Abaixo, analisamos dois estudos de caso (o setor de semicondutores e a fabricação de bateria de veículos elétricos) que mostram como a mão de obra digital pode ajudar a lidar com os desafios de reshoring da fabricação para os EUA.

Estudo de caso 1: semicondutores

O setor de semicondutores fornece um exemplo pertinente de desafios e soluções de reshoring que poderiam ser aplicados. Os semicondutores são componentes essenciais para setores críticos, como computadores e comunicações, mas as interrupções em sua cadeia de suprimentos ameaçam a economia global.

A atual cadeia de suprimentos de semicondutores é global e complexa, com projeto, fabricação de equipamentos, fabricação e montagem acontecendo em diferentes países. A participação de mercado dos EUA na fabricação diminuiu de 37% em 1990 para apenas 12% atualmente. Para atender a capacidade para aplicações críticas, os EUA precisam adicionar cerca de 18 a 20 novas fábricas de semicondutores (“fabs”), exigindo de 70 a 90.000 novos empregos—um aumento de 50% sobre a força de trabalho atual. No entanto, muitas funções na fabricação de semicondutores estão em declínio devido à automação, enquanto as funções de engenharia estão crescendo. Isso cria uma necessidade de aprimoramento e requalificação da força de trabalho existente.

As tecnologias digitais podem ajudar a lidar com os desafios da força de trabalho nos setores de semicondutores. As ferramentas impulsionadas por IA podem identificar lacunas de habilidades e fornecer programas de treinamento personalizados para funcionários com habilidades cruzadas. A tecnologia de digital twins pode simular e otimizar processos de produção, reduzindo a necessidade de protótipos físicos e acelerando o desenvolvimento de novos produtos. Os robôs colaborativos podem trabalhar ao lado de trabalhadores humanos para realizar tarefas repetitivas, liberando os trabalhadores humanos para se concentrarem em tarefas de maior valor.

A implementação de tecnologias digitais requer investimento inicial, mas pode levar a uma produção mais eficiente e econômica em geral. O reshoring da fabricação de semicondutores para os EUA também pode reduzir os riscos da cadeia de suprimentos, melhorar a proximidade com clientes e mercados e criar um ecossistema de fornecedores e inovação. Também pode ajudar a lidar com a lacuna da força de trabalho, criando novas oportunidades de emprego e aprimorando a força de trabalho existente.

Concluindo, o setor de semicondutores fornece um exemplo convincente de como a mão de obra digital pode ajudar a enfrentar os desafios do reshoring da fabricação para os EUA. Ao aproveitar as tecnologias digitais, as empresas podem superar desafios da força de trabalho, técnicos e econômicos e alcançar benefícios estratégicos.

Estudo de caso 2: fabricação de baterias de veículos elétricos

A fabricação de baterias para veículos elétricos nos EUA apresenta desafios únicos em termos de força de trabalho, tecnologia e economia. No entanto, como no exemplo anterior de fabricação de semicondutores, esses desafios podem ser resolvidos por meio da adoção de IA, automação e mão de obra digital.

A cadeia de suprimentos global de baterias para VEs está em grande parte centrada na Ásia. Para atingir suas metas ambiciosas de VE, os EUA precisam aumentar a capacidade de fabricação de baterias domésticas. Isso requer expansão significativa da infraestrutura e treinamento da força de trabalho. A automação pode lidar com os desafios da força de trabalho, assumindo o controle de tarefas repetitivas, liberando a força de trabalho para tarefas mais complexas. Os digital twins podem simular o processo de produção de baterias, permitindo testes e otimização antes da implementação real. A implementação dessas tecnologias exige um investimento inicial significativo. No entanto, a automação pode levar a uma produção mais eficiente e econômica, permitindo que os fabricantes dos EUA concorram globalmente. Também pode contribuir para a redução dos custos das baterias, um componente importante dos custos gerais de VE.

A fabricação de baterias para veículos elétricos localizada nos EUA também pode fornecer benefícios estratégicos. Ela pode proteger a cadeia de suprimentos, reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, promover a inovação, contribuir para o crescimento do emprego e ajudar a reduzir a lacuna de habilidades.