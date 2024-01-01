当今的企业面临着决数据孤岛、低效工作流程和信息共享系统限制等问题，导致数据连通性出现混乱。无论地点和托管环境如何，建立、管理和治理集成的能力都有助于控制混乱。

IBM 集成解决方案有助于连接应用程序和系统以快速、安全地解锁关键数据，消除数据孤岛，同时加快自动化和数据转换的速度。借助这种现代化的高效整合方法，组织可以加快创新步伐、发挥数据的价值，并实现 AI 应用程序现代化。