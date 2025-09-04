实施、整合并管理 Oracle Cloud 解决方案
IBM Accelalpha 现已归属于 IBM® Consulting，凭借 Oracle Cloud 成为供应链转型领域值得信赖的领导者。从物流和贸易合规到仓库管理和互联供应链，我们帮助客户消除瓶颈、加快交付速度并建立弹性。
除了我们的供应链体验之外，IBM Accelalpha 继续提供多支柱 Oracle Cloud 实施，包括企业资源规划 (ERP)、企业绩效管理 (EPM)、客户体验 (CX) 和人力资本管理 (HCM)，从战略和设计到部署和支持，现在在 IBM Consulting 下都得到了加强。我们与 IBM 和 Oracle 携手，将专业的 Oracle Cloud 应用程序专业知识与全球规模和人工智能驱动的解决方案相结合，打造更智能、更快速、更健康的企业。
一套基于云的解决方案，旨在简化财务、采购与项目管理流程，助力企业做出更明智的业务决策。
一套基于云的 AI 驱动解决方案，覆盖从入职到退休的全生命周期管理。
性能管理套件，支持规划、预算、预测及报表，确保战略与执行紧密契合。
一个整合规划、采购、生产、物流与维护的综合平台，助力提升企业敏捷性与韧性。
一套客户体验解决方案，整合营销、销售、服务与商务，打造个性化的端到端客户旅程。
我们通过自动化关键工作流和优化 Oracle Cloud 实施来实现可衡量的成本降低。客户反馈，通过 Oracle Cloud ERP、EPM 及供应链等应用，IT 成本下降，节省了额外费用，并减少了人工开销。
我们利用 Oracle CX，助力客户提供更快、更一致的客户服务。从自助服务门户到现场服务，客户正在改变支持工作流程，并在各个渠道提高顾客满意度。
借助 Oracle Cloud，我们简化了从财务到物流的运营流程。客户通过自动化及基于角色的工作流消除瓶颈。我们通过 Oracle Cloud 应用程序实现全面的数字化转型。
客户的订单到现金等财务流程实现显著优化。通过 Oracle EPM，这些改进显著缩短了财务规划与结账周期。
我们利用 Oracle 供应链管理 (SCM)、全球贸易管理 (GTM)、Oracle 运输管理 (OTM) 和 Oracle 仓库管理系统 (WMS) 帮助物流和制造业领导者简化规划、贸易合规和履行流程。全面的 Oracle 解决方案确保更快速的交付、提升客户满意度，并实现全球供应网络的即时协同。
我们为每个行业带来深厚的 Oracle Cloud 专业知识，定制解决方案来应对特定行业的挑战，涵盖从供应链波动到监管要求和客户期望的方方面面。
我们通过 Oracle Cloud 制造、仓库管理系统 (WMS) 和 IoT 实现制造运营转型。客户可享受实时库存监控、自动化仓储与生产工作流及全球可追溯能力，从而加快订单履行、降低废品率并实现更严格的合规控制。
我们助力高科技公司应对产品周期缩短及供应链中断挑战。借助 iAccel 工具包，我们实施 Oracle SCM、配置报价 (CPQ)、GTM 与 OTM，确保快速合规的交付并实现可扩展配置。客户实现弹性供应链、更快的启动和更顺畅的贸易运营。
在金融服务领域，我们部署 Oracle ERP、账户对账云服务 (ARCS) 及 EPM，实现监管报表、余额对账及财务结算的自动化。客户简化结算流程、提升审计准备就绪程度，并获得实时财务洞察，从而加速决策并降低风险。
专业服务公司通过在我们的帮助下实施的 Oracle Cloud ERP、Oracle Cloud 人力资本管理 (HCM) 和项目财务管理，可提高效率和敏捷性。我们集成资源规划、计费自动化和员工队伍分析，帮助公司提高利用率、减少管理开销并并无缝扩展客户交付规模。
在通信领域，我们借助 Oracle CPQ、订阅管理及 Cloud CX，实现个性化优惠、灵活计费与高品质客户服务。客户能够更快推出新服务套餐，优化客户接纳流程，并提升订户满意度与留存率。
