Think Leadership
A agenda da liderança para fechar a lacuna entre a ambição em IA e o impacto da IA. Quatro perspectivas. Uma história conectada.
Assine nosso boletim informativo
One illustrated hand pointing down over a yellow background.
Duas mãos ilustradas apontando em direções perpendiculares sobre um fundo amarelo.

De isolado a mais inteligente

O progresso da IA para não por causa da tecnologia, mas por causa de como as organizações são estruturadas em torno dela. Esta série explora mudanças de liderança em estratégia, risco, cultura e valor, que transformam investimentos fragmentados em IA em vantagem empresarial cumulativa.
Ilustração de um cavalo de xadrez com antolhos caindo de um tabuleiro de xadrez
O erro de um bilhão de dólares

79% dos executivos dizem que a IA contribuirá para sua receita até 2030. Dada essa confiança, por que 95% das organizações não estão vendo nenhum retorno mensurável?

 Examine a desconexão
Ilustração de dentes mordendo uma moeda de ouro de IA
O ROI fantasma

A diferença entre implementações de alto retorno e de baixo retorno muitas vezes se resume a uma pergunta: a liderança se alinhou sobre o que precisa mudar para vencer?

Descubra o alinhamento
Ilustração de três patos em fila e um pato fora do padrão.
A forma como o trabalho flui

A cultura não está ao lado da estratégia de IA. É a infraestrutura sobre a qual a estratégia opera. As organizações que escalam de forma sustentável estão redesenhando a forma como o trabalho flui.

 Entenda a estratégia
Ilustração de uma moeda de IA se transformando e se multiplicando
O efeito multiplicador

Depois de pilotos promissores, como projetar valor duradouro? Estratégia, risco e cultura não são desafios independentes, são alavancas em um único sistema.

 Monte o sistema

Artigo de destaque
Por que a explosão da IA continua falhando no meio do caminho
Para realmente se beneficiar da promessa da IA, será necessária uma transformação em toda a empresa. Mas o que está tornando tão difícil transformar investim... saiba mais
Três pessoas subindo escadas de escritório
Blueprint
Você investiu em IA. Então, onde estão os retornos?
A imagem mostra um escritório moderno com layout aberto, destacando um ambiente de trabalho colaborativo e minimalista.
IBM IBV
2030 está mais perto do que parece. Como você pode projetar o futuro da IA?
A imagem mostra um escritório moderno com layout aberto, destacando um ambiente de trabalho colaborativo e minimalista.
Artigo
A ascensão e o ROI do diretor de IA
Aili McConnon
Sala de imprensa
Transformação da diretoria executiva: a rota mais rápida para 2030
Artigo
O que é preciso para construir uma base de dados pronta para IA: insights do Think 2026
Alice Gomstyn
Artigo
O primeiro degrau retorna à medida que a IA remodela os cargos de nível inicial
Aili McConnon
Artigo
Ameaças cibernéticas em 2026: X-Force e especialistas do setor opinam
Judith Aquino
Padrão geométrico abstrato de octógonos concêntricos em vermelho, preto, cinza e branco, com uma divisão diagonal no centro

O UFC preenche a lacuna entre ação e insight com IA

Na noite da luta, timing, precisão e desempenho decidem tudo, não apenas para os lutadores. O UFC aplica o mesmo plano de jogo à transmissão ao vivo. Com a IBM, a organização treinou a IA para fornecer insight em tempo real para cada luta, elevando a análise no maior palco do MMA. Veja como dados, IA e propósito se uniram para transformar com rapidez o desempenho, a narrativa e a experiência dos fãs.

 

Veja o plano em ação
Onde as expectativas sobre IA encontram a realidade empresarial

Não perca a análise das decisões de liderança que moldam os resultados da IA e descubra como alinhamento, responsabilidade e estrutura transformam esforços fragmentados em vantagem sustentada.

  1. Assine nosso boletim informativo
  2. O erro de um bilhão de dólares