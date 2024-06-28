利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 管理 z/OS 虚拟磁带性能

利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 监控虚拟磁带性能和可用性
描述复制数据积压、缓存数据和平均延迟队列年龄之间联系的信息图

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 使性能分析师能够更有效、更高效地管理和优化其 z/OS 虚拟磁带环境。预防风险，节省时间并优化配置您的环境。

 
优势
主动分析和预防风险

获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。
节省时间并快速解决问题

使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。让上下文相关的深入分析功能帮助您最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
加快学习速度并增强领域专业知识

利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。

包含的功能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 支持来自许多不同供应商的本机和虚拟 z/OS 附加磁带：

  • IBM TS7770、IBM TS7760、IBM TS7740、IBM TS7720
  • EMC DLm
  • Oracle StorageTek VSM
  • IBM VTF 大型机
  • Oracle StorageTek 物理磁带解决方案
  • Luminex 大型机虚拟磁带解决方案

支持所有主要的磁带管理软件目录：CA1、RMM、TLMS、Control-T 和 Zara。

使用 BVIR 活动记录的 IBM TS7700 系列所有型号和 Oracle StorageTek 虚拟磁带都支持虚拟磁带库统计。EMC DLm 和 IBM VTF 大型机支持本机 SMF 数据。

监控 TS7700 集群中的所有高速缓存流 恢复点目标监控 – 复制积压 RPO 监控 – 延迟队列平均队龄 控制限制 磁带使用率的主机视图 通过云交付实现 AIOps
资源 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 利用详细的 z/OS 专家知识自动生成数百种洞察分析，并显著提高 z/OS 基础设施运行的可见性。
从物理活动到逻辑活动的 z/OS 虚拟磁带桥接器
查看如何标记 TS7700 的问题特征（CPU 利用率），以及发现最严重事故发生时存在的主机活动的链接。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响
Forrester Consulting 开展了一项总体经济影响 (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。
TS7700 性能分析
了解如何自动将硬件视图（通过 BVIR 数据）与工作负载指标进行比较，以深入了解网格硬件如何处理工作以及如何在盒子之间进行复制。
如何充分利用 IBM TS7700 虚拟磁带解决方案
如果您遇到过令人沮丧的性能问题，或希望确保您的 TS7700 环境已按照最佳实践进行了优化，请观看本网络研讨会。
z/OS 虚拟磁带基础设施可用性监控
在本网络研讨会中了解 z/OS 虚拟磁带基础设施的最佳实践。通过演示学习自动风险识别、快速问题解决和优化技术。
