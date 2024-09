Após testes extensivos e a fase de aceitação do usuário, é hora da implementação final. Uma comunicação interna cuidadosa durante as fases de preparação e entrega garantirá que a implementação ocorra sem problemas. As organizações devem certificar-se de que os sistemas, os usuários e a organização em geral estejam prontos para a implementação completa. Durante esse estágio, é útil fazer uma lista final dos problemas pendentes a serem tratados e corrigidos. As senhas e os nomes de usuários podem, então, ser emitidos para os membros da equipe. Nas semanas anteriores e posteriores à data inicial de entrada em operação, as organizações devem investir em treinamento para os usuários finais e em sessões de feedback nos canais de negócios.

Supondo que todas essas etapas tenham sido seguidas e que os membros da equipe de toda a organização tenham sido informados sobre as melhores práticas e os casos de uso do novo sistema, a implementação deve ocorrer sem problemas. Durante essa fase, tanto a equipe de TI quanto a equipe de projeto devem monitorar o desempenho do sistema junto com as principais métricas identificadas no estágio de planejamento. Solicitar feedback recorrente de usuários e principais stakeholders garantirá que os problemas sejam identificados antes de surgirem e que o sistema esteja funcionando conforme o pretendido. Também é útil, após a implementação inicial, organizar uma comemoração para parabenizar a equipe por todo o trabalho árduo e obter feedback direto dos primeiros usuários do sistema.