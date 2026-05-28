Nas próximas semanas, vamos analisar os desalinhamentos de liderança que comprometem o ROI de forma recorrente e, mais importante, mostrar o que é necessário para corrigi-los.
É fácil presumir que os programas de IA paralisados refletem uma tecnologia fraca, o que, por sua vez, causa deficiências no ROI. Mas a dura verdade é que qualquer retorno significativo dos programas de IA fracassa porque os sistemas de liderança que os cercam não foram projetados para apoiá-los em escala.
Estratégia, governança, cultura, talentos e tecnologia muitas vezes avançam com boa intenção, mas raramente como um único sistema. Os resultados vão soar familiares: pilotos que não escalam, decisões que travam, riscos reconhecidos tarde demais e equipes dedicadas com pouco ou nenhum resultado para mostrar por seus esforços.
O objetivo desta série é explicitar onde os esforços em IA falham e deixar claro o que as equipes de liderança precisam mudar para obter retorno sobre o investimento (ROI).
Para a maioria das empresas, a IA já é uma prioridade no nível do conselho. Mas os modelos de financiamento, os incentivos e os ritmos operacionais continuam presos ao passado. O resultado: confiança no topo, atrito na execução. Saiba como os líderes podem preencher a lacuna entre intenção e execução para que os programas de IA passem de pilotos a resultados reais de negócios.
O risco entra na conversa depois que as equipes já criaram soluções, e o impulso desacelera até quase parar. Como resultado, você acaba tendo de escolher entre velocidade e controle. Descubra como as organizações de alto desempenho incorporam a governança desde o início, transformando salvaguardas em aceleradores, e não em obstáculos.
A responsabilidade não está clara. As decisões se arrastam. Os gerentes intermediários hesitam. Você sente a lentidão, mas é difícil identificar por que o progresso continua travando. Vamos analisar por que a clareza de papéis, incentivos e direitos de decisão é essencial para liberar avanços reais.
Suas equipes estão experimentando mais rápido do que os papéis e as habilidades evoluem, ou talvez estejam paralisadas pela incerteza. A IA oculta, o uso não autorizado de IA sem supervisão formal, se infiltra e afeta a tomada de decisões e o gerenciamento de dados. Vamos detalhar como os líderes podem alinhar os modelos de talentos para refletir novas formas de trabalhar.
Quando planos ambiciosos de IA são sustentados por arquiteturas frágeis e ambientes de dados fragmentados, grandes ideias têm dificuldade para sobreviver aos fluxos de trabalho reais. Entenda como o alinhamento entre plataformas, dados e operações ajuda a transformar complexidade em vantagem.
Nas próximas semanas, vamos abordar cada desalinhamento com base em cenários reais e em como as equipes de liderança estão lidando com eles. Assine para receber cada artigo assim que for publicado e acompanhe de perto o pensamento que está moldando como as organizações lideradas por IA estão sendo realmente administradas.