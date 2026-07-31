É tentador atribuir a culpa pelos programas de IA paralisados à imaturidade da tecnologia, à fraca preparação dos dados ou a ferramentas inadequadas. Esses fatores são importantes, mas raramente são a causa raiz. Mais frequentemente, a expansão fracassa por um motivo mais simples: a autoridade sobre as decisões é fragmentada entre a diretoria executiva.
Os CIOs são responsáveis pela infraestrutura, os CDOs pelos dados, os CAIOs pela estratégia e os líderes de negócios pelos casos de uso. Entretanto, nenhum framework de decisão único concilia investimento, priorização, governança e responsabilização pelos resultados.
À medida que os conselhos e acionistas deixam de questionar “estamos investindo em IA?” e passam a se perguntar “o que a IA está produzindo e quem é responsável pelo resultado?”, a falta de clareza nos direitos de decisão se torna um grande obstáculo à geração de valor empresarial. Veja cinco maneiras pelas quais a falta de clareza em relação à autoridade sobre as decisões aparece na IA empresarial e como resolvê-la.
A IA é tratada como uma prioridade em toda a empresa, mas a responsabilidade e os direitos de decisão estão fragmentados entre os diretores executivos.¹ Cada função tem seu próprio objetivo (tecnologia, dados, estratégia ou casos de uso), mas nenhum executivo é claramente responsável pelos resultados de ponta a ponta ou tem autonomia para resolver conflitos interfuncionais. Como resultado, as decisões sobre financiamento, risco, priorização e governança permanecem sem solução e, quando o retorno sobre o investimento (ROI) decepciona, é difícil identificar os responsáveis.
“Ninguém deve ser o único responsável pela IA: ela precisa ser conduzida”,
Lucas Mohanty, Managing Partner da IBM Consulting no Oriente Médio
Resolução:
as organizações se beneficiam ao esclarecer quem é responsável pelos resultados, quem é responsável pela execução e quem desempenha um papel de governança. Estabelecer uma abordagem de nível corporativo em relação à tomada de decisão ajuda a resolver conflitos quando as prioridades divergem. Isso também é útil para delinear caminhos de escalonamento para conflitos interfuncionais, permitindo que os problemas sejam resolvidos rapidamente, em vez de serem adiados. Reforçar essa estrutura por meio do apoio visível do CEO e do conselho pode fortalecer a autoridade dos responsáveis pelos resultados para tomar decisões entre funções.
Conclusão para os executivos:
como Lula Mohanty, Managing Partner da IBM Consulting no Oriente Médio, afirmou ao IBM Think: “ninguém deve ser o único responsável pela IA: ela precisa ser conduzida”. No entanto, sem responsabilidade e autoridade claras para tomar decisões sobre a IA que abranjam toda a empresa, a verdadeira responsabilidade não existe.
Os líderes da diretoria executiva podem resolver a questão da responsabilidade, mas ainda assim fracassar se os incentivos estiverem desalinhados. Mesmo quando os líderes se alinham em relação à ambição da IA, seus incentivos permanecem vinculados ao sucesso funcional: controle de custos para CIOs, qualidade de dados para CDOs, desempenho dos modelos para CAIOs e resultados de P&L para líderes empresariais.
Sem uma responsabilização compartilhada pelos resultados da IA na empresa, cada executivo otimiza suas próprias métricas, em vez do ROI coletivo. Por exemplo, as equipes podem despriorizar iniciativas que geram valor para a empresa, mas diluem os KPIs locais, resistem ao financiamento de recursos interfuncionais ou evitam riscos que trazem benefícios ao todo, mas não ao seu domínio. Com o tempo, a IA se torna um problema de coordenação disfarçado de problema de desempenho.
Resolução:
alinhar incentivos executivos e métricas de desempenho aos resultados de negócios compartilhados orientados por IA. Vincule a remuneração, o financiamento e as medidas de sucesso à criação de valor para a empresa, como o impacto na receita, a transformação de custos ou os ganhos de produtividade, em vez de métricas funcionais isoladas.
Conclusão para os executivos:
se os líderes forem avaliados individualmente, a otimização também será individual. O valor da IA só é percebido quando os incentivos obrigam o alinhamento em torno de resultados compartilhados.
As unidades de negócio propõem casos de uso de IA, as equipes de tecnologia avaliam a viabilidade, os líderes de dados avaliam a prontidão, enquanto outra equipe define a ambição estratégica. Porém, sem um framework unificado sobre as decisões, a priorização das iniciativas de IA depende da influência, da urgência ou de quem tem orçamento, em vez do valor para a empresa.
“À medida que a IA expande o que as organizações podem ver e conhecer, os líderes devem decidir o que importa, alinhar a empresa em torno disso e migrar com velocidade e coerência.”
Gary Cohn, Vice Chairman, IBM, estudo com CEOs de 2026
Resolução:
mudar da geração descentralizada de ideias para um portfólio de IA governado centralmente com limites de valor explícitos. Estabeleça um fórum de priorização pequeno e multifuncional que avalia os casos de uso em relação a critérios coerentes, como potencial de valor para a empresa, escalabilidade, prontidão dos dados e reutilização. Financie e organize as iniciativas como um portfólio, e não como propostas isoladas, para que somente aquelas com um caminho viável para escalar recebam investimento constante.
Conclusão para os executivos:
uma estratégia eficaz de IA define como uma organização seleciona, sequencia e se compromete com iniciativas que geram valor empresarial mensurável.² Ela estabelece os critérios de decisão, os mecanismos de governança e o modelo de alocação de recursos necessários para priorizar as iniciativas que garantem o investimento e a escala sustentados.
A governança é frequentemente tratada como uma camada de avaliação que acontece depois que as equipes já projetaram e testaram as soluções; e a IA não é exceção. Isso leva as equipes a encontrar atritos em estágios avançados relacionados a riscos, conformidade, uso de dados, responsabilização sobre os modelos ou questões éticas. Também reforça a percepção de que a governança é um obstáculo, quando o verdadeiro problema é que a governança não foi incorporada à tomada de decisão com antecedência suficiente.3
Resolução:
incorporar a governança nos fluxos de trabalho desde o início. Esclareça quem tem autoridade para aprovar limiares de risco, uso de dados, padrões de implementação e caminhos de escalonamento. Um estudo de caso conjunto da IBM–EY com o Banco do Brasil demonstra como a governança pode viabilizar, e não dificultar, a inovação em IA. Como instituição financeira pública com deveres regulatórios e missão pública, o banco precisava de uma estratégia clara para usar a IA de forma responsável, transparente e em escala. O banco implementou um framework abrangente de governança de IA que abrange todo o ciclo de vida dos modelos, com funções, controles e processos de monitoramento claramente definidos.
Conclusão para os executivos:
a governança só parece um gargalo quando os direitos de decisão não estão claros. Quando a autoridade sobre risco, dados e implementação é definida antecipadamente e incorporada nos fluxos de trabalho, a governança se torna o mecanismo que pode liberar uma IA escalável e confiável.
Uma prova de conceito pode demonstrar que um caso de uso de IA funciona localmente, mas a escalabilidade exige decisões em infraestrutura, acesso a dados, gestão de mudanças, financiamento, conformidade e design do modelo operacional. Quando os direitos de decisão não são claros, cada etapa de escalabilidade exige um novo alinhamento, e projetos-piloto promissores acabam estagnados.
Resolução:
definir os direitos de decisão em cada etapa da escala antes do início dos projetos-piloto. Os líderes devem saber quem decide se um projeto-piloto avança, quem financia a expansão, quem é o responsável pela adoção e quem mede o impacto na empresa.⁴
Resumo para executivos:
um projeto-piloto sem um modelo de decisão para escalonamento permanece um experimento isolado. O escalonamento de projetos-piloto de IA é mais eficaz quando as organizações definem claramente desde o início quem tem autoridade para avançar, investir, operacionalizar e mensurar o impacto, para que o ímpeto não se perca entre a validação e a obtenção de valor.
Os CEOs que priorizam a IA (aqueles que integram a IA nos fluxos de trabalho, alinham funções e se concentram no valor de longo prazo) observaram um crescimento de receita 17% maior.⁵ Eles entendem que a IA é uma questão de tecnologia e de liderança. As organizações que esclarecem os direitos de decisão transformam a IA de uma série de iniciativas desconectadas em um sistema coordenado para criação de valor. A questão não é mais se elas devem investir em IA, mas se a liderança estabeleceu a responsabilidade e a autoridade necessárias para fazer esses investimentos darem resultado em escala.
¹,⁵ Estudo com CEOs de 2026, IBM Institute for Business Value, 4 de maio de 2026
² “Como criar uma estratégia de IA bem-sucedida”, IBM Think
³ Guia empresarial da governança de IA, IBM Institute for Business Value, outubro de 2024
⁴ “Como escalar a IA em 2026: cinco medidas para melhorar a eficiência e a governança”, IBM Think, 9 de março de 2026
Managing Partner da IBM Consulting.