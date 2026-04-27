A ascensão e o ROI do diretor de IA

Empresas com diretores de IA têm resultados melhores. Líderes da Heineken, Schneider Electric e IBM explicam como fizeram isso.
Diretor de IA pode ser a função que mais cresce nos negócios. Um novo relatório do Institute for Business Value (IBV) da IBM que estreou no Think 2026 descobriu que 76% das organizações entrevistadas afirmaram que têm um diretor de IA em 2026, contra apenas 26% em 2025. E isso não ocorre apenas em empresas de tecnologia como Meta e Salesforce, mas também em empresas como Heineken, WPP, Nike e CVS Health. Esse tipo de crescimento pode parecer espuma. Mas o IBV descobriu que as empresas com um diretor de IA tiveram um retorno 5% maior sobre seus investimentos em IA. Como isso aconteceu?
Assim como a tecnologia que a impulsionou, a função de diretor de IA (diretor de IA) amadureceu nos últimos anos. “Antigamente, os diretores de IA eram mais figuras decorativas — evangelistas da IA que promoviam a IA”, afirmou Jacob Dencik, diretor de pesquisa da IBV, em entrevista à IBM Think. "Mas agora estão realmente impulsionando uma transformação com a IA e ajudando as empresas a migrar de projetos-piloto para implementações em larga escala."
A Schneider Electric é um exemplo claro do foco na implementação. A empresa global de tecnologia energética criou sua função de diretor de IA em 2021, muito antes da IA generativa forçar a questão para grande parte do mundo corporativo. Desde o início, a orientação de Schneider para a liderança em IA era menos baseada na experimentação em si e mais no impacto operacional. Como Philippe Rambach, Diretor de IA da empresa, enfatizou em sua conversa com o IBM Think, a IA na Schneider "sempre começa com uma necessidade de negócios, não com a tecnologia".
Ainda assim, nem todos estão convencidos de que as empresas precisam da função. Tim Crawford, fundador e consultor estratégico do CIO da empresa de pesquisa AVOA, vê o momento do diretor de IA como algo familiar. Ele compara isso à ascensão do diretor digital há uma década — uma função que muitas vezes surgia rapidamente nas empresas, com resultados mistos, especialmente quando as organizações correram para trazer CDOs externos, observou ele. Esses líderes às vezes enfrentavam dificuldades porque "não estavam tão em ajuste com os negócios"; Enquanto isso, a responsabilidade central da transformação digital frequentemente recaía sobre o CIO.
No papel, a ascensão do diretor de IA pode parecer redundante. Muitas empresas adicionaram a IA às competências de CIOs, CTOs, diretores de dados e diretores digitais. Mas, como as organizações descobriram nos últimos dois anos, a IA não se comporta como as tecnologias anteriores. Seu alcance é mais amplo, seu ritmo mais rápido e as expectativas em torno dele são muito maiores.
"A IA está atravessando toda a empresa de uma forma que a maioria das outras tecnologias não conseguiu", disse Dencik. Diferentemente da computação em nuvem ou de softwares corporativos, que viviam em grande parte dentro de TI, IA é algo sobre o qual "todo membro da diretoria e cada funcionário possivelmente tem uma expectativa", afirmou, incluindo "o que ela deveria fazer e a rapidez com que deveria entregar valor."
Na Schneider Electric, essa amplitude ajudou a moldar a função desde o início. Em vez de posicionar a IA como uma função técnica autônoma, a empresa organizou seus esforços em torno de um modelo hub-and-spoke: uma equipe central de IA responsável pela estratégia, padrões e ferramentas, combinados com a execução integrada em unidades de negócios. A abordagem, afirmou Rambach, ajuda a manter a IA próxima dos problemas operacionais reais, evitando fragmentação e esforço duplicado.
Crawford concordou que a fragmentação da IA é um dos principais desafios para os líderes, mas alertou contra assumir que toda organização precisa de um diretor de IA independente para enfrentar esse desafio. Em alguns casos, comentou, a responsabilidade pela IA pode recair sobre o CIO ou até mesmo o CEO, desde que haja responsabilidade clara e forte coordenação interfuncional. Outras empresas, da SAP à Nike, combinaram o papel do diretor de IA com outro título de alto nível. Philip Herzig, da SAP, por exemplo, é tanto diretor de IA quanto CTO, e Alan John, da Nike é chefe global de dados e IA. A questão maior, disse Crawford, não é qual executivo é dono da IA, mas se uma organização possui as estruturas de liderança necessárias para guiá-la de forma responsável à medida que ela se espalha pelo negócio.
Além disso, Dencik apontou para uma lacuna crescente entre ambição e realidade: as empresas estão investindo pesadamente em IA, mas às vezes lutando para ir além dos pilotos ou medir o impacto. O resultado, disse ele, é a pressão para criar "uma capacidade dedicada na organização que possa realmente converter a IA em valor de negócios", em vez de deixar que as iniciativas se espalhem pelos departamentos sem coordenação. Portanto contratam um diretor de IA.
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Essa necessidade de autoridade central ajuda a explicar por que muitos diretores de IA não necessariamente respondem à liderança de tecnologia. De acordo com a pesquisa da IBM, um número considerável responde diretamente ao CEO ou até mesmo ao conselho, e o resultado é que a IA é cada vez mais tratada como uma questão estratégica de negócios do que como uma preocupação administrativa.
“Trata-se de unir o lado comercial da casa com o lado tecnológico”, disse Dencik. “A IA não é mais apenas uma discussão sobre tecnologia.”
A Schneider Electric adotou uma visão semelhante quando estabeleceu a função, ancorando deliberadamente a liderança da IA nas prioridades de negócios, como eficiência energética, otimização da cadeia de suprimentos e resultados de sustentabilidade. A missão do diretor de IA, disse Rambach, não é escolher modelos ou ferramentas primeiro, mas garantir que os investimentos em IA estejam fortemente alinhados com os pontos em que a empresa precisa de melhorias mensuráveis.
Mesmo em empresas com diretores de IA dedicados, esses líderes nem sempre funcionam como pares de outros cargos de alta administração. Na prática, disse Crawford, muitos líderes de IA atuam de forma mais eficaz como SVPs ou chefes de funções horizontais — funções capacitadas para coordenar e governar, em vez de competir com CIOs, CFOs ou COOs. O que mais importa, comentou, não é o título, mas o mandato: a capacidade de reunir as pessoas certas para definir prioridades, conduzir experimentos e estabelecer proteções.
Esse modelo é cada vez mais comum, muitas vezes formalizado como um conselho de IA. Na visão de Crawford, esses conselhos devem ser multifuncionais por design, focados em resultados e não em aspectos visuais. "As empresas não devem utilizar o diretor de IA como uma jogada de marketing", disse ele. “Os clientes não se importam se você está usando IA. Eles se importam com o resultado.”
Apesar da explosão de títulos, o diretor de IA continua amplamente incompreendido. Não é, como alguns céticos brincam, um "Diretor do ChatGPT", responsável por espalhar IA generativa pelos slides. Também não é para ser um papel apenas de conformidade, focado na regulação enquanto o restante do negócio avança.
Na prática, o trabalho fica em algum lugar entre esses dois extremos. Enquanto as empresas correm para adotar a IA, muitas descobriram que a empolgação pode prejudicar sua credibilidade tanto quanto a inação. Daniel Hulme, diretor de IA da WPP, tem sido direto sobre esse risco. "Toda vez que surge uma nova tecnologia, as pessoas ficam muito empolgadas", disse ele. “E então eles aplicam essas tecnologias para resolver os problemas errados.”
A importância de manter os pés no chão é algo que a liderança de Schneider em IA tem reforçado repetidamente. Começar pelas necessidades do negócio, argumenta a empresa, ajuda a filtrar o ruído, forçando as equipes a justificarem os investimentos em IA pelo impacto, e não pela novidade.
Crawford ecoou essa preocupação, argumentando que grande parte da postura competitiva de hoje equivale à “lavagem de IA”. Do ponto de vista do cliente, afirmou Crawford, a criação de valor é importante, mas a confiança também é. Os clientes podem receber produtos e serviços mais inteligentes, mas o uso indevido de dados pode rapidamente corroer qualquer reputação. A lição para os líderes de IA, disse ele, é que o sucesso é medido menos pela sofisticação técnica do que pelo fato de a IA melhorar significativamente a forma como uma empresa atende seus clientes.
À medida que as empresas buscam candidatos com uma combinação de experiência em negócios, tecnologia e transformação, os líderes discordam sobre se uma oportunidade de IA deve vir de dentro ou de fora da empresa. Uma corrente argumenta que os diretores de IA mais eficazes são promovidos internamente, já que a transformação da IA depende menos da novidade técnica do que de um profundo conhecimento institucional.
Na Schneider, que estabeleceu sua função de diretor de IA cedo, a elevação de uma liderança interna ajudou a consolidar os esforços de IA já ativos da empresa em gerenciamento de energia, automação industrial e sustentabilidade. Essa perspectiva de agente interno facilitou o alinhamento das iniciativas de IA com as prioridades operacionais reais e a introdução da governança sem desacelerar o impulso. Para os defensores dessa abordagem, a principal tarefa do diretor de IA é integrar a IA à forma como a empresa já funciona; portanto, o melhor candidato é um agente interno experiente.
Outros veem vantagens claras em contratar externamente, especialmente quando uma empresa quer acelerar a mudança ou repensar suposições antigas. A decisão da Heineken de trazer Surajeet Ghosh de fora, por exemplo, refletiu o desejo de desenvolver recursos de IA quase do zero. Com experiência na aplicação de IA em diversos setores, Ghosh trouxe uma abordagem baseada em dados para tomar decisões-chave em toda a cadeia de valor global da cervejaria, um tópico que ele discutiu em detalhes em um episódio recente do podcast Smart Talks com Malcolm Gladwell. Os defensores da contratação externa argumentam que pessoas de fora podem ajudar as organizações a evitar o incrementalismo, impor uma disciplina de ROI mais clara e impulsionar uma transição mais rápida dos pilotos para a produção, mesmo que enfrentem uma curva de aprendizado mais acentuada em relação à cultura.
Na conversa do Smart Talks com Gladwell, Ghosh compartilhou um exemplo revelador: logo após começar como Diretor de IA da Heineken, ele ajudou a analisar o ROI na publicidade no Instagram para Heineken versus Dos Equis. Após aplicar IA a esse desafio, eles conseguiram aumentar as vendas em 30%.
Quando se trata de oferecer um diretor de IA, uma terceira visão está ganhando cada vez mais espaço, com especialistas argumentando que o debate interno versus externo é menos importante do que a definição da função. Nas empresas que estão fazendo progressos reais com a IA, a estrutura supera os rótulos. Se as organizações com uma função formal de diretor de IA relatam resultados melhores, não é por causa do título: o diferenciador é a forma como a IA é organizada e governada.
De pesquisadores a executivos de alto escalão, há um consenso de que nenhum diretor de IA é bem-sucedido sem uma sólida experiência em tecnologia, estratégia de negócios e gestão de mudanças. Essas competências podem ser desenvolvidas internamente ou contratadas externamente, mas devem ser combinadas com influência organizacional e clareza narrativa.
“Ninguém deve ser dono da IA, ela precisa ser orientada”, disse Lucas Mohanty, Sócio-Gerente da IBM Consulting no Oriente Médio e um dos autores do relatório Chief AI Officer de 2025 da IBM, em entrevista ao IBM Think. O diretor de IA, disse Mohanty é, em última análise, um orquestrador de mudanças dedicado à adoção, aos resultados e na incorporação da IA na Organização.
A IBM não tem diretor de IA. Mas vários profissionais da IBM citaram Joanne Wright, vice-presidente sênior de transformação e operações da empresa, como equivalente. Wright encontra-se na intersecção de todos os domínios operacionais da empresa, oferecendo um ponto de vista único para ver exatamente onde e quando a IA deve ser implementada. Quando perguntada se ela é diretora de IA de fato, Wright disse à IBM Think: “Sim e não”.
Ela elaborou: “Sou responsável pela forma como usamos a IA para mudar fundamentalmente a forma como a empresa funciona. Isso significa como atendemos os clientes, trabalhamos com parceiros, gerenciamos nossa força de trabalho e automatizamos processos que costumavam exigir enormes quantidades de trabalho humano. Mas eu não “tenho” IA.” Em vez disso, ela disse que cada líder na IBM é responsável pela adoção da IA em suas próprias equipes e seu papel é remover qualquer atrito. “O que me orgulha é termos construído um modelo operacional em que a estratégia de IA está profundamente integrada à estratégia de negócios”, declarou Wright. “Sem um orquestrador central, sua empresa acaba com soluções que não se comunicam entre si, são fragmentadas e não conseguem escalar efetivamente”.
Na Schneider Electric, onde o modelo operacional hub-and-spoke tem sido central para os esforços de IA da Organização, as equipes de IA migraram rapidamente, mantendo padrões comuns, governança e guardrails. Com cinco anos na função, o diretor de IA da empresa traz algo que muitos diretores de IAs mais novos não têm: evidência do que é necessário para sustentar a IA em escala ao longo do tempo.
A WPP, por outro lado, aborda a IA através das lentes de sua cadeia de suprimentos de marketing, colocando modelos generativos em um framework operacional já bem definido. “Essas outras coisas não mudaram”, disse Hulme. “Isso simplesmente aumentou e melhorou o que já estávamos fazendo.”
Essa ênfase nos modelos operacionais alinha-se estreitamente com a visão de Crawford. O verdadeiro trabalho da liderança em IA, comentou, é garantir que a organização se concentre nas prioridades certas, experimentando rapidamente e escalando o que funciona, sem “correr com tesouras” quando se trata de governança e risco.
À medida que as empresas migrarem para escalar agentes, a governança está ficando cada vez mais crítica. Tão importante quanto ter alguém atuando como orquestrador de IA é combinar essa função com a governança liderada pela orquestração. Essa abordagem muda onde o controle se encontra. Em vez de escrever políticas e esperar que as equipes as interpretem corretamente, as organizações estão incorporando proteções diretamente nos sistemas que executam a IA, abrangendo modelos, agentes e ecossistemas agênticos cada vez mais complexos.
O retorno já é tangível. Considere que quase sete em cada dez executivos admitem hoje não terem visibilidade total sobre a IA que suas equipes estão utilizando, nem ou mesmo sobre onde esses sistemas funcionam. No entanto, as empresas que adotam uma governança baseada em orquestração tendem a preencher essa lacuna rapidamente: elas têm mais do que o dobro de chances de ter visibilidade total dos ativos de IA, 169% mais chances de manter uma documentação transparente e 132% mais chances de proteger os dados por meio de anonimização, avaliações de impacto e controles de acesso rigorosos.
O mais importante é que esse controle adicional não prejudica o desempenho. Essas 2 mil organizações entrevistadas relatam uma redução de 29% nas perdas causadas por irregularidades na IA e o aumento de 20% no ROI, além de ganhos mais significativos em produtividade e receita.
Juntos esses resultados ressaltam por que a função do diretor de IA pode continuar a evoluir da propriedade para a coordenação, disse Dencik da IBM. A eficácia do diretor de IA depende cada vez mais não da construção de modelos ou da elaboração de políticas, mas da orquestração de sistemas onde a inovação e a governança avançam juntas por design. Em uma era em que a IA se expande mais rapidamente do que qualquer líder pode supervisionar manualmente, a governança orientada por orquestração é o que torna essa liderança durável e o que, em última análise, separa a IA escalável da ambição insustentável.
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