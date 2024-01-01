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应用集成

 IBM 应用集成解决方案
以安全且无缝的方式，实现应用程序及系统的互联、自动化和现代化。
预约 IBM iPaaS 演示 预约 API Connect 演示
一名通勤者用手机快速租赁自行车
集成至关重要

当今的企业面临着决数据孤岛、低效工作流程和信息共享系统限制等问题，导致数据连通性出现混乱。无论地点和托管环境如何，建立、管理和治理集成的能力都有助于控制混乱。

IBM 集成解决方案有助于连接应用程序和系统以快速、安全地解锁关键数据，消除数据孤岛，同时加快自动化和数据转换的速度。借助这种现代化的高效整合方法，组织可以加快创新步伐、发挥数据的价值，并实现 AI 应用程序现代化。
IBM iPaaS

利用混合、统一的 iPaaS 为客户、合作伙伴和员工提供互联体验。

 IBM API Connect

一种 API 管理解决方案，可用于构建、管理、保护您的所有 API 并为其添加社交功能，适用于任何位置、任何规模的 API。

 IBM 事件自动化

一种完全可组合的解决方案，可检测不同事件之间的新趋势、客户问题或竞争威胁。

 IBM webMethods

凭借全面的 iPaaS 功能，加快 AI 创新步伐、发挥数据价值并实现应用程序现代化。

 IBM B2B 集成

安全的现代化 B2B 集成解决方案，旨在优化任务关键型 EDI 和 B2B API 交易的管理。

 IBM Cloud Pak for Integration

一种混合集成解决方案，可实现 API 和事件主导的集成、消息和连接功能。

 IBM MQ

市场领先的企业交付消息解决方案，可提供卓越性能、高度安全性和有力质量保证。

 IBM Managed File Transfer

借助世界上使用最广泛的文件传输平台 IBM Managed File Transfer，每天移动超过 100 万个文件。

真实案例、真实影响。

小松集团

Komatsu Australia 使用 iPaaS，将开发速度提升了 30%，并将集成单个文件源的时间从五天缩短为一天。
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一汽大众

除了生产优质车辆之外，该公司还希望将首次购买者转变为终身客户。
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荣誉

2024 年第三季度 Forrester Wave – Forrester 将 IBM 评为 API 管理软件领域的领导者 2024 年 Gartner API 管理关键能力报告：IBM 在 4 个用例（共 6 个用例）中排名第一 IBM API Connect 被 TrustRadius 评委 2025 年首届“采购人员选择奖”获奖者之一 在 2024 年 12 月的全球 B2B 中间件供应商 Marketscape 研究中，IDC 将 IBM 和我们的 Sterling 软件列为领导者
采取后续步骤

了解如何使用这些企业集成解决方案实现更高水平的业绩

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