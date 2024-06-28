IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 使性能分析师能够更有效、更高效地管理和优化其 z/OS 虚拟磁带环境。预防风险，节省时间并优化配置您的环境。
获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。
使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑。让上下文相关的深入分析功能帮助您最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 支持来自许多不同供应商的本机和虚拟 z/OS 附加磁带：
支持所有主要的磁带管理软件目录：CA1、RMM、TLMS、Control-T 和 Zara。
使用 BVIR 活动记录的 IBM TS7700 系列所有型号和 Oracle StorageTek 虚拟磁带都支持虚拟磁带库统计。EMC DLm 和 IBM VTF 大型机支持本机 SMF 数据。
TS7700 的缓存带宽是最重要关键性能之一。如果缓存带宽耗尽，可能会影响作业运行时间和灾难恢复位置的 RPO。 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 可深入分析哪些活动会随着时间的推移而消耗这些资源。
如今，许多客户都在偏远地区建立了第三个数据中心。由于性能原因，该位置的数据通常不会同步复制，因此了解在某个时间点（如本例中）有多少数据没有复制是非常重要的。
客户担心的第二个问题是，数据复制比数据创建晚多少分钟或多少小时。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 也能回答这个问题。处理副本的等待时间太长。这将触发异常警告以进行调查。
在 IBM TS7700 缓存启用许可证中，存在主机吞吐量增量和预迁移队列长度。要了解是否达到了这些限制，需要对不同的指标进行监控。该示例显示了迁移积压情况，表明有多少数据在预迁移队列中等待，并可能触发节流。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 提供了可定制的功能，可以“开箱即用”地查看最常见的应用程序。虚拟磁带信息提供硬件视图中的信息。主机视图显示挂载数量、读写吞吐量、压缩率等。
采用云模型的优势包括快速实施（无需花费时间在本地安装和设置产品）、最少的设置（仅用于传输 SMF 数据）、减轻人力资源负担以及轻松访问 IntelliMagic 咨询服务以补充本地技能。