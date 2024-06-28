利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 管理 TCP/IP 网络

利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 监控 IBM z/OS 加密就绪技术和流量模式
描述微处理器使用、TCP 错误条件和连接之间联系的信息图

TCP/IP 是 z/OS 大型机的通信核心，既用于进出大型机的通信，也用于 z/OS 映像和处理器群之间的内部通信。在安全风险和故障影响用户之前，主动对其进行管理。

 
优势
主动降低安全风险

使用基于 AI 的高级洞察和分析，主动检测并降低未知的 z/OS IP 流量加密安全风险。
改善网络配置和运行状况

使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑，上下文相关的深入分析功能帮助最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
加快学习速度并增强领域专业知识

利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。

包含的功能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 可将 zERT 记录中的 600 多个原始代码转换为密码套件、加密算法和消息验证类型的可读文本，从而增强分析能力。

监控 OSA 通道和 HiperSockets 改善网络配置和运行状况 启用 DevOps 轻松识别未受保护（加密）的流量 根据 IP 地址范围划分“流量类别”

  

加密功能的 CP 内核平均使用率 SMF 数据的直观可见性 上下文相关的深入分析 加速根本原因分析 通过云交付实现 AIOps
资源 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 利用详细的 z/OS 专家知识自动生成数百种洞察分析，并显著提高 z/OS 基础设施运行的可见性。
如何使用 IBM 的 zERT 识别未加密连接
利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 中的 zERT 数据获取网络安全洞察分析。轻松识别未加密流量并评估加密级别。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响
Forrester Consulting 开展了一项总体经济影响 (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。
zERT：在管理网络流量的可视性方面取得突破
获取有关 zERT 的精彩介绍，以及提高您从这些数据中获益的方法。
zERT 网络加密数据的价值和可见性
观看本会议，进一步了解这种新的 zERT 数据所提供的价值，并获得您的安全团队从这些数据中获取巨大价值所需的可见性。
使用 zERT 和其他 SMF 数据管理和优化网络加密
在本网络研讨会中了解 z/OS 加密就绪技术 (zERT)。了解它如何通过提供加密状态可见性、协助合规性和优化 CPU 使用率来增强网络安全性。
采取后续步骤

无论您正在进行产品研究、需要紧急服务还是想讨论 IBM 产品和服务如何提供帮助，我们的专家都将竭诚为您服务。

