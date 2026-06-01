O que é desenvolvimento rápido de aplicações?

O objetivo da fase de planejamento não é definir todos os requisitos antecipadamente. Em vez disso, a equipe tenta definir o problema a ser resolvido, os usuários pretendidos, os recursos que serão mais importantes para os usuários e as principais restrições ao desenvolvimento. Essas restrições incluem orçamento, cronograma, integrações com stacks de tecnologia mais amplas e preocupações com conformidade.

Em vez de grandes documentos de requisitos, essa fase gera histórias de usuário, wireframes, listas de recursos, decisões de arquitetura, objetivos do projeto e cronogramas aproximados. Isso representa um planejamento mínimo em comparação com outras abordagens, e isso é intencional. O planejamento é mantido intencionalmente enxuto para que o desenvolvimento possa começar a criar protótipos rapidamente.

O RAD pressupõe requisitos variáveis, porque os usuários muitas vezes não sabem exatamente o que querem até verem um protótipo. Os aprendizados são coletados em tempo real durante o desenvolvimento, o que ajuda a detalhar o plano. Essa fase é apenas um ponto de partida.