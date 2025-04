Já estabelecemos que o RAG é extremamente valioso para viabilizar resultados de IA generativa, mas como isso se traduz na prática?

O Blendow Group, um importante provedor de serviços jurídicos na Suécia, lida com uma grande variedade de documentos legais, analisando, resumindo e avaliando documentos que vão de decisões judiciais à legislação e jurisprudência. Com uma equipe relativamente pequena, o Blendow Group precisava de uma solução escalável para auxiliar em sua análise jurídica. Trabalhando com a IBM Client Engineering e a NEXER, o Blendow Group criou uma ferramenta inovadora baseada em IA, aproveitando amplamente os recursos para aprimorar pesquisas e análises jurídicas, além de agilizar a criação de conteúdo legal, tudo isso mantendo a máxima confidencialidade dos dados sensíveis.

Com o uso do stack tecnológico da IBM, incluindo o IBM Cloud Object Storage e o IBM Code Engine, a solução de IA foi personalizada para aumentar a eficiência e o alcance da análise de documentos legais do Blendow Group.

A Fundação Mawson’s Huts também é um excelente exemplo de como aproveitar o RAG para obter melhores resultados com IA. A fundação tem como missão preservar o legado de Mawson, que inclui a reivindicação territorial australiana de 42% da Antártida, além de educar crianças em idade escolar e outros públicos sobre o continente antártico e a importância de preservar seu ambiente intocado.

Com o The Antarctic Explorer, uma plataforma de aprendizagem com IA executada no IBM Cloud, a Mawson está levando o acesso à Antártida para crianças e outros públicos por meio de um navegador, de qualquer lugar. Usuários podem enviar perguntas por meio de uma interface no navegador, e a plataforma de aprendizagem usa recursos de processamento de linguagem natural com IA fornecidos pelo IBM watsonx Assistant para interpretar as perguntas e entregar respostas adequadas, com mídias associadas (vídeos, imagens e documentos) que são armazenadas e recuperadas do IBM Cloud Object Storage.

Ao utilizar ofertas de infraestrutura como serviço junto ao watsonx, tanto a Mawson’s Huts Foundation quanto o Blendow Group conseguem obter insights mais precisos de seus modelos de IA, facilitando o gerenciamento e o armazenamento dos dados contidos neles.