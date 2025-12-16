O que é integração nativa?

As integrações nativas são normalmente criadas e mantidas pelos engenheiros do fornecedor do software e, frequentemente, utilizam interfaces de programação de aplicativos (APIs) para conectar plataformas.O termo "nativo", em seu uso mais tecnicamente correto, refere-se a integrações entre aplicações feitas pela mesma organização, como uma integração entre o Google Meet e o Google Calendar. Na prática, "integração nativa" também é comumente usado para se referir a integrações fornecidas por uma das plataformas envolvidas em uma integração.

Muitas plataformas, incluindo as oferecidas pela Salesforce, Google, Microsoft e Shopify, fornecem seus próprios mercados com muitas integrações otimizadas, que são coloquialmente chamadas de "nativas". Uma integração entre o Zoom e o Google Calendar proporciona uma experiência semelhante à nativa: a integração é encontrada no mercado do Google Workspace e está sujeita a avaliações pelo Google que regula o uso de dados do usuário, conteúdo enganoso ou ofensivo, golpes e outros elementos potencialmente questionáveis.

Integrações nativas desse tipo são projetadas para serem o mais perfeitas possível, disponíveis dentro da interface padrão de uma aplicação. Elas são, de certa forma, soluções prontas para uso para conectar duas aplicações.

Quando possível, as organizações geralmente optam por integrações nativas em vez de integrações personalizadas ou de terceiros, pois as integrações nativas geralmente apresentam menos atrito do que as soluções de terceiros e ajudam as organizações a evitar o aumento de tempo, dinheiro e trabalho envolvidos na criação e manutenção de integrações personalizadas.

As integrações nativas são projetadas para fornecer as funcionalidades mais usadas pela maioria dos usuários. Inevitavelmente, elas são insuficientes para alguns casos de uso.Por exemplo, softwares legados sem suporte ou pequenas aplicações personalizadas podem ser muito específicas para obter uma integração nativa no mercado de uma plataforma.

As integrações nativas também podem não oferecer controle suficiente para determinados casos de uso. As organizações podem precisar de interações "se/então" mais complexas, integrações entre várias aplicações diferentes em um fluxo de trabalho coordenado, controle mais granular sobre o fluxo de dados ou funcionalidades de conformidade mais específicas do que as integrações nativas podem oferecer. Nesses casos, as organizações podem optar por outras soluções de integração, como APIs unificadas, iPaaS ou plataformas de iPaaS incorporadas que permitem uma maior personalização e simplificam a integração de muitas aplicações e sistemas.