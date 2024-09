As organizações usam o monitoramento de sites para ajudar a reduzir ou evitar problemas como downtime, latência e violações de segurança. Um site rápido e acessível contribui para uma experiência mais perfeita para o usuário final, enquanto sites e serviços lentos ou que não respondem podem gerar uma experiência ruim para o cliente. Experiências ruins no site enfraquecem a reputação da marca de uma organização e podem impactar significativamente seus resultados financeiros.

O monitoramento de sites, também conhecido como monitoramento de desempenho do site, é cada vez mais vital à medida que as organizações atendem a mais clientes por meio de seus sites. Idealmente, essas práticas vão além do monitoramento da observabilidade ou da capacidade de medir o estado interno de um sistema com base em suas produções.

As funções do site se tornaram mais complexas com o surgimento de novas tecnologias. Por exemplo, muitas organizações agora usam o aprendizado de máquina e outras ferramentas de IA para atender aos clientes e APIs para interagir e incorporar conteúdo de fontes externas. Essa maior complexidade significa que há mais áreas onde as coisas podem dar errado, e o impacto dos problemas pode ser maior.

Além disso, os ataques de cibersegurança estão em ascensão, criando mais potenciais armadilhas para as organizações. A McKinsey prevê que os ataques de cibersegurança custarão às empresas mais de US$ 10 trilhões por ano até 2025.1

As organizações modernas precisam de visibilidade em tempo real do desempenho de seus sites para garantir que possam atender aos clientes com uma experiência rápida e segura. A visibilidade profunda também permite a solução adequada de incidentes e problemas antes que eles aumentem e tenham um impacto mais substancial.