借助 Oracle Cloud 基础设施 (OCI) 更快地创新、更智能地扩展并安全地运行。依托深厚的云端专业经验和成熟的 AI 赋能资源，我们引导您的基础设施实现从战略到扩展的全面转型。

IBM 的全球 Oracle 认证 OCI 专家团队兼具卓越技术与战略洞察，优化计算、存储、网络和安全，为最关键的工作负载提供支持。通过量身定制的 Oracle Cloud 基础设施解决方案，加速云的采用，减少中断，释放企业的敏捷性和性能。