Em 2020, as circunstâncias convergiram para impulsionar o projeto: a ISW tinha as pessoas certas no lugar certo e a COVID-19 criou uma necessidade urgente de educação remota. A joint venture para desenvolver uma plataforma de aprendizado interativa e visualmente rica estava em andamento, com a ISW encarregada da parte tecnológica e a fundação responsável pela aquisição do conteúdo subjacente.

A plataforma de aprendizagem é executada na IBM Cloud, para que crianças e outras pessoas possam acessá-la a partir de um navegador, onde quer que estejam. Os usuários enviam perguntas por meio de uma interface baseada em navegador e a plataforma de aprendizagem usa recursos de processamento de linguagem natural (NLP) impulsionados por IA fornecidos pelo IBM watsonx Assistant para interpretar as perguntas e fornecer respostas apropriadas juntamente com mídias associadas – vídeos, imagens e documentos – que são armazenados e recuperados do IBM Cloud Object Storage.

Para uma experiência interativa ainda mais profunda, a plataforma oferece os recursos opcionais de IA IBM Watson Speech to Text e IBM Watson Text to Speech visando facilitar o acesso de estudantes com deficiências sem a necessidade de uso das mãos.



A Mawson's Huts Foundation tem acesso a diversos especialistas em diferentes áreas, que contribuem com perguntas e respostas para a plataforma. "A fundação criou uma rede incrível de arqueólogos, conservadores, especialistas em vida selvagem e climatólogos, e também conta com médicos que nos acompanham nas expedições", afirma Carter. "Até agora, reunimos mais de 500 respostas relacionadas à Antártida para milhares de perguntas."

"Até agora, não havia nenhum lugar que reunisse essas informações", continua. "Estavam espalhadas por toda parte. O potencial de educar e inspirar as pessoas – para falar sobre a história do continente, a cooperação internacional na Antártida, os animais e o krill, o clima – esse é o grande atrativo desta plataforma."

Perguntas de crianças em idade escolar e professores também estão trazendo uma nova perspectiva do mundo real para o conteúdo. "As crianças estão fazendo perguntas que não tínhamos considerado", diz Carter. "Eles gostam de ir direto ao ponto com perguntas como: 'Quantos pinguins as primeiras expedições tiveram que matar?' 'Eles os comiam e qual era o gosto deles?' e coisas do gênero. Todas essas perguntas são boas e importantes."