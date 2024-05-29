使用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 管理 Db2 性能

防止可用性风险并优化 Db2 性能
信息图连接三个屏幕截图，显示有助于管理性能的 Db2 关键指标

Db2 统计数据和 Db2 会计数据非常复杂，要从丰富的可用指标中获取价值具有挑战性。通过 SMF 记录清晰透视 Db2 指标，有助于预防可用性风险，管理并优化性能。

 
优势
主动分析和预防风险

获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。
节省时间并快速解决问题

使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑，上下文相关的深入分析功能，帮助最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
加快学习速度并增强领域专业知识

利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。

包含的功能

Db2 统计数据 (SMF 100) 和 Db2 会计数据 (SMF 101) 数据量大且复杂，难以分析。通过 SMF 记录轻松了解关键 Db2 指标，对于主动预防可用性风险、有效管理和优化性能至关重要。

全企业运行状况评估 聚焦视图运行状况洞察 时间图表运行状况评估 缓冲池和 I/O 指标 统计和会计数据整合

 

按缓冲池和数据库分列的 Db2 I/O 统计数据 Db2 耗时概况 CICS 事务 ID 深入分析 CICS 和 Db2 SMF 数据整合 通过云交付实现 AIOps
资源 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 利用详细的 z/OS 专家知识自动生成数百种洞察分析，并显著提高 z/OS 基础设施运行的可见性。
不仅针对缓冲池——SMF 学习经验
了解 Db2 统计数据除调整缓冲池外，还能为性能管理提供哪些重要洞察。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响
Forrester Consulting 开展了一项总体经济影响 (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。
想象一下，通过深入了解 Db2 统计数据，您可以学到多少东西
本讲座将为您提供一些建议，以便您在对 Db2 SMF 数据的访问和分析方式进行现代化改造时牢记这些功能，既能促进快速学习，又能提高您从数据中获得的价值。
想象一下，通过深入了解 Db2 会计数据，您可以学到多少东西
本网络研讨会将揭示 Db2 SMF 数据的洞察分析，包括工作概况、通过相关 ID 实现可见性、使用授权 ID 进行工作量管理，以及将 Db2 数据与 CICS 事务 (SMF 110.1) 等其他类型整合。
在生产型 Db2 锁结构用户体验中，实施异步双工功能
在本网络研讨会中，您可以深入了解在大容量 Db2 数据共享环境中为 Db2 锁结构实施异步双工的性能影响。
