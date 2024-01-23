托管服务和私有云提供商 OEDIV，正通过创建突破先前限制的大型任务关键型 SAP HANA 数据库，扩展自身能力，吸引比以往更多的大客户。如今，OEDIV 使用 IBM®、SAP 和 SUSE 的解决方案，基于 IBM 设计的最佳实践和蓝图，可以灵活且经济高效地处理快速数据增长，以支持客户的高级数字化转型之旅。
OEDIV 首席执行官 Martin Stratmann 表示：“由于我们所处的行业正在发生日新月异的变化，我们必须不断重塑我们的业务。我们是客户值得信赖的顾问，为客户寻找优化的定制解决方案，即使在高峰期也能应对可用性和性能挑战。通过引入更高水平的标准化和自动化，我们可以提高业务效率，这对我们的客户大有裨益。与此同时，IBM、SAP 和 SUSE 的技术使我们能够超越容量和性能限制，在不增加团队人员的情况下将我们的私有云容量翻倍，这一巨大成功释放了新的商机并提高了我们的盈利能力。”
多年来，OEDIV 一直为领先和成长型中型企业提供托管和私有云 IT 服务。该公司的客户来自各个行业，所有这些客户的正常运营都有赖于最高水平的可用性，例如，使结账系统始终保持正常运行，或确保供应链始终供货，或保证生产线持续运转。
OEDIV 基础架构和云服务执行经理 Andreas Hingst 表示：“我们的客户正在继续实施数字化转型项目，从而导致业务流程变得更加复杂，数据量也变得越来越大。对于许多客户来说，每一分钟都很重要，延误很快就会累积，导致高昂的恢复成本和收入损失。因此，可用性已成为我们确保客户业务运营始终顺畅的关键优先事项。”
为了提供一流的服务，OEDIV 投入了大量的时间、精力和人员来进行系统维护和卓越运营。但随着公司的发展，其现有 IT 基础架构的性能、容量和可靠性显然已达到极限，很难再吸纳新客户。
OEDIV 寻求一个完整的集成解决方案堆栈，以帮助公司提高运营效率并提供更高的可用性。
Martin Stratmann 表示：“为了提供优质服务，我们需要一个优质平台。我们的目标是实施可靠、可扩展且易于管理的解决方案，使我们能够为新客户提供服务并发展我们的私有云业务。IBM 和 SUSE 通过全面的解决方案满足了所有要求，再加上 IBM 出色的 HANA 整体解决方案支持，我们有信心能够满足客户的任何要求。”
OEDIV 选用了 IBM Power Systems、IBM FlashSystem®（采用 IBM Spectrum Virtualize 构建）和 IBM Spectrum Protect，以及 SUSE Linux Enterprise Server for SAP 应用程序和 SUSE Manager（IBM 外部链接），并通过 Salt 配置引擎实现自动化，以运行 400 个 SAP S/4HANA® 应用程序和 SAP HANA 数据库。
该公司通过将 11 个 x86 工作负载合并到一台 IBM Power Systems 服务器来整合其基础架构。OEDIV 将维护停机时间减少了 95%，为客户的顺畅体验和全天候任务关键型生产提供支持。集成解决方案堆栈帮助公司简化了流程，并将参与 IT 运营的业务部门数量减少了 50%。
在其成功的基础上，OEDIV 计划扩展该解决方案以吸引更多客户。2021 年下半年，OEDIV 将把服务器和存储容量扩大 50%。
Martin Stratmann 继续说道：“有了 IBM 和 SUSE 解决方案，OEDIV 就可以从有效的可扩展性中受益，并且运营成本极低。我们不必担心底层基础架构，这让我们有更多时间来加速客户的数字化转型之旅。”
Andreas Hingst 补充道：“通过 IBM HANA 整体解决方案支持管理持续对话，极大地提高了协调性。将 IBM 和 SUSE 解决方案与先进的自动化功能相结合，改变了我们的 SAP HANA 托管业务；例如，我们只需 30 分钟即可置备新系统。我们就可以专注于客户的业务挑战，而不是进行故障诊断。
现在，OEDIV 希望启用 Power Enterprise Pools 2.0 with Utility Capacity。这种增强的资源共享产品基于 IBM Cloud®，并将通过灵活的伸缩选项（包括按分钟使用和计费）进一步节约成本。OEDIV 还与 IBM 合作，评估 IBM PowerAI 和机器学习如何帮助客户挖掘交易数据以获得洞察和预测分析。
为了扩展其私有云，OEDIV 和 IBM 联合举办了几次研讨会。最终，双方达成了一个标准化解决方案，其中包括 8 台 IBM Power System E980 服务器和 4 个 IBM FlashSystem 存储解决方案。该公司使用 SAP HANA 系统复制来跨两个地点镜像重要数据。
Martin Stratmann 继续说道：“通过使用 IBM FlashSystem 和 IBM Power Systems 构建集成解决方案，我们将技术堆栈的性能提高了 40%。内置的可靠性功能可在不影响客户的情况下进行维护。我们在 24 个月内没有经历过任何计划外宕机。”
该公司使用 IBM PowerVM® 虚拟化和 IBM PowerVC 自动化，来调整系统规模和性能，以满足协定的服务水平。为了最大限度地提高系统利用率并降低成本，该团队使用 IBM Live Partition Mobility 对工作负载进行动态管理，并依靠 IBM Spectrum Protect 进行备份和增加快速恢复功能。
OEDIV 在 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 上运行 SAP HANA 和 SAP S/4HANA。Andreas Hingst 解释说：“通过对 SUSE Linux 进行标准化，我们可以从丰富的知识中受益。我们使用 SUSE Manager 和 IBM PowerVC 中的集成 Salt 配置引擎，通过自助服务门户为工程师创建无缝的用户体验。”
OEDIV (Oetker Daten- und Informationsverarbeitung KG) Managed Soljutions（IBM 外部链接）隶属于 Oetker Group，该集团是欧洲最大的家族企业之一，拥有超过 36,000 名员工，年收入达 73.3 亿欧元。Oetker Group 是早期的 SAP 客户，OEDIV 是经过认证的 SAP 托管合作伙伴和 SUSE 合作伙伴。OEDIV 主要面向领先的中型企业，满足其全球运营对高可用性的需求，根据特定客户要求提供量身定制的优质托管和服务，并从位于德国的两个数据中心交付。
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美国出品，2021 年 9 月。
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