O que é circularidade?

A circularidade é uma prática empresarial sustentável que protege o ambiente. O aumento do consumo e da produção pode esgotar os sistemas naturais, criar poluição e contribuir para as emissões de gases de efeito estufa , que são uma das principais causas das mudanças climáticas.



Soluções circulares minimizam as emissões de carbono ao longo do ciclo de vida de um produto, da produção ao gerenciamento de resíduos. A circularidade também reduz o uso de recursos naturais, o que desacelera a destruição de ecossistemas e habitats e limita a perda de biodiversidade.