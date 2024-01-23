托管服务和私有云提供商 OEDIV，正通过创建突破先前限制的大型任务关键型 SAP HANA 数据库，扩展自身能力，吸引比以往更多的大客户。如今，OEDIV 使用 IBM®、SAP 和 SUSE 的解决方案，基于 IBM 设计的最佳实践和蓝图，可以灵活且经济高效地处理快速数据增长，以支持客户的高级数字化转型之旅。

OEDIV 首席执行官 Martin Stratmann 表示：“由于我们所处的行业正在发生日新月异的变化，我们必须不断重塑我们的业务。我们是客户值得信赖的顾问，为客户寻找优化的定制解决方案，即使在高峰期也能应对可用性和性能挑战。通过引入更高水平的标准化和自动化，我们可以提高业务效率，这对我们的客户大有裨益。与此同时，IBM、SAP 和 SUSE 的技术使我们能够超越容量和性能限制，在不增加团队人员的情况下将我们的私有云容量翻倍，这一巨大成功释放了新的商机并提高了我们的盈利能力。”