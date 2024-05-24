IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 助力性能分析师更有效、更高效地管理和优化其 z/OS CICS 区域和事务，并主动评估其 CICS 区域的运行状况。
获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。
使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。借助上下文相关的深入分析功能，充分利用时间预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。
CICS SMF 事务数据是性能洞察分析的丰富来源，但如果使用传统方法，其庞大的数据量会给分析带来挑战。主动评估所有区域的关键统计指标，有助于识别可用性的潜在风险。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 根据最佳实践值评估关键 CICS 指标，以确定可用性的潜在风险以供调查。按照用户定义的红色、黄色和绿色逻辑分组查看评估。展开可查看更多层次的详细信息，包括构成所选组别或指标时间图表的所有区域。
许多类型的 CICS 统计数据都可以进行更深入的探索。例如，文件名、队列名、事务类别和 TCB 模式。此图显示了使用动态导航和上下文相关的深入分析来确定哪些 CICS 存储区域出现了“存储不足”状况。
CICS 工作量分析通常从按 CPU 消耗量或事务处理量划分的事务“前 n 个”视图开始。接下来，您可以重点查看响应时间概况，其中包含近 100 个计时桶，这些计时桶最初被归类为高级摘要类别。您还可以查看相关类别的详细说明。
在最初的响应时间显示确定了影响响应时间的主要因素后，深入分析可以帮助确定所关注的具体组成部分。如果事务的主要响应时间类别是“总 I/O 等待时间”（如上图所示），则只需单击一次即可查看其子部分。
按主要 CICS 响应时间类别对各事务的概况进行比较的功能，也能提供有用的洞察分析。该示例显示了第一组事务中每个 CICS 事务的 CPU。还可指定全局筛选器，以进一步关注所选事务。
在分析应用程序发布的实施对每个事务 CPU 的影响时，通常会对多个时间间隔进行比较。在整个产品中，IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 支持在任意两个时间间隔内进行一目了然的数值比较分析。
如果调查响应时间问题，您可以从响应时间视图开始。为进一步隔离问题，您可以跨系统或跨区域检查所选事务的时间。此图显示了一个示例，其中特定的事务计时组件在两套系统中存在显著差异。
由于 Db2 会计数据（SMF 101）记录了 CICS 事务 ID，因此该产品可将 Db2 的关键指标与 CICS SMF 数据无缝整合。这些图表整合了 CICS 视角下第一行（基于事务 ID）和 Db2 视角下最后一行（通过使用会计数据中的相关 ID）的指标。
各种类型 z/OS 数据的整合可见性有助于 CICS 和所有类型的性能分析。在这种情况下，系统数据的先期视图显示，在选定的时间间隔内，WLM 目标未实现，并显示长期运行的事务量相应增加。
CICS 110.1 记录中的 250 多个非计时字段，可用于实现详细分析，并可整理为子组。 此图像中的定制仪表板显示了其中部分内容的示例，包括每个 CICS 事务的 Db2 SQL 调用数、日志流写入次数、程序加载次数和文件获取次数。
采用云模型的优势包括快速实施（无需花费时间在本地安装和设置产品）、最少的设置（仅用于传输 SMF 数据）、减轻人力资源负担，以及获得 IntelliMagic 咨询服务以补充本地技能。