 IBM Consulting 可为企业提供哪些帮助？请与我们联系，我们将尽快回复您的问题，讨论我们的商业咨询服务如何为您提供帮助，并深入探讨后续步骤。
成为目标明确的顾问，加入我们的专业团队，推动创新和变革。
利用 IBM 发展业务，借助我们创新的技术解决方案、激励措施和资源，进一步促进发展。
查看我们的最新报告、指南和思维领导力论文合集，助您拓展业务。