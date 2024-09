O que é teste de penetração de rede?

A etapa final é documentar quais testes de penetração na rede foram realizados, revisar os resultados de cada um desses testes e discutir as medidas de remediação com a equipe de segurança da informação. O relatório detalha todo o processo do início ao fim e identifica as vulnerabilidades, evidências, dados e recomendações para a organização. Este relatório é extremamente importante para o proprietário do negócio ter uma visão completa dos riscos identificados e uma análise que os ajude a tomar decisões informadas.