比起担心云基础架构，您有更重要的任务。企业需要经营，员工需要激励，创新项目需要快速开发、测试并进入市场。企业无法承受对重要事宜（即客户）掉以轻心带来的后果。IBM Cloud® 可以帮助确保云计算基础架构不会阻碍企业成功。
使用功能强大的云服务器在数分钟内上线，并可以根据工作负载需求进行配置。
在 6 个地区的 60 个 IBM Cloud Data Center 和 PoP 中快速启动和运行。
使用平台即服务将独立的微服务部署到云环境中。
几乎没有限制地运行代码，即用即付，甚至可缩小到零。
云端构建和部署，并使用托管 Red Hat® OpenShift® 或 Kubernetes Service 进行编排。
利用 IBM Cloud Code Engine 在托管式无服务器平台上运行应用程序、批处理作业或容器。
航空公司将面向客户的关键应用程序迁移到 IBM Cloud，以加快创新速度，从而满足不断变化的需求。
TWC® 将其 Web 平台无缝迁移到 IBM Cloud，以优化应对需求高峰的弹性。
Circeo 将 IBM Cloud Bare Metal Server 和 Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud 整合，以便运行其电子借贷平台。
Ricoh 将其统一通信系统迁移到 IBM Cloud Bare Metal Server，以确保能够提供可靠的服务。
** 促销活动仅对新订单有效，活动有效期至 2022 年 12 月 31 日，或售完为止。以上促销不可与其他促销或优惠同时享受。“8260 立减 500 美元促销”适用于采用 Intel® Xeon® 8260 处理器的 4 驱动器 IBM Cloud Bare Metal Server，并对所有 IBM Cloud Data Center 的全部操作系统开放。“10 Gbps 上行链路 5 折大促”适用于采用 Intel® Xeon® 处理器的任何 IBM Cloud Bare Metal Server，并对所有操作系统开放，但 Amsterdam 01、San Jose 01、Singapore 01、Wash 01、DAL 05、DAL 06 和 Hong Kong 01 IBM Cloud Data Center 除外。