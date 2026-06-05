Think Leadership

O progresso da IA para não por causa da tecnologia, mas por causa de como as organizações são estruturadas em torno dela. Esta série explora mudanças de liderança em estratégia, risco, cultura e valor, que transformam investimentos fragmentados em IA em vantagem empresarial cumulativa.
79% dos executivos dizem que a IA contribuirá para sua receita até 2030. Dada essa confiança, por que 95% das organizações não estão vendo nenhum retorno mensurável?
A diferença entre implementações de alto retorno e de baixo retorno muitas vezes se resume a uma pergunta: a liderança se alinhou sobre o que precisa mudar para vencer?
A cultura não está ao lado da estratégia de IA. É a infraestrutura sobre a qual a estratégia opera. As organizações que escalam de forma sustentável estão redesenhando a forma como o trabalho flui.
Depois de pilotos promissores, como projetar valor duradouro? Estratégia, risco e cultura não são desafios independentes, são alavancas em um único sistema.
Na noite da luta, timing, precisão e desempenho decidem tudo, não apenas para os lutadores. O UFC aplica o mesmo plano de jogo à transmissão ao vivo. Com a IBM, a organização treinou a IA para fornecer insight em tempo real para cada luta, elevando a análise no maior palco do MMA. Veja como dados, IA e propósito se uniram para transformar com rapidez o desempenho, a narrativa e a experiência dos fãs.