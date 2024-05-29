Db2 统计数据和 Db2 会计数据非常复杂，要从丰富的可用指标中获取价值具有挑战性。通过 SMF 记录清晰透视 Db2 指标，有助于预防可用性风险，管理并优化性能。
获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。
使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑，上下文相关的深入分析功能，帮助最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。
Db2 统计数据 (SMF 100) 和 Db2 会计数据 (SMF 101) 数据量大且复杂，难以分析。通过 SMF 记录轻松了解关键 Db2 指标，对于主动预防可用性风险、有效管理和优化性能至关重要。
对环境中每个 Db2 成员和缓冲池的 80 多个指标进行自动评估，有助于识别可用性和性能方面的潜在风险。此图显示了 Db2 Health Insights 交互式报告的示例。所有警告和异常情况都显示在该表中，可深入分析各个异常情况，执行深层次的根本原因分析。
提供大量的深入分析，可从高层次的全企业视图转入聚焦分析，帮助针对特定 Db2 成员、缓冲池等问题发现可操作的洞察。此图记录了两个这样的深入分析步骤，首先是“按大小划分池”，然后是 “缓冲池”，将异常情况隔离到特定的缓冲池（如图所示）。
可生成所有评估指标的“时间图表”，检查分析流程任何阶段指标之间的潜在高层次关系。在此示例中，可以评估这两个指标与例外情况（橙色和红色边框）和整体 get-page 活动（第一张图表）之间可能存在的时间相关性。
由于 Db2 依赖于缓冲区中的所需数据，以避免与工作单元同步的 I/O（“随机同步读取 I/O”），因此对缓冲区池和 I/O 指标的深入透视，对于 Db2 性能调整至关重要。
对大量数据进行上下文相关的深入探究，有助于您专注于与您的分析相关的数据。专家通常建议按连接类型进行重点分析，因为在线工作（例如从 CICS 进入 Db2）与批处理工作（例如，通过 IMS 批量 BMP 进入 Db2）通常具有不同的特征。
通过整合数据集 I/O 性能数据（来自 SMF 42 记录）和 Db2 数据集 I/O 统计 (IFCID 199) 数据，按 Db2 缓冲池和数据库查看磁盘 I/O 和高速缓存性能。查看指标，包括按组件（IOSQ、Pend、Disc、Conn）划分的磁盘响应时间，以及按 Db2 缓冲池和数据库划分的磁盘缓存命中和未命中。
在 Db2 会计数据中，将“第 2 类” (CPU) 和“第 3 类”（等待）时间结合起来，就能得出在 Db2 中的耗时概况。来自 CICS 的工作概况显示，其他读取 I/O 提交（绿色）、每次提交的未记录时间（浅紫色）和每次提交的本地锁争用时间（橙色）是造成耗时的主要因素。
对于从 Db2 进入 CICS 的工作，可以利用调用事务 ID 包含在 Db2 会计数据中的相关名称字段这一事实，以便于按 CICS 事务进行多种类型的分析。此示例按 CICS 事务显示 Db2 耗时概况的视图。
CICS 110.1 记录中的 250 多个非计时字段，可用于实现详细分析，并可整理为子组。 此图像中的定制仪表板显示了其中部分内容的示例，包括每个 CICS 事务的 Db2 SQL 调用数、日志流写入次数、程序加载次数和文件获取次数。
采用云模型的优势包括快速实施（无需花费时间在本地安装和设置产品）、最少的设置（仅用于传输 SMF 数据）、减轻人力资源负担，以及获得 IntelliMagic 咨询服务以补充本地技能。