借助 Oracle Cloud 基础设施 (OCI) 更快地创新、更智能地扩展并安全地运行。依托深厚的云端专业经验和成熟的 AI 赋能资源，我们引导您的基础设施实现从战略到扩展的全面转型。

IBM 的全球 Oracle 认证 OCI 专家团队兼具卓越技术与战略洞察，优化计算、存储、网络和安全，为最关键的工作负载提供支持。通过量身定制的 Oracle Cloud 基础设施解决方案，加速云的采用，减少中断，释放企业的敏捷性和性能。
降低并简化成本

通常，Oracle Cloud 基础设施相比其他服务提供商成本更低。客户最多可节省 50% 的成本。无论部署方式及数据中心位置如何，Oracle 均提供统一的定价结构。使用 Oracle，可享零输出费用及最高 30% 的支持抵扣。1
数据与 AI 基础架构领导力

OCI 是用于高效运行 OpenAI、Palantir、NVidia、Cohere 等众多应用的平台。OCI 拥有最现代、性能最高的 RDMA 和 GPU 集群基础设施，涵盖认知和生成式 AI。Oracle 三管齐下的 AI 战略适用于 SaaS、PaaS 和 IaaS。
专为企业打造

OCI 从零构建，全面优化性能、可用性与安全性。平台无吵闹邻居、网络串扰或超额订阅。在提供性能和可管理性 SLA（使用积分）的唯一云平台上，获得您付费购买的全部核心功能。
释放 AI 数据价值

Oracle 多云选项现在可以在所有云供应商（AWS、Azure、Google、OCI）服务上运行 Oracle 数据库和 Exadata 的全部功能。这样，您就可以利用 26ai 数据库的功能，轻松实现 AI 的迁移和使用。
完美混合设计

OCI 提供全套部署选项，包括本地、公有云、混合云或多云部署，并支持完整主权云解决方案。所有服务在各类平台均可使用。您所在地区没有数据中心？没关系，Oracle 可为您部署一个。
功能 实现性能最大化，成本最优化

OCI 与 AI 推动更智能的工作负载决策，帮助显著降低云迁移成本。

 加速转型

在 IBM 由顶级超大规模云计算服务提供商、基础设施领导者和服务合作伙伴组成的深度生态系统的支持下，客户的部署速度最多可提高 50%。

平稳迁移，无中断

IBM 可协助设计 OCI，实现最大可用性与正常运行时间，并确保零停机。

我们交付的价值

借助 IBM AI 驱动的自动化，优化计算、存储与数据库资源，同时保障性能与合规性。

通过 IBM 的 AIOps 及 OCI 托管服务，降低运营复杂度。IBM 提供了一种高效的方式来管理您的基础设施和应用程序环境，让您能够专注于核心业务。

IBM 将您的现代化工作与敏捷性、成本效益、AI 应用和客户体验等战略业务目标相结合。我们还可以就整合战略提供建议。

无论您是通过数据中心还是剥离基础设施来迁移应用程序，IBM 都可以通过数据中心整合和简化来帮助实现应用程序合理化。我们支持主权云、私有云、AI 工厂及云回迁方案。

Oracle 咨询图表以独立面板的形式展示了部署类型、业务领域、AI 加速器和方法。
从部署类型到业务领域，我们交付过程的每个环节都注入了 AI 加速动能与清晰的方法论——助您获得更完善、更具韧性的成果。

行业

我们将丰富的 Oracle Cloud 专业经验带入各行各业，量身打造解决方案，应对行业特有挑战。

制造业 高科技 金融服务 公共部门
相关服务 Oracle Cloud ERP
借助 Oracle ERP 解决方案，助力贵组织优化运营流程、提升财务洞察力，并为企业未来发展打造坚实基础。依托丰富的行业经验和经过验证的方法论，我们助力您实现数字化 ERP 转型，从战略规划到规模化落地全程指导。
Oracle Cloud SCM
借助 Oracle Cloud SCM，实现智能互联、富有韧性的供应链运营。该综合套件覆盖规划、采购、制造、库存、物流与产品生命周期管理等环节，提供实时可视化、预测分析与自动化支持。
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM 为您的员工队伍提供端到端平台，将人力资源、人才、薪资和员工队伍分析能力整合到云端。我们的专家团队负责设计、实施并优化 Oracle Cloud HCM 解决方案，可提升员工参与度、保障合规性，并推动组织实现更高的敏捷性。
