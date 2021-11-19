O que é transformação financeira?

As organizações podem criar um roteiro de transformação financeira tomando um conjunto de ações e atividades e alcançando resultados em uma sequência planejada.

Primeiro, documente o estado atual da função financeira, incluindo análise de processos, análise de tecnologia e o estado atual da análise de pessoal: competências e capacidade.

Em seguida, imagine onde você quer que seu departamento financeiro esteja em cinco a 10 anos. Realize uma análise de lacunas entre o estado atual e o estado desejado. Compile as metas, objetivos e resultados desejados, considerando fatores internos e externos, incluindo riscos e recompensas. Avalie abordagens alternativas e analise as opções. Selecione o caminho que sua equipe de projeto recomenda.

Normalmente, o roteiro de transformação é composto por fluxos de trabalho de alto nível e fases, de forma que a entrega incremental seja possível.