O que é integração nativa?

A integração nativa (às vezes chamada de integração interna ou integração ponto a ponto) refere-se a métodos integrados para conectar aplicações que permitem a troca de dados sem a necessidade de conectores externos (ou integrações), como software de terceiros ou middleware.
As integrações nativas são normalmente criadas e mantidas pelos engenheiros do fornecedor do software e, frequentemente, utilizam interfaces de programação de aplicativos (APIs) para conectar plataformas.O termo "nativo", em seu uso mais tecnicamente correto, refere-se a integrações entre aplicações feitas pela mesma organização, como uma integração entre o Google Meet e o Google Calendar. Na prática, "integração nativa" também é comumente usado para se referir a integrações fornecidas por uma das plataformas envolvidas em uma integração.
Muitas plataformas, incluindo as oferecidas pela Salesforce, Google, Microsoft e Shopify, fornecem seus próprios mercados com muitas integrações otimizadas, que são coloquialmente chamadas de "nativas". Uma integração entre o Zoom e o Google Calendar proporciona uma experiência semelhante à nativa: a integração é encontrada no mercado do Google Workspace e está sujeita a avaliações pelo Google que regula o uso de dados do usuário, conteúdo enganoso ou ofensivo, golpes e outros elementos potencialmente questionáveis.
Integrações nativas desse tipo são projetadas para serem o mais perfeitas possível, disponíveis dentro da interface padrão de uma aplicação. Elas são, de certa forma, soluções prontas para uso para conectar duas aplicações.
Quando possível, as organizações geralmente optam por integrações nativas em vez de integrações personalizadas ou de terceiros, pois as integrações nativas geralmente apresentam menos atrito do que as soluções de terceiros e ajudam as organizações a evitar o aumento de tempo, dinheiro e trabalho envolvidos na criação e manutenção de integrações personalizadas.
As integrações nativas são projetadas para fornecer as funcionalidades mais usadas pela maioria dos usuários. Inevitavelmente, elas são insuficientes para alguns casos de uso.Por exemplo, softwares legados sem suporte ou pequenas aplicações personalizadas podem ser muito específicas para obter uma integração nativa no mercado de uma plataforma.
As integrações nativas também podem não oferecer controle suficiente para determinados casos de uso. As organizações podem precisar de interações "se/então" mais complexas, integrações entre várias aplicações diferentes em um fluxo de trabalho coordenado, controle mais granular sobre o fluxo de dados ou funcionalidades de conformidade mais específicas do que as integrações nativas podem oferecer. Nesses casos, as organizações podem optar por outras soluções de integração, como APIs unificadas, iPaaS ou plataformas de iPaaS incorporadas que permitem uma maior personalização e simplificam a integração de muitas aplicações e sistemas.
Às vezes, o termo "API" é usado para diferenciar integrações de terceiros de integrações nativas e integradas. Isso é enganoso, pois as integrações nativas costumam usar APIs (geralmente APIs REST) para facilitar a troca de dados. A integração nativa é simplesmente uma abordagem para criar integrações.
A diferença não está na integração com API ou na integração sem API; depende se a integração é criada e mantida pelo fornecedor da aplicação ou por um terceiro. No exemplo do Zoom e do Google, a integração nativa seria criada e mantida por engenheiros do Zoom ou do Google. Se essa integração nativa não existisse, uma empresa terceirizada talvez precisasse criar e comercializar essa integração para permitir a integração dos dois produtos e suas respectivas funcionalidades.
As integrações nativas podem ser usadas para economizar tempo, reduzir o potencial de erro e simplificar os processos. Cada organização tem necessidades de integração individuais, mas há muitas construções comuns de integração nativa.
Muitos departamentos de TI e equipes de desenvolvimento usam plataformas dedicadas de gerenciamento de problemas, como Jira ou Asana, para acompanhar os chamados de solicitação, o progresso e as colaborações ao longo de todo o ciclo de vida de um problema. Essas plataformas possuem integrações nativas para ajudar no processo de resolução de chamados: as solicitações podem ser vinculadas automaticamente à identidade do funcionário, podem enviar e-mails com atualizações e podem ser sincronizadas com ferramentas de documentação ou colaboração.
Aplicativos de chat como o Slack oferecem muitas integrações perfeitas com outras aplicações e plataformas comumente usadas. Um administrador do espaço de trabalho pode visitar o mercado de uma aplicação de chat para instalar uma variedade de integrações, bem como controlar algumas permissões e configurações básicas.
Por exemplo, ferramentas de gerenciamento de projetos como o Jira podem ser integradas ao Slack para permitir que os usuários criem chamados, verifiquem o status dos chamados, recebam notificações em canais específicos e muito mais. Aplicações de calendário, como o Outlook e o Google Calendar, podem ser sincronizadas com o Slack para alterar automaticamente o status de um usuário no Slack para "em uma reunião" de acordo com os compromissos no calendário. As aplicações de chat por vídeo podem ser iniciadas com um simples comando de barra.
As plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente, ou CRM, ajudam as empresas a centralizar e gerenciar os dados de clientes. As ferramentas de CRM são usadas para armazenar dados de clientes, registros de interação com o suporte ao cliente, informações de vendas e faturamento, contratos e muito mais. As plataformas de CRM geralmente apresentam integrações nativas que facilitam a criação de fluxos de trabalho relacionados ao cliente.
As plataformas de CRM podem se integrar às redes sociais, observando as interações e o engajamento que indicam o potencial de leads de vendas. As plataformas de comércio eletrônico podem adicionar automaticamente informações sobre pedidos e clientes às plataformas de CRM. Os serviços de marketing por e-mail podem usar dados de clientes em uma plataforma de CRM para enviar e-mails mais eficientes e direcionados. Os processadores de pagamentos podem ter pagamentos listados automaticamente no fluxo de dados de vendas de um CRM, tudo em tempo real.
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Existem outros métodos de integração além das APIs nativas e de terceiros. As plataformas unificadas de API e iPaaS, por exemplo, são projetadas para adicionar flexibilidade, escalabilidade e poder às integrações.
As APIs unificadas são interfaces únicas e padronizadas usadas para acessar as APIs de várias aplicações de terceiros em um determinado setor (como contabilidade, CRM ou folha de pagamento). Uma API unificada permite que os desenvolvedores se comuniquem com vários serviços por meio de um endpoint, em vez de se integrarem a cada serviço individual e lidarem com diferenças de dados, sintaxe e autenticação entre eles.
Um caso de uso de uma integração unificada com API é o caso de uma grande empresa na qual diferentes departamentos, devido a fusões ou necessidades específicas de funcionalidade ou localização, utilizam plataformas de CRM diferentes. Uma API unificada pode criar integrações para normalizar, simplificar e consolidar os dados de várias plataformas de CRM diferentes, a fim de proporcionar uma experiência superior.
A plataforma de integração como serviço (iPaaS) é uma plataforma baseada na nuvem com ferramentas e soluções de integração usadas para integrar os dados de várias aplicações SaaS, sistemas legados, bancos de dados, dispositivos IoT e APIs hospedados em diferentes ambientes de TI.
As plataformas de iPaaS normalmente contêm bibliotecas baseadas na nuvem de conectores criados previamente para diferentes aplicações e serviços, ferramentas de desenvolvimento de pouco código e no-code para o desenvolvimento de integração e outros recursos para facilitar a integração segura e escalável. A iPaaS é uma extensão do conceito de integração nativa, projetada para lidar com o fato de que as organizações modernas geralmente têm muitas aplicações que precisam ser organizadas em fluxos de trabalho, além de dados que precisam ser compartilhados e sincronizados entre eles.
Sua principal função é ajudar as organizações a superar a complexidade da integração e reduzir os custos de integração em ambientes híbridos, garantindo uma formatação compatível, orquestração do fluxo de trabalho de várias etapas, automatização dos fluxos de dados, gerenciamento de API e muito mais. A iPaaS também foi projetada especificamente como um ambiente de integração híbrido, o que significa que ele conecta aplicações tanto locais quanto na nuvem, ao mesmo tempo em que fornece uma plataforma baseada na nuvem para o gerenciamento dessas conexões. Esse recurso torna a iPaaS um método de integração atraente para as organizações com sistemas legados extensos.
A plataforma de integração como serviço incorporada (EiPaaS) é uma solução de integração baseada na nuvem que permite aos provedores de software incorporar recursos de integração diretamente em suas aplicações. Ao contrário da iPaaS tradicional, que é usada principalmente por equipes internas para uso interno, a EiPaaS é voltada para o público externo. A EiPaaS foi projetada para que os clientes de aplicações de software configurem e gerenciem suas próprias integrações sem precisar sair da plataforma de hospedagem.
As ferramentas de EiPaaS são normalmente otimizadas para permitir uma variedade de integrações sem a necessidade de um amplo conhecimento técnico. As ferramentas de EiPaaS podem ser consideradas uma infraestrutura pré-configurada que facilita as integrações para as organizações que não precisam ou não querem construir sua própria plataforma iPaaS. Para as empresas de SaaS que hospedam ferramentas de EiPaaS, é possível manter os clientes em sua própria plataforma em vez de enviá-los para um provedor de iPaaS, e muitas vezes também é possível oferecer ferramentas de EiPaaS a um custo menor para os consumidores do que teriam com uma plataforma de iPaaS separada.
De acordo com a Zylo, as empresas gerenciaram uma média de 275 aplicações de SaaS em 2025. A integração pode ser um desafio, e as principais plataformas de SaaS, como Salesforce, Shopify e Microsoft, oferecem milhares de integrações. Essas integrações podem proporcionar diversos benefícios, incluindo:
As organizações podem ativar integrações com uma configuração simples em vez de criar e manter conectores personalizados, para que as equipes comecem a usar os fluxos de trabalho conectados em horas ou dias, em vez de semanas.
As integrações nativas reduzem os custos de mão de obra e desenvolvimento para a organização do cliente. A configuração costuma ser simples e, em geral, as equipes internas têm poucos requisitos de gerenciamento.
Muitas integrações nativas são gratuitas; elas são simplesmente funcionalidades incluídas. Outras podem exigir uma assinatura premium ou ter cobranças por usuário, mas geralmente são mais baratas do que criar sua própria integração ou comprar uma plataforma de integração separada.
O fornecedor, não a organização cliente ou o usuário final, é o responsável por manter, atualizar e monitorar uma integração nativa. Isso significa que o cliente não precisa se preocupar com o desempenho e a funcionalidade diante de atualizações e outras alterações.
As integrações nativas podem oferecer um melhor desempenho e confiabilidade do que muitas opções de terceiros. Como o mesmo fornecedor projeta e mantém tanto a aplicação quanto a integração, os usuários geralmente obtêm um comportamento mais estável, configurações padrão sensatas para novas tentativas/limitação e menos alterações que causam problemas.
As integrações nativas podem ser mais seguras do que as integrações de terceiros. Uma razão para isso é a ausência de um intermediário. As empresas que desenvolvem uma integração nativa entre seus serviços, ou entre seus serviços e outra aplicação, geralmente utilizam suas próprias APIs e mecanismos de segurança, que são projetados especificamente para funcionar com seus sistemas e requisitos.
Por exemplo, a Microsoft adiciona camadas de segurança de nível empresarial além das funcionalidades padrão do OAuth e OpenID Connect para fortalecer a segurança de seus ambientes Azure.1
Embora as integrações nativas sejam comumente usadas, o mesmo acontece com as integrações de terceiros. Existem motivos pelos quais as organizações podem se afastar das integrações incorporadas, incluindo:
Com as integrações nativas, normalmente os clientes têm que aceitar o que o fornecedor oferece. Os usuários com necessidades mais específicas podem descobrir que seus casos de uso não estão cobertos.
Por exemplo, uma integração nativa pode não permitir campos de dados personalizados ou a capacidade de inserir lógica complexa além de configurações simples. Isso pode dificultar a compatibilidade com fluxos de trabalho diferenciados, como processos de várias etapas.
A escalabilidade também pode ser um problema; as integrações personalizadas não terão o obstáculo dos custos por usuário, portanto, embora as integrações nativas possam ser mais baratas no início, podem ser mais caras no longo prazo.
Com altos volumes de dados, as integrações nativas podem enfrentar dificuldades com limites de taxa de transferência, tempos limite ou restrições de taxa de APIs que o fornecedor não otimizou para escala empresarial. E os conectores nativos normalmente abrangem apenas um subconjunto de aplicações e cenários populares. À medida que uma stack de tecnologia cresce, podem surgir lacunas, deixando uma organização com conectividade parcial ou silos de dados.
Os clientes têm pouco ou nenhum controle sobre alterações macro nas integrações nativas.Se a organização cliente criar fluxos de trabalho com base na integração nativa, qualquer alteração no recurso ou na disponibilidade da integração poderá interromper as operações. As integrações podem ser descontinuadas, ou os protocolos podem mudar de forma a eliminar a compatibilidade com os fluxos de trabalho e sistemas dos clientes.
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1 "Microsoft identity platform app types and authentication flows," Microsoft.com, 14 de abril de 2025