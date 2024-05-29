提供大量的深入分析，可从高层次的全企业视图转入聚焦分析，帮助针对特定 Db2 成员、缓冲池等问题发现可操作的洞察。此图记录了两个这样的深入分析步骤，首先是“按大小划分池”，然后是 “缓冲池”，将异常情况隔离到特定的缓冲池（如图所示）。