De acordo com a Forbes (link externo a ibm.com), as equipes de marketing e vendas priorizam a IA e o ML mais do que qualquer outro departamento corporativo. Os profissionais de marketing usam o ML para produção de leads, análise de dados, pesquisas online e otimização de mecanismos de pesquisa (SEO). Por exemplo, muitos o usam para entrar em contato com usuários que deixam produtos no carrinho ou saem do site.

Algoritmos de ML e ciência de dados são a forma como os mecanismos de recomendação em sites como Amazon, Netflix e StitchFix fazem recomendações com base no gosto, na navegação e no histórico do carrinho de compras do usuário. O ML também ajuda a gerar iniciativas de marketing personalizadas ao identificar as ofertas que podem atender aos interesses específicos de um cliente. Em seguida, pode personalizar os materiais de marketing para atender a esses interesses. O ML também oferece a capacidade de monitorar de perto uma campanha verificando as taxas de abertura e de cliques, entre outras métricas.