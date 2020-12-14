主页 计算 IBM Cloud 上的计算服务
利用 IBM Cloud 管理基础架构，而企业则负责管理环境。仅需为所使用的资源付费。
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概述
关注业务，放心云端

比起担心云基础架构，您有更重要的任务。企业需要经营，员工需要激励，创新项目需要快速开发、测试并进入市场。企业无法承受对重要事宜（即客户）掉以轻心带来的后果。IBM Cloud® 可以帮助确保云计算基础架构不会阻碍企业成功。
为什么选择 IBM Cloud 上的计算服务 高性能服务器

使用功能强大的云服务器在数分钟内上线，并可以根据工作负载需求进行配置。

 现代全球化数据中心

在 6 个地区的 60 个 IBM Cloud Data Center 和 PoP 中快速启动和运行。

 管理 Kubernetes

使用平台即服务将独立的微服务部署到云环境中。

 无危害实现无服务器

几乎没有限制地运行代码，即用即付，甚至可缩小到零。
适用于任何工作负载的基础架构 实现企业想要或需要的基础架构控制。 裸机服务器
获取企业专用单租户云服务器，非共享服务器资源，按小时或按月定价。
了解更多信息 虚拟私有云
借助 IBM Cloud Virtual Server for VPC，获取 IBM Cloud 中企业专属的受保护空间。兼具私有云的安全性和公共云的敏捷性，值得期待。
了解更多信息 适用于经典基础架构的虚拟服务器
公共、专属、预留和临时虚拟服务器让企业能够按需提供和精简虚拟机。
了解更多信息 容器

云端构建和部署，并使用托管 Red Hat® OpenShift® 或 Kubernetes Service 进行编排。

了解更多信息 无服务器

利用 IBM Cloud Code Engine 在托管式无服务器平台上运行应用程序、批处理作业或容器。

了解更多信息

客户案例

American Airline Group Inc.

航空公司将面向客户的关键应用程序迁移到 IBM Cloud，以加快创新速度，从而满足不断变化的需求。

 The Weather Company®

TWC® 将其 Web 平台无缝迁移到 IBM Cloud，以优化应对需求高峰的弹性。

 Circeo

Circeo 将 IBM Cloud Bare Metal Server 和 Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud 整合，以便运行其电子借贷平台。

 Ricoh

Ricoh 将其统一通信系统迁移到 IBM Cloud Bare Metal Server，以确保能够提供可靠的服务。
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计算培训和认证 云架构设计专业课程

通过云架构设计专业课程，培养计算技能。

 云 SRE 专业课程

通过云 SRE 专业课程，培养计算技能。
试用免费套餐中的计算服务

获取永不过期的 Lite 帐户、价值 200 美元的积分并访问 40 项服务。无需付费。

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注释

** 促销活动仅对新订单有效，活动有效期至 2022 年 12 月 31 日，或售完为止。以上促销不可与其他促销或优惠同时享受。“8260 立减 500 美元促销”适用于采用 Intel® Xeon® 8260 处理器的 4 驱动器 IBM Cloud Bare Metal Server，并对所有 IBM Cloud Data Center 的全部操作系统开放。“10 Gbps 上行链路 5 折大促”适用于采用 Intel® Xeon® 处理器的任何 IBM Cloud Bare Metal Server，并对所有操作系统开放，但 Amsterdam 01、San Jose 01、Singapore 01、Wash 01、DAL 05、DAL 06 和 Hong Kong 01 IBM Cloud Data Center 除外。