业务成熟度指数评估
智能体 AI 的战略飞跃

探索如何将运营从单纯的增量收益升级为全新的业务影响力。

由 IBM 提供支持的深厚供应链专业知识

IBM Accelalpha 现已归属于 IBM® Consulting，凭借 Oracle Cloud 成为供应链转型领域值得信赖的领导者。从物流和贸易合规到仓库管理和互联供应链，我们帮助客户消除瓶颈、加快交付速度并建立弹性。

除了我们的供应链体验之外，IBM Accelalpha 继续提供多支柱 Oracle Cloud 实施，包括企业资源规划 (ERP)、企业绩效管理 (EPM)、客户体验 (CX) 和人力资本管理 (HCM)，从战略和设计到部署和支持，现在在 IBM Consulting 下都得到了加强。我们与 IBM 和 Oracle 携手，将专业的 Oracle Cloud 应用程序专业知识与全球规模和人工智能驱动的解决方案相结合，打造更智能、更快速、更健康的企业。
优势 790+ Oracle 顾问 >600 2024 年执行的项目数量 400 Oracle Cloud 上的独享客户 600+ Oracle 专业认证 8+ Oracle 应用方面的平均工作经验年限
功能
Oracle Cloud ERP

一套基于云的解决方案，旨在简化财务、采购与项目管理流程，助力企业做出更明智的业务决策。
Oracle Cloud HCM

一套基于云的 AI 驱动解决方案，覆盖从入职到退休的全生命周期管理。
Oracle Cloud EPM

性能管理套件，支持规划、预算、预测及报表，确保战略与执行紧密契合。
Oracle Cloud SCM

一个整合规划、采购、生产、物流与维护的综合平台，助力提升企业敏捷性与韧性。
Oracle Cloud CX

一套客户体验解决方案，整合营销、销售、服务与商务，打造个性化的端到端客户旅程。

一项战略伙伴关系

协同激发企业活力

自加入 IBM 以来，我们获得了更多学习机会、专属产品支持，并在开发、销售及交付环节实现更紧密的协同。

这些优点，加上 IBM 与 Oracle 数十年的合作关系，帮助组织建立韧性、敏捷性和透明度——持久转型和成功的关键基础。
我们交付的价值

我们通过自动化关键工作流和优化 Oracle Cloud 实施来实现可衡量的成本降低。客户反馈，通过 Oracle Cloud ERP、EPM 及供应链等应用，IT 成本下降，节省了额外费用，并减少了人工开销。

我们利用 Oracle CX，助力客户提供更快、更一致的客户服务。从自助服务门户到现场服务，客户正在改变支持工作流程，并在各个渠道提高顾客满意度。

借助 Oracle Cloud，我们简化了从财务到物流的运营流程。客户通过自动化及基于角色的工作流消除瓶颈。我们通过 Oracle Cloud 应用程序实现全面的数字化转型。

客户的订单到现金等财务流程实现显著优化。通过 Oracle EPM，这些改进显著缩短了财务规划与结账周期。

我们利用 Oracle 供应链管理 (SCM)、全球贸易管理 (GTM)、Oracle 运输管理 (OTM) 和 Oracle 仓库管理系统 (WMS) 帮助物流和制造业领导者简化规划、贸易合规和履行流程。全面的 Oracle 解决方案确保更快速的交付、提升客户满意度，并实现全球供应网络的即时协同。

我们如何交付价值
Oracle Consulting 图表展示不同板块：部署类型、业务领域、AI 加速器和方法
我们如何交付价值

从部署类型到业务领域，我们交付过程的每个环节都注入了 AI 加速动能与清晰的方法论——助您获得更完善、更具韧性的成果。

行业

我们为每个行业带来深厚的 Oracle Cloud 专业知识，定制解决方案来应对特定行业的挑战，涵盖从供应链波动到监管要求和客户期望的方方面面。

制造业 高科技 金融服务 专业服务 通信

洞察分析

数字化转型：实现云端成功的 4 大步骤 了解更多
让数字化转型真正助力企业发展
成功实施的挑战与应对方案
工业制造的收入转型
借助 Oracle CPQ 优化定价与销售流程
通过全面的 Oracle Cloud 解决方案提升企业成效
携手 IBM Accelalpha，优化并简化企业技术环境
