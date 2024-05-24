使用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 管理 CICS 性能

使用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 监控和分析 CICS 事务和区域
连接监控和分析事务和区域的三张屏幕截图的信息图

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 助力性能分析师更有效、更高效地管理和优化其 z/OS CICS 区域和事务，并主动评估其 CICS 区域的运行状况。
优势
主动分析和预防风险

获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。
节省时间并快速解决问题

使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。借助上下文相关的深入分析功能，充分利用时间预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
加快学习速度并增强领域专业知识

利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。

包含的功能

CICS SMF 事务数据是性能洞察分析的丰富来源，但如果使用传统方法，其庞大的数据量会给分析带来挑战。主动评估所有区域的关键统计指标，有助于识别可用性的潜在风险。

CICS 区域指标评估 深入分析 CICS 统计数据 事务响应时间概况 主要响应时间组成部分 响应时间概况 跨时间间隔比较

 

响应时间视图 整合 CICS 和 Db2 数据 CICS 和 WLM 数据的可见性 交易数据字段 通过云交付实现 AIOps
资源 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 利用详细的 z/OS 专家知识自动生成数百种洞察分析，并显著提高 z/OS 基础设施运行的可见性。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响
Forrester Consulting 开展了一项总体经济影响 (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。
CICS 事务：事务响应时间分析
这段视频展示了动态导航如何快速识别与特定事务相关的有限的计时桶子集（在本例中，100 个计时桶中的 4 个）。
CICS 统计数据：评估 CICS 存储的运行状况
对关键 CICS 统计数据存储指标的自动评估，通过识别可能需要调查的领域，有助于主动分析和预防故障。
如何优化 CICS 统计运行状况和性能
通过 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的 CICS 报告，可深入了解按 CICS 组汇总的关键运行状况指标，并可深入到单个 CICS 区域。
通过深入了解 CICS 事务和统计数据进行学习
学习如何检测 CICS 可用性和性能风险、分析事务数据，并深入了解详细的 CICS 指标。
采取后续步骤

无论您正在进行产品研究，需要紧急服务，还是想讨论 IBM 产品和服务，我们的专家都将竭诚为您服务。

 预约实时演示 订阅时事通讯
更多探索方式 文档 支持 演示中心 IBM Z AIOps 产品组合