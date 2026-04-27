A ascensão e o ROI do diretor de IA

Ela elaborou: “Sou responsável pela forma como usamos a IA para mudar fundamentalmente a forma como a empresa funciona. Isso significa como atendemos os clientes, trabalhamos com parceiros, gerenciamos nossa força de trabalho e automatizamos processos que costumavam exigir enormes quantidades de trabalho humano. Mas eu não “tenho” IA.” Em vez disso, ela disse que cada líder na IBM é responsável pela adoção da IA em suas próprias equipes e seu papel é remover qualquer atrito. “O que me orgulha é termos construído um modelo operacional em que a estratégia de IA está profundamente integrada à estratégia de negócios”, declarou Wright. “Sem um orquestrador central, sua empresa acaba com soluções que não se comunicam entre si, são fragmentadas e não conseguem escalar efetivamente”.

Na Schneider Electric, onde o modelo operacional hub-and-spoke tem sido central para os esforços de IA da Organização, as equipes de IA migraram rapidamente, mantendo padrões comuns, governança e guardrails. Com cinco anos na função, o diretor de IA da empresa traz algo que muitos diretores de IAs mais novos não têm: evidência do que é necessário para sustentar a IA em escala ao longo do tempo.

A WPP, por outro lado, aborda a IA através das lentes de sua cadeia de suprimentos de marketing, colocando modelos generativos em um framework operacional já bem definido. “Essas outras coisas não mudaram”, disse Hulme. “Isso simplesmente aumentou e melhorou o que já estávamos fazendo.”

Essa ênfase nos modelos operacionais alinha-se estreitamente com a visão de Crawford. O verdadeiro trabalho da liderança em IA, comentou, é garantir que a organização se concentre nas prioridades certas, experimentando rapidamente e escalando o que funciona, sem “correr com tesouras” quando se trata de governança e risco.

À medida que as empresas migrarem para escalar agentes, a governança está ficando cada vez mais crítica. Tão importante quanto ter alguém atuando como orquestrador de IA é combinar essa função com a governança liderada pela orquestração. Essa abordagem muda onde o controle se encontra. Em vez de escrever políticas e esperar que as equipes as interpretem corretamente, as organizações estão incorporando proteções diretamente nos sistemas que executam a IA, abrangendo modelos, agentes e ecossistemas agênticos cada vez mais complexos.

O retorno já é tangível. Considere que quase sete em cada dez executivos admitem hoje não terem visibilidade total sobre a IA que suas equipes estão utilizando, nem ou mesmo sobre onde esses sistemas funcionam. No entanto, as empresas que adotam uma governança baseada em orquestração tendem a preencher essa lacuna rapidamente: elas têm mais do que o dobro de chances de ter visibilidade total dos ativos de IA, 169% mais chances de manter uma documentação transparente e 132% mais chances de proteger os dados por meio de anonimização, avaliações de impacto e controles de acesso rigorosos.

O mais importante é que esse controle adicional não prejudica o desempenho. Essas 2 mil organizações entrevistadas relatam uma redução de 29% nas perdas causadas por irregularidades na IA e o aumento de 20% no ROI, além de ganhos mais significativos em produtividade e receita.

Juntos esses resultados ressaltam por que a função do diretor de IA pode continuar a evoluir da propriedade para a coordenação, disse Dencik da IBM. A eficácia do diretor de IA depende cada vez mais não da construção de modelos ou da elaboração de políticas, mas da orquestração de sistemas onde a inovação e a governança avançam juntas por design. Em uma era em que a IA se expande mais rapidamente do que qualquer líder pode supervisionar manualmente, a governança orientada por orquestração é o que torna essa liderança durável e o que, em última análise, separa a IA escalável da ambição insustentável.