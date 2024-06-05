利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 管理 z/OS 系统性能

使用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 优化 z/OS 系统性能管理
由系统运行状况评级、性能指数和子系统拓扑三个屏幕组成的信息图

通过使用 AI 驱动的分析来主动监控和管理 z/OS 环境，从而优化 z/OS 系统性能管理。防止中断，降低成本，保持大型机众所周知的可靠性和可用性。

 
优势
主动分析和预防风险

获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。
节省时间并快速解决问题

使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。让上下文相关的深入分析功能帮助您最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
加快学习速度并增强领域专业知识

利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。

包含的功能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 增强了 RMF/SMF 数据，并应用其内置知识来了解 z/OS 架构如何处理工作负载。这可帮助您调整 z/OS，以提高性能和保护可用性。您还可以使用它来调整处理器配置，以提高大型机硬件的 MIPS。

运行状况洞察分析 交互式 LPAR 和 FICON 拓扑查看器 上下文相关的深入分析 直观可见性

 

动态报告定制 异常检测和统计分析 定制共享仪表板 通过云交付实现 AIOps
资源 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 利用详细的 z/OS 专家知识自动生成数百种洞察分析，并显著提高 z/OS 基础设施运行的可见性。
z/OS 系统的性能管理
利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 了解主动的 z/OS 系统性能管理。使用 AI 驱动的分析来识别风险并优化系统可用性。
报告耦合设施运行状况和性能
了解如何有效监控环境中的耦合设施，并自动突出显示任何正在发生的问题。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响
Forrester Consulting 开展了一项总体经济影响 (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。
想象一下，您能从 SMF 数据中学到多少
了解如何快速利用 RMF 和 SMF 数据的简易可见性来扩大对 z/OS 生态系统运行方式的了解。
多长时间才算太长？多期服务类别
在本次网络研讨会中了解持续时间测量的复杂性。深入了解加权服务单元、z/OS 2.5 中的固定变量以及升级后检查持续时间的重要性。在性能分析中发现多周期的力量和风险。
采取后续步骤

无论您正在进行产品研究、需要紧急服务还是想讨论 IBM 产品和服务如何提供帮助，我们的专家都将竭诚为您服务。

 预约实时演示 订阅时事通讯
更多探索方式 文档 支持 演示中心 IBM Z AIOps 产品组合