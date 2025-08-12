Rogge 对 IntelliMagic Vision for z/OS 的易用性表示赞赏，“您可以轻松进行切片和切块，同时以交互方式轻松修改报告。例如，通过选择其他图表类型、添加其他指标或以其他单位显示指标。如有必要，还可以从头新建一份即时可用且包含历史记录的报告。同事之间交换信息也异常便捷，因为您只需复制报告的 URL 并将其发送给同事即可。他们会看到完全相同的内容，这非常方便！同事们每天都可以互相分享图表。”

Rogge 专注于 z/OS 性能工作。“对我来说，消费相关报告非常有趣。这些报告通过工作量管理器 (WLM) 进行分组，涉及报告类、作业和已启动任务等内容。我可以快速查看它们消耗的 CPU 和 zIIP 资源量。它的核心价值在于数据钻取功能。例如，如果我发现 Db2 平台的使用率很高，我就会放大此处的报告类。在报告类中，您可以查看导致峰值的具体软件、已启动任务或作业。”另一个关键功能是自上而下的数据钻取视图，可用于识别高 CPU 使用率。系统工程师从工作量层级入手，使用自定义报告类分组，逐级钻取报告类，最后定位到特定地址空间。这种结构化方法能够快速分析根本原因并优化性能。

对于跨领域团队，其他报告同样重要。CICS 专家发现响应时间和 CICS 区域内的交易数量最为重要。在 MQ 领域中，团队主要监控队列状态，包括消息存量及读写操作频次。存储和 Db2 等其他领域则会每天查阅大量报告。Colruyt Group 已在其大部分大型机领域中部署 IntelliMagic Vision for z/OS，并且每天都会用它执行使用情况分析和监控。

该团队还利用仪表板进行月度 WLM 审查，检查未分类工作、分析重要性分布情况并识别优化机遇。过去需要手动操作且耗时费力的任务，如今通过IntelliMagic Vision for z/OS 得以简化，从而节省了宝贵时间。虽然 IntelliMagic Vision for z/OS 的当前用途主要集于性能调整和趋势分析，但其在大型机环境持续优化方面发挥着关键作用，包括 CPU 利用率、WLM 配置及整体系统效能提升。

最近，Colruyt Group 一直致力于在 IntelliMagic Vision for z/OS 中进行自定义分组，以将 CICS 交易与相应的应用团队关联起来。通过将 IntelliMagic Vision for z/OS 的 SMF 指标与其内部软件管理工具的元数据融合，他们现在能够将 IntelliMagic Vision for z/OS 作为应用程序报告工具提供给软件工程师和应用程序经理。这取代了他们的旧版 SAS/MXG 报告并增强了跨团队的性能跟踪。

IntelliMagic Vision for z/OS 在监控分布式数据设施 (DDF) 使用趋势方面发挥着至关重要的作用，尤其是针对接入大型机 Db2 的 Java 进程。各流程均配置唯一的关联 ID，允许系统工程师将性能问题追溯至特定流程及其所有者，从而提升责任感和可视性。Rogge 表示，“它已成为这一监控措施中不可或缺的一部分。如果有人建议我们停止使用 IntelliMagic Vision，我估计许多同事会说，‘那我们就会遇到问题，因为多个领域将陷入盲区，以致不得不编写大量报告。’”

IntelliMagic Vision for z/OS 的报告数量给 Rogge 留下了深刻的印象。“其他供应商总是宣称自己可以创建任何报告。关键是，我们无法提前预知自己希望了解的数据。令人高兴的是，许多报告在 IntelliMagic Vision 中均为标准格式，并且从第一天就开始建立历史记录。如需报告，我们可即时获取含历史数据的完整版本，而这正是其他供应商所欠缺的功能。”

此外，Colruyt Group 对 IntelliMagic Vision for z/OS 提供的支持非常满意。他们倾向于无需外部支持，但如果发生问题，他们有信心凭借 IBM 支持团队的帮助快速解决问题，因为该团队熟知系统配置与数据流。由于 IntelliMagic 部署于云端，IBM 专家可以直接访问并与 Colruyt 团队轻松协作。

Rogge 总结道：“借助 IntelliMagic Vision，我们不仅拥有了卓越的产品，还获得了在我们遇到问题时可为我们提供帮助的优秀员工。这真是绝配！"