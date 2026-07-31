Alinhamento entre o CAIO e o CEO: por que é importante e o que é necessário para alcançá-lo

Se há um conselho que Roger Moore, um professor clínico associado da Universidade de Chicago, tenta transmitir aos seus alunos, é que as deliberações relacionadas à IA não são diferentes de nenhuma outra decisão de negócios. Isso pode ser um desafio para os CAIOs atuais ou futuros, que geralmente têm formação técnica.

“Se as primeiras palavras que você disser ao CEO forem 'área sob a curva', você já perdeu”. Com esse tipo de abordagem, você não vai a lugar nenhum”, afirmou Moore ao IBM Think. “É preciso se comunicar na linguagem deles, a linguagem dos negócios”.

Esse é um desafio que o cientista de dados Jon Morra conhece bem. Ele é CAIO da Zefr, uma empresa de tecnologia de anúncios que usa IA para classificar conteúdo de redes sociais para anunciantes. Morra não precisa convencer seus colegas de que a IA é útil; é uma parte essencial da oferta de produtos deles. O que é mais difícil é transitar entre os mundos dos negócios e da tecnologia.

“Demorou um pouco para entender que meu trabalho não é mais apenas criar o máximo de valor para meus clientes por meio da IA que minha equipe produz, mas também permitir que a empresa seja mais produtiva por meio do uso de essas ferramentas”, afirmou Mora. “Tive que aprender a falar vários idiomas ao mesmo tempo.”

Ao otimizar os modelos voltados para o cliente da Zefr, Morra pode se basear em métricas confiáveis, como exatidão, recall e precisão. Porém, questões mais abertas sobre processos (como decidir se a Zefr deve usar LLMs de terceiros ou criar os seus próprios modelos com pesos abertos, ou até que ponto seus desenvolvedores devem automatizar a programação com agentes) são muito mais difíceis de responder.

O que ajudou, explicou Morra, foi manter a responsabilidade firme sobre o lado tecnológico (ao lado do CTO) e, ao mesmo tempo, ter uma postura menos prescritiva e mais aberta em relação à área de negócios. Esse equilíbrio será diferente para cada empresa, acrescentou.

Nesse ponto, a maioria dos CEOs confia que a IA pode transformar seus negócios, mas ainda precisam de ajuda para discernir quais iniciativas de IA priorizar, como implementá-las e como distinguir a empolgação da IA dos recursos atuais.

Os CAIOs podem começar fazendo perguntas como “O que tira o seu sono?”, afirma Moore, professor da Universidade de Chicago. As respostas podem ajudar os CAIOs a orientar a política de IA em relação a problemas empresariais específicos, em vez de contemplar primeiro os recursos tecnológicos e fazer engenharia reversa de possíveis casos de uso.

“Deixemos a tecnologia de lado. Qual é a missão estratégica e o objetivo da organização e da empresa?”, acrescenta Nasif, consultor da IBM. “Se você estiver definindo suas prioridades de acordo com os objetivos da organização, elas estarão inerentemente alinhadas”.