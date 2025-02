O que é computação neuromórfica?

Como a computação neuromórfica se inspira no cérebro humano, ela pega emprestados fortemente da biologia e da neurociência.

De acordo com o Queensland Brain Institute, os neurônios "são as unidades fundamentais do cérebro e do sistema nervoso".5 Como mensageiros, essas células nervosas retransmitem informações entre diferentes áreas do cérebro e para outras partes do corpo. Quando um neurônio se torna ativo ou "dispara", ele desencadeia a liberação de sinais químicos e elétricos que viajam através de uma rede de pontos de conexão chamadas sinapses, permitindo que os neurônios se comuniquem entre si.6

Esses mecanismos neurológicos e biológicos são modelados em sistemas de computação neuromórfica por meio de redes neurais disparadas (SNNs). Uma rede neural disparada é um tipo de rede neural artificial composta de neurônios e sinapses disparados.

Esses neurônios disparados armazenam e processam dados de forma semelhante aos neurônios biológicos, com cada neurônio tendo seus próprios valores de carga, atraso e limite. As sinapses criam caminhos entre os neurônios e também têm valores de atraso e peso associados a elas. Esses valores (cargas neuronais, atrasos neuronais e sinápticos, limites neuronais e pesos sinápticos) podem ser programados dentro de sistemas de computação neuromórfica.7

Na arquitetura neuromórfica, as sinapses são representadas como dispositivos sinápticos baseados em transistores, empregando circuitos para transmitir sinais elétricos. As sinapses geralmente incluem um componente de aprendizado, alterando seus valores de peso ao longo do tempo de acordo com a atividade dentro da rede neural disparada.7

Ao contrário das redes neurais convencionais, as SNNs consideram o tempo em sua operações. O valor da carga de um neurônio se acumula ao longo do tempo e, quando essa carga atinge o valor do limite associado ao neurônio, ele dispara, propagando informações ao longo de sua rede sináptica. Mas se o valor da carga não ultrapassar o limite, ela se dissipa e acaba "vazando". Além disso, os SNNs são orientados por eventos, com valores de atraso de neurônios e sinapses que permitem a disseminação assíncrona de informações.7