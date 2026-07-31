A IA é tratada como uma prioridade em toda a empresa, mas a responsabilidade e os direitos de decisão estão fragmentados entre os diretores executivos.¹ Cada função tem seu próprio objetivo (tecnologia, dados, estratégia ou casos de uso), mas nenhum executivo é claramente responsável pelos resultados de ponta a ponta ou tem autonomia para resolver conflitos interfuncionais. Como resultado, as decisões sobre financiamento, risco, priorização e governança permanecem sem solução e, quando o retorno sobre o investimento (ROI) decepciona, é difícil identificar os responsáveis.



“Ninguém deve ser o único responsável pela IA: ela precisa ser conduzida”,

Lucas Mohanty, Managing Partner da IBM Consulting no Oriente Médio

Resolução:

as organizações se beneficiam ao esclarecer quem é responsável pelos resultados, quem é responsável pela execução e quem desempenha um papel de governança. Estabelecer uma abordagem de nível corporativo em relação à tomada de decisão ajuda a resolver conflitos quando as prioridades divergem. Isso também é útil para delinear caminhos de escalonamento para conflitos interfuncionais, permitindo que os problemas sejam resolvidos rapidamente, em vez de serem adiados. Reforçar essa estrutura por meio do apoio visível do CEO e do conselho pode fortalecer a autoridade dos responsáveis pelos resultados para tomar decisões entre funções.

Conclusão para os executivos:

como Lula Mohanty, Managing Partner da IBM Consulting no Oriente Médio, afirmou ao IBM Think: “ninguém deve ser o único responsável pela IA: ela precisa ser conduzida”. No entanto, sem responsabilidade e autoridade claras para tomar decisões sobre a IA que abranjam toda a empresa, a verdadeira responsabilidade não existe.