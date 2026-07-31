Alinhamento entre o CAIO e o CEO: por que é importante e o que é necessário para alcançá-lo

Com a missão de escalar seus sucessos iniciais, mas ainda isolados, os diretores de IA se esforçam para unir a diretoria executiva em torno de uma visão comum sobre a IA.
Quando Alexandra Nasif, da IBM, pede aos diretores de IA (CAIOs) que descrevam seu maior obstáculo, eles tendem a mencionar uma experiência semelhante.
“Eles tendem a mencionar algo como 'Estou a sós nessa ilha e tenho essa missão enorme, assustadora e inédita para cumprir, e não tenho as conexões necessárias’”, afirmou Nasif, AI Practice Leader da IBM Consulting Americas, ao IBM Think.
Essa situação está se tornando mais comum à medida que as organizações passam da fase dos projetos-piloto de IA para a produção em larga escala. A experimentação descentralizada que ajudou a acelerar a inovação em IA no início deu lugar a sistemas desconectados e supervisão irregular.
Os departamentos estão competindo pelos mesmos recursos, duplicando esforços e mantendo seus sucessos isolados da empresa como um todo. Como resultado, o ROI não acompanhou as projeções. De acordo com o Institute for Business Value (IBV) da IBM, apenas 25% das iniciativas de IA geraram o valor esperado e somente 16% foram implementadas em toda a empresa.
Embora os executivos seniores possam ficar tentados a colocar a culpa diretamente na liderança da IA, os CAIOs afirmam que, sem autoridade e responsabilidade claras sobre as decisões da IA, estão tendo dificuldades para gerar resultados mensuráveis. A lacuna cada vez maior entre as expectativas dos CEOs e a realidade operacional dos CAIOs dificulta o alinhamento, paralisando os projetos de IA antes que atinjam a maturidade total.
Quando a IA generativa varreu o cenário empresarial pela primeira vez a partir de 2023, os CEOs deram aos seus CAIOs recém-criados uma diretriz simples: envolver o maior número possível de equipes.
Agora, à medida que as organizações aumentam a produção, os CAIOs enfrentam uma realidade nova e mais complexa. Como diferentes equipes adotaram soluções de IA e fontes de dados distintas durante a fase piloto, os ecossistemas empresariais se tornaram emaranhados, fragmentados e mais difíceis de gerenciar, custando às grandes empresas cerca de USD 140 milhões por ano.
“Quando se trata de escalar a IA para impacto empresarial, toda essa fragmentação pode se tornar uma fonte de grande confusão e desorganização”, afirmou ao IBM Think o diretor de pesquisa Jacob Dencik, do Institute for Business Value da IBM. “Nossos sistemas de TI devem atender a todos esses milhares de agentes e ativos? Como isso vai funcionar?”.
A IA também é diferente de outras tecnologias porque, ao contrário da nuvem, da IoT ou da edge computing, a maioria dos funcionários interage com os LLMs diariamente, e “todos têm uma opinião” sobre como eles devem ser usados, afirmou Dencik. Como resultado, as CAIOs frequentemente enfrentam mais dificuldades e resistência em comparação com outros líderes.
Por fim, como a IA abrange diversos departamentos e casos de uso, o CAIO não é inerentemente responsável pelas implementações agênticas da mesma forma que um CFO controla as finanças ou um CTO controla a TI.
Sem mecanismos explícitos de imposição, os CAIOs geralmente se baseiam no poder da persuasão, detectando os objetivos de negócios mais urgentes da organização, identificando onde a IA pode ajudar e comunicando-se em termos que os colegas entendam.
Se há um conselho que Roger Moore, um professor clínico associado da Universidade de Chicago, tenta transmitir aos seus alunos, é que as deliberações relacionadas à IA não são diferentes de nenhuma outra decisão de negócios. Isso pode ser um desafio para os CAIOs atuais ou futuros, que geralmente têm formação técnica.
“Se as primeiras palavras que você disser ao CEO forem 'área sob a curva', você já perdeu”. Com esse tipo de abordagem, você não vai a lugar nenhum”, afirmou Moore ao IBM Think. “É preciso se comunicar na linguagem deles, a linguagem dos negócios”.
Esse é um desafio que o cientista de dados Jon Morra conhece bem. Ele é CAIO da Zefr, uma empresa de tecnologia de anúncios que usa IA para classificar conteúdo de redes sociais para anunciantes. Morra não precisa convencer seus colegas de que a IA é útil; é uma parte essencial da oferta de produtos deles. O que é mais difícil é transitar entre os mundos dos negócios e da tecnologia.
“Demorou um pouco para entender que meu trabalho não é mais apenas criar o máximo de valor para meus clientes por meio da IA que minha equipe produz, mas também permitir que a empresa seja mais produtiva por meio do uso de essas ferramentas”, afirmou Mora. “Tive que aprender a falar vários idiomas ao mesmo tempo.”
Ao otimizar os modelos voltados para o cliente da Zefr, Morra pode se basear em métricas confiáveis, como exatidão, recall e precisão. Porém, questões mais abertas sobre processos (como decidir se a Zefr deve usar LLMs de terceiros ou criar os seus próprios modelos com pesos abertos, ou até que ponto seus desenvolvedores devem automatizar a programação com agentes) são muito mais difíceis de responder.
O que ajudou, explicou Morra, foi manter a responsabilidade firme sobre o lado tecnológico (ao lado do CTO) e, ao mesmo tempo, ter uma postura menos prescritiva e mais aberta em relação à área de negócios. Esse equilíbrio será diferente para cada empresa, acrescentou.
Nesse ponto, a maioria dos CEOs confia que a IA pode transformar seus negócios, mas ainda precisam de ajuda para discernir quais iniciativas de IA priorizar, como implementá-las e como distinguir a empolgação da IA dos recursos atuais.
Os CAIOs podem começar fazendo perguntas como “O que tira o seu sono?”, afirma Moore, professor da Universidade de Chicago. As respostas podem ajudar os CAIOs a orientar a política de IA em relação a problemas empresariais específicos, em vez de contemplar primeiro os recursos tecnológicos e fazer engenharia reversa de possíveis casos de uso.
“Deixemos a tecnologia de lado. Qual é a missão estratégica e o objetivo da organização e da empresa?”, acrescenta Nasif, consultor da IBM. “Se você estiver definindo suas prioridades de acordo com os objetivos da organização, elas estarão inerentemente alinhadas”.
O atrito que pode surgir entre CEOs, CAIOs e outros executivos não é inerentemente negativo. Em alguns casos, pode ser um fator-chave para a implementação eficaz da IA.
Um CAIO pode atuar como um provocador, fornecendo um contrapeso necessário à estratégia de IA predominante da organização.
Se uma organização tende à cautela, seu CAIO pode se transformar temporariamente em um diretor de transformação, incentivando os colegas a assumir mais riscos. O CAIO pode sugerir, por exemplo, escalar agressivamente uma implementação de IA de alto impacto e baixo risco, como uma ferramenta de produção de leads automatizada ou um agente de anotações, que se mostre promissor desde o início.
Enquanto isso, quando os CEOs buscam a IA de forma muito agressiva, sem ter um objetivo de negócios claro em mente ou sem os KPIs para medir seu sucesso, o CAIO pode redefinir as expectativas, definir metas mais realistas e ajudar a identificar quais iniciativas de IA valem a pena ser buscadas.
O CAIO pode, por exemplo, convencer os analistas financeiros a manter um modelo de previsão mais antigo, baseado em redes neurais, para previsões financeiras, em vez de adotar um LLM mais moderno que se mostre menos preciso e mais caro.
Essa tensão saudável só funciona se a diretoria executiva conseguir manter um alto nível de confiança: os stakeholders, especialmente o CEO, devem estar abertos ao feedback e dispostos a desenvolver políticas com base em novas evidências. No entanto, embora algumas divergências ajudem a impulsionar a inovação, o CEO e o CAIO precisam se unir em torno de um conjunto de metas de negócios compartilhadas e executá-las, ou correr o risco de ficarem sempre presos na fase de experimentação.
Além do alinhamento estratégico, os CEOs e CAIOs podem reconsiderar sua estrutura operacional porque, como afirma o consultor de tecnologia Mike Mason, “a IA está apenas colocando em evidência” os problemas subjacentes que já estão presentes dentro das organizações.
“Se a empresa tem uma governança ruim, se o mecanismo de estratégia de negócios para execução não é claro, a IA não vai corrigir isso”, afirma Mason, ex-CAIO da consultoria global de tecnologia Thoughtworks. “Na verdade, acho que a IA vai tocar nos seus pontos sensíveis”.
Um lugar para começar: analisar se a infraestrutura de alto nível é muito fragmentada e dispersa. De acordo com um relatório do IBV de 2025, organizações com frameworks de IA centralizada ou do tipo “hub and spoke” apresentam um ROI 36% maior em comparação com aquelas com arquiteturas totalmente descentralizadas.
As abordagens do tipo “hub e spoke” visam equilibrar autonomia da equipe e supervisão unificada: enquanto os departamentos mantêm controle e responsabilidade limitados sobre suas implementações de IA, uma equipe centralizada de IA possui a governança, o provisionamento e o monitoramento com apoio de desenvolvedores e das equipes de TI e cibersegurança. Além disso, de acordo com uma nova pesquisa do IBV, as organizações que automatizam esses processos têm 13 vezes mais probabilidade de escalar suas iniciativas de IA.
Essas mudanças arquitetônicas podem exigir que o CEO dê mais autoridade ao CAIO, incluindo a capacidade de controlar orçamentos de IA e aplicar políticas relacionadas à IA. O CEO também deve comunicar as prioridades aos stakeholders e dar o exemplo na tomada de decisões sobre IA orientadas para os objetivos do negócio.
“Se você não conseguir vender essa visão de forma ampla, ficará paralisado nessa fase fragmentada, pois não conseguirá a ampla adesão e adoção que precisa para escalar”, afirma Nasif.
À medida que os recursos de IA evoluem e se expandem, o papel do CAIO deixar de ser o de promover a adoção da IA e passa a se concentrar em sua implementação e orquestração. Isso envolve trabalhar ao lado do CEO para manter as equipes focadas nos resultados do negócio, alinhadas por meio de um framework robusto de governança e sintonizadas com os recursos emergentes da IA.
“Esse é o papel que o diretor de IA pode estar assumindo: muito mais o de liderar essa transformação do que apenas definir a estratégia e os casos de uso”, afirma Dencik. “Ter um maior alinhamento entre os executivos no topo da hierarquia, mas também que esse alinhamento se incorpore à organização e à forma como ela opera: é assim que se alcança mais sucesso com a IA em escala e se mantém a inovação contínua.”
AI Practice Leader, IBM Consulting Americas.
Research Director, IBM Institute for Business Value.