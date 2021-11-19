O que é transformação financeira?

A transformação financeira é a combinação de processos, sistemas e mudanças organizacionais em toda a empresa, implementada por meio de novas tecnologias, treinamento e análise.
Como prática, é adequada para equipes financeiras que buscam simplificar, otimizar e modernizar seus sistemas através de uma mudança em sua abordagem. Inicialmente, a transformação financeira descreve iniciativas estratégicas que visam reinventar a função financeira para alinhá-la com a estratégia geral da empresa.
A transformação financeira pode incluir a reestruturação e implementação do modelo operacional financeiro, das organizações de contabilidade e finanças, e dos processos financeiros e contábeis. Também pode envolver o aprimoramento dos recursos financeiros, a reestruturação dos sistemas financeiros e contábeis, e a criação de sinergia entre as tecnologias relevantes e equipes com habilidades adequadas.
A transformação digital financeira é um aprimoramento completo da estratégia, operações, processos, metodologias, práticas de negócios e talentos, todos combinados para oferecer resultados mais ágeis e econômicos.
Mesmo que o esforço e a escala de trabalho necessários para realizar uma transformação financeira bem-sucedida possam parecer desafiadores, é um passo que as organizações precisam dar no cenário competitivo atual.
A estratégia de transformação financeira ajuda as organizações a identificar fraquezas na área financeira, priorizar as mudanças que precisam ser feitas e definir um modelo operacional para apoiar o negócio e gerenciar melhor as principais atividades financeiras. Uma estratégia financeira moderna deve ajudar a organização a fazer o melhor uso das tecnologias digitais. Por exemplo, software em nuvem, automação e análise de dados, para criar uma função de planejamento e previsão mais ágil e se adaptar às demandas de negócios em evolução.
A missão financeira é oferecer consultoria financeira, orientação e suporte ao processo de aquisições, além de fornecer suporte de pagamento e desembolso. Certas operações são puramente financeiras: empréstimos, emissão ou alienação de títulos. Outras operações envolvem a consideração de bens e serviços ou uma transação distributiva, resultando na transferência de meios de pagamento ou crédito.
Um processo financeiro de negócios é um conjunto sequencial de tarefas que leva um conjunto de dados até um estado final. Por exemplo, pode envolver a coleta de despesas de funcionários, passando essas informações para gerentes e equipes financeiras para revisão, aprovação e pagamento dos funcionários. Uma transformação financeira pode ajudar a coordenar de forma suave e eficaz processos de negócios relacionados a finanças que estejam dispersos.
Muitas organizações começaram a expandir ou desenvolver recursos, mas precisam de mais investimento, recursos e planejamento nessas áreas. As finanças precisam desenvolver talentos com um nível mais alto de habilidades técnicas não tradicionais e contar com equipes que possam gerenciar a proliferação de automação, IA e robótica. Recursos mais fortes que utilizem dados em tempo real e ferramentas analíticas para a tomada de decisões são necessários.
Avanços em tecnologia e dados redefiniram o que é possível para as finanças. Dados abrangentes facilitam a conexão entre o desempenho em toda a empresa. O objetivo não é apenas automatizar para eficiência, mas também repensar os serviços que as finanças oferecem e como podem agregar valor ao negócio.
Não existe um modelo operacional idêntico a ser seguido quando se trata de finanças autônomas, e as empresas não devem buscar replicar outras. No entanto, há princípios gerais que todas as empresas devem seguir e incorporar. Esses incluem: direitos de decisão, considerações sobre talentos, estrutura organizacional, desempenho, fornecimento, entre outros.
As organizações podem criar um roteiro de transformação financeira tomando um conjunto de ações e atividades e alcançando resultados em uma sequência planejada.
Primeiro, documente o estado atual da função financeira, incluindo análise de processos, análise de tecnologia e o estado atual da análise de pessoal: competências e capacidade.
Em seguida, imagine onde você quer que seu departamento financeiro esteja em cinco a 10 anos. Realize uma análise de lacunas entre o estado atual e o estado desejado. Compile as metas, objetivos e resultados desejados, considerando fatores internos e externos, incluindo riscos e recompensas. Avalie abordagens alternativas e analise as opções. Selecione o caminho que sua equipe de projeto recomenda.
Normalmente, o roteiro de transformação é composto por fluxos de trabalho de alto nível e fases, de forma que a entrega incremental seja possível.
Uma transformação financeira bem-sucedida pode impactar positivamente os negócios no dia a dia. Ela pode reduzir custos, acelerar processos de negócios, aumentar a eficiência, reduzir erros e oferecer dados e relatórios mais fáceis de usar.
Automatizar e oitmizar funções empresariais pode ajudar a garantir oportunidades de redução de custos em vários departamentos. Além disso, a oportunidade de conduzir negócios remotamente significa potencialmente salários mais baixos e melhor planejamento da folha de pagamento.
A transformação financeira inclui impulsionar a eficiência e a velocidade nos processos operacionais, garantindo que eles estejam alinhados e operando nas plataformas tecnológicas apropriadas para apoiar processos de negócios aprimorados. Um fluxo de trabalho mais eficiente também reduzirá gargalos caros que podem desacelerar o processo financeiro, além de oferecer aos clientes uma experiência melhor e sem erros.
Ao automatizar e padronizar processos e sistemas financeiros, as organizações podem evitar erros e aumentar a eficiência. Além disso, ter uma única fonte de verdade para os dados financeiros pode reduzir ainda mais erros e confusões entre os stakeholders.
Implementar hub de dados financeiros centralizado melhora a colaboração entre as equipes e oferece oportunidades para operar remotamente. Combinado com processos aprimorados, isso pode aumentar a produtividade e a eficiência. Separadamente, a automação de tarefas demoradas pode liberar os membros da equipe financeira para se concentrarem em projetos de maior valor.
As organizações estão lidando com grandes volumes de dados provenientes de sistemas internos, sites e fontes externas, como redes sociais. Usando tecnologias emergentes, a transformação financeira pode proporcionar uma melhor compreensão dos dados, além de oferecer tempo e ferramentas para analisar o que eles realmente mostram e se são confiáveis.
Muitas organizações enfrentam dificuldades com dados mal integrados. Os stakeholders de negócios muitas vezes não conseguem encontrar os dados corretos ou não confiam nos dados que encontram. Eles tentam resolver esse problema com tarefas que exigem muito trabalho, como escrever programas personalizados ou usar funções de substituição global. A transformação financeira pode abordar os desafios de gerenciamento de dados aplicando as seguintes tecnologias emergentes.
A automação robótica de processos é uma forma de tecnologia de automação de processos empresariais que usa robôs de software para automatizar tarefas realizadas por humanos. Nas finanças, a automação robótica de processos pode usar aprendizado de máquina e recursos de automação para acelerar tarefas demoradas, como processamento de folha de pagamento e faturas.
As tecnologias impulsionadas por IA permitem que as empresas gerenciem seus desafios de dados, enquanto aumentam e aprimoram a experiência humana. Essas tecnologias impulsionam novas técnicas de resolução de problemas que melhoram a produtividade e abrem espaço para novas ideias.
Os registros descentralizados criam um registro imutável de transações entre muitos departamentos internos ou parceiros externos. As propriedades do blockchain podem reduzir custos. Por exemplo, o uso de blockchain no fluxo de trabalho de contas a pagar lida com a causa raiz dos altos custos de processamento de faturas, ao mesmo tempo em que reduz exceções de faturas e atrasos nos pagamentos.
A nuvem oferece à organização financeira a oportunidade de criar uma infraestrutura escalável, flexível, mais rápida de implementar e, por fim, mais econômica. Ao contrário dos sistemas financeiros tradicionais e data warehouses locais, as soluções líderes em nuvem foram desenvolvidas do zero com os requisitos atuais em mente: fornecer análises incorporadas baseadas em processos líderes para o usuário em tempo real.
Análises avançadas podem ajudar as empresas a obter novos insights de seus dados para resolver problemas complexos de negócios, descobrir padrões, otimizar a tomada de decisões e aprimorar a experiência do cliente nos processos de fatura e pagamento.
