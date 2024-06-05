利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 管理 z/OS 磁盘和复制性能

使用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 监控磁盘和复制性能
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 助力性能分析师更有效、更高效地管理和优化其 z/OS 磁盘和复制环境。

 
优势
主动分析和预防风险

获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。
节省时间并快速解决问题

使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。借助上下文相关的深入分析功能，充分利用时间预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
加快学习速度并增强领域专业知识

利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习，促进协作并提高分析效率。

包含的功能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 可持续评估磁盘的运行状况和复制系统。因此，如果系统的任何方面出现渐进式下降，或因硬件故障、资源使用或工作负载模式发生变化而导致突然变化，您都能立即看到。

运行状况洞察分析 交互式拓扑视图 更深入的洞察分析 比较和异常检测

 

深入分析特定卷、数据集或地址空间 跟踪同步和异步复制的指标 关键 I/O 测量的趋势分析 通过云交付实现 AIOps
