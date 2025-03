O que é IA senciente?

Desde que os computadores foram inventados, os cientistas desenvolveram benchmarks, como o Teste de Turing, com o objetivo de avaliar a “inteligência” das máquinas. Logo depois, os debates sobre a inteligência das máquinas se transformaram em deliberações sobre sua consciência ou senciência.

Embora as discussões sobre a consciência da IA tenham surgido desde o início dos anos 2000, a popularidade de grandes modelos de linguagem, o acesso do consumidor à IA generativa, como no ChatGPT, e uma entrevista no The Washington Post 1 com o ex-engenheiro do Google Blake Lemoine reacenderam o interesse na questão: a IA é senciente?

Lemoine disse ao Post que o LaMDA, o gerador de chatbot artificialmente inteligente do Google, é senciente porque começou a falar sobre direitos e personalidade e estava aparentemente ciente de suas próprias necessidades e sentimentos.

Os especialistas em ética do Google negaram publicamente essas alegações. Yann LeCun, Chefe de Pesquisa de IA da Meta, disse ao The New York Times2 que esses sistemas não são potentes o suficiente para alcançar a "verdadeira inteligência". O consenso atual entre os principais especialistas é de que a IA não é senciente.