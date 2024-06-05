通过使用 AI 驱动的分析来主动监控和管理 z/OS 环境，从而优化 z/OS 系统性能管理。防止中断，降低成本，保持大型机众所周知的可靠性和可用性。
获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。
使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。让上下文相关的深入分析功能帮助您最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 增强了 RMF/SMF 数据，并应用其内置知识来了解 z/OS 架构如何处理工作负载。这可帮助您调整 z/OS，以提高性能和保护可用性。您还可以使用它来调整处理器配置，以提高大型机硬件的 MIPS。
通过内置人工智能评估 700 多个关键 z/OS 指标，并使用专家领域知识的阈值，预防可用性和性能风险。
z/OS 拓扑（FICON 和 LPAR）非常复杂，难以可视化。传统的查看方法需要手动打印。IntelliMagic Vision 的交互式 LPAR 和 FICON 拓扑查看器允许分析师与时间间隔进行交互、集中查看和比较，以发现代价高昂的错误和变更。
上下文相关的深入分析使分析师能够根据所显示的数据确定其他分析路径，并快速调查每个假设，从而节省深入了解“死胡同”所花费的时间。在处理海量 SMF 数据时，集中处理所需的数据子集的能力尤为重要。
工作人员无需使用编码程序或掌握因技术而孤立的工具来访问各种类型的 SMF 数据，一个通用、直观的用户界面即可消除数据挖掘，使工作人员能够专注于高价值分析。这种在整个平台上使用的单一界面提高了学习、协作和分析效率。
高级报告定制功能便于快速分析，无需编程或复杂的步骤。直观的定制选项包括报告类型、汇总级别、筛选和间隔比较。
变化检测视图会突出显示关键指标的显著变化，显示当日与前 30 天之间大于或小于 2 个标准差的变化。对可能产生持续影响的变化，如这个 CPU 增加的示例，及早发出警报。
可定制的仪表板可收集和显示您感兴趣的任何指标集合的一目了然的实时视图。如果共享，就能促进协作，为整个组织提供共同的真理。您可以扩展任何报告，并使用深入分析功能进一步分析所需的指标。
采用云模型的优势包括快速实施（无需花费时间在本地安装和设置产品）、最少的设置（仅用于传输 SMF 数据）、减轻人力资源负担以及轻松访问 IntelliMagic 咨询服务以补充本地技能。