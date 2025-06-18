IBM Cloud 上的 GPU 和 AI 加速器

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NVIDIA L40SNVIDIA A100 的 GPU 配置文件可享 50% 折扣优惠

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借助丰富的 GPU 和 AI 加速器，安全地扩展 AI

IBM Cloud® 致力于将 AI 的强大功能提供给我们的企业客户，从而帮助您确定成果的优先级，并帮助确保您在 AI 部署方面拥有选择权。我们的云专为现代企业而构建，且会优先考虑数据安全性、合规性和信任度。我们可保护您的数据并提供生成式 AI 功能，从而推动竞争差异化和长期成功。

按需访问各种 GPU 和 AI 加速器，包括 NVIDIA H200、Intel Gaudi 3 和 AMD MI300X。IBM Cloud 上的 GPU 和 AI 加速器可满足您的基础设施、应用程序与混合云需求。此外，我们还提供了一个开放式架构来支持 Red Hat OpenShift、IBM watsonx、HPC 软件等。
近期新闻 AMD Instinct MI300X GPU 现已在 IBM Cloud 上可用 Intel Gaudi 3 AI 加速器现已在 IBM Cloud 上可用 NVIDIA H200 GPU 现已在 IBM Cloud 上可用
GPU 和 AI 加速器
NVIDIA GPU

通过按需访问专为 AI 和加速数据处理、HPC、可视化用例而构建的 NVIDIA GPU，实现高效扩展

深入了解 NVIDIA GPU Intel Gaudi 3 AI 加速器

以经济高效的方式扩展企业 AI 推理能力，兼具高性能、灵活部署和开放开发环境。

深入了解 Intel Gaudi 3 AI 加速器 AMD Instinct MI300X

增强生成式 AI 模型和 HPC 的性能和能效 采用 AMD Instinct MI300X GPU 的工作量。

深入了解 IBM Cloud 上的 AMD Instinct MI300X
IBM Cloud 上的 AI 创新 IBM Cloud 如何将您的 AI 从试点转入生产环境
数据隐私

高效保护您的数据，即使 IBM 也无法访问。我们将协助您进行管理，同时您可掌控加密密钥，确保只有您能访问。
内置安全性

利用 IBM Security and Compliance Center Workload Protection 减轻安全威胁。最大限度地减少错误配置，快速识别威胁，并了解第三方与第四方风险。
AI 基础设施的选择

在配备 GPU 和 AI 加速器的云端部署 AI 模型，或在本地和边缘设备中部署 AI 模型。从适应性强的多种 AI 基础设施中进行选择，而这些基础设施可与各种框架和工具相集成，以实现高性能 AI。
自动化、始终合规

使用可自动识别监管变化并将变化转化为可执行政策的工具来应对最新的治理与风险标准。
DevOps 效率工具

利用 Red Hat OpenShift 和 IBM Code Engine 的可部署架构或容器管理工具，实现部署流水线自动化，并加速生产进程。
端到端堆栈

不只是云端。IBM 提供一整套服务器、存储与网络服务，可帮助您克服 AI 的隐性成本和技术障碍。

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数据中心存储插图
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云计算的 3D 渲染
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深入了解 IBM Cloud Catalog 上 GPU 和 AI 加速器的部署选项。

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