苏格兰政府 (SG) 负责与各部长一起制定政策和立法议程。作为苏格兰公共部门的核心要素，SG 赞助和资助了许多负责向苏格兰 500 万人口提供服务的公共机构。

为了与众多公共机构有效合作，SG 必须在幕后顺利运作。这并非易事，尤其在技术体系碎片化且过时的情况下。

这就是 SG 人力资源 (HR) 和财务职能部门面临的现实。几十年来，他们的团队一直在使用两个独立的 Oracle 电子商务系统来处理财务和采购以及人力资源和薪资任务。这些旧版系统没有跟上组织的发展或科技变革，导致用户只能依赖电子表格和手动解决方法来完成工作。

正如企业转型总监 Brian Reid 所说：“这是过时的技术无法再满足组织需求的典型案例。我们的系统不仅没有提供帮助，反而阻碍了人们高效工作和获得所需的洞察分析。它们也带来了很大的运营风险。例如，在我们以前的平台上，维护工资单变得非常困难。”

SG 一直希望将财务和人力资源纳入共享服务平台，以实现流程标准化、降低成本并优化公务员和公民的体验。

Reid 指出：“有 30 多个公共机构在旧版系统上运行，因此它实际上已经是一项共享服务。但该平台从未实现 SG 最初的愿景，即通用数据、简化流程和共享节省。我们的愿望是发展这种共享服务模式，并真正利用它来为公共部门员工和苏格兰人民带来益处。”