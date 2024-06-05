IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 增强了 RMF/SMF 数据，并应用其内置知识来了解 z/OS 架构如何处理工作负载。这可帮助您调整 z/OS，以提高性能和保护可用性。您还可以使用它来调整处理器配置，以提高大型机硬件的 MIPS。

