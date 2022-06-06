Colaboradores digitais x chatbots x bots: qual é a diferença?

Um chatbot é um programa de software automatizado que usa inteligência artificial e processamento de linguagem natural para simular um bate-papo, geralmente por meio de um site, e-mail, SMS ou outro aplicativo de mensagens, primeiro entendendo as perguntas do usuário e, em seguida, fornecendo as respostas corretas. Ao processar e simular a conversa humana, seja escrita ou falada, a IA conversacional oferece uma experiência que pode parecer duas pessoas se comunicando. Chatbots são usados para clientes internos e externos.

Muitas empresas têm chatbots IA, compostos por software e código, que surgem no canto inferior do site para perguntar como podem ajudar os visitantes.

Chatbots simples (ou baseados em regras) respondem a palavras-chave pré-escritas ou perguntas programadas no sistema. Chatbots avançados ou IA usam processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina. Eles entendem linguagem básica e comunicação, podem entender as diferentes maneiras pelas quais um cliente pode fazer a mesma pergunta e podem ajudar em tarefas muito mais complexas. Eles podem entender diferentes maneiras de pedir coisas, responder com várias sugestões e manter uma conversa dinâmica que dá a sensação de que o cliente está conversando com um funcionário humano em tempo real.

Considere um chatbot quando seus clientes quiserem perguntas a qualquer momento em que estiverem online. Um chatbot significa que seus clientes não estão limitados a obter informações e respostas apenas quando sua central de atendimento está aberta.

A pesquisa Gartner Technology Roadmap descobriu que os líderes de atendimento ao cliente e suporte investirão pesadamente em chatbot nos próximos vários anos. Embora apenas uma em cada quatro organizações implemente totalmente chatbots e IA atualmente, 37% estão executando pilotos ou planejando implementar chatbots até 2023.

A Gartner destacou que o crescimento dos chatbots corresponde ao aumento dos millennials no ambiente de trabalho. “Como os chatbots atendem à demanda da geração Y por conexões digitais instantâneas que os mantêm atualizados o tempo todo, a geração Y provavelmente terá um grande impacto sobre a qualidade e a rapidez com que as organizações adotam a tecnologia.”