TCP/IP 是 z/OS 大型机的通信核心，既用于进出大型机的通信，也用于 z/OS 映像和处理器群之间的内部通信。在安全风险和故障影响用户之前，主动对其进行管理。
使用基于 AI 的高级洞察和分析，主动检测并降低未知的 z/OS IP 流量加密安全风险。
使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑，上下文相关的深入分析功能帮助最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 可将 zERT 记录中的 600 多个原始代码转换为密码套件、加密算法和消息验证类型的可读文本，从而增强分析能力。
深入了解物理接口，包括用于 LPAR 之间通信的 OSA 通道和 HiperSockets。虽然本例中使用率的提高对可用性（绿色）来说不是问题，但观察到的变化可能需要进一步调查，并可能与基础设施其他地方不必要的增加有关。
重复的 ACK 可能表明数据中心或外部网络配置存在改进机会。这是自动评级和跟踪的众多指标之一，可快速了解大型机网络的运行状况。
性能、网络、存储、MQ、CICS 和 Db2 等看似互不相关的指标可在一个视图中汇总和共享，从而实现协作。该示例包括类型 30 地址空间消耗、TCP/IP 流量速率和按加密密码类型划分的流量。还可以查看客户端和服务器的 IP 地址。
顶层视图（按系统群或流量类别）可立即查看使用每个协议的网络流量，并识别未受加密保护的流量。您可以根据多种标准进行深入分析，以确定分析重点，并确定流量的来源或目标。
轻松导航到所选的网络流量子集（例如，按流量类别或 IP 地址），并查看所选协议的特定数据。该示例包括正在使用的加密算法、加密密钥长度以及加密保护的其他属性。
由于加密所需的 CPU 可能很大，而且各种加密类型的 CPU 之间差异很大，因此对 CPU 的可见性至关重要。通过对实施前后变化的分析，可以建立加密与业务成本（以 CPU 为单位）之间的关联。
与需要编码程序或掌握因技术而孤立的工具才能访问各类 SMF 数据的方法相比，这种直观的用户界面可消除数据挖掘工作，使工作人员能够专注于高价值分析。它还能促进学习，推动合作，提高分析效率。
上下文相关的深入分析可帮助您根据显示的数据确定其他分析路径，只需点击几下就能对每个假设进行研究，从而减少在深入了解“死胡同”所花费的时间。在处理海量 SMF 数据时，将分析重点放在所需的数据子集上的能力非常重要。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 高度灵活的深入分析功能可在处理器、系统、板卡或地址空间级别以及特定迁移活动中查看数据。内置条件筛选器可针对重点仪表板上的一组报告进行定制。
采用云模型的优势包括快速实施（无需花费时间在本地安装和设置产品）、最少的设置（仅用于传输 SMF 数据）、减轻人力资源负担以及轻松访问 IntelliMagic 咨询服务以补充本地技能。