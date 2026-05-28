É fácil presumir que os programas de IA paralisados refletem uma tecnologia fraca, o que, por sua vez, causa deficiências no ROI. Mas a dura verdade é que qualquer retorno significativo dos programas de IA fracassa porque os sistemas de liderança que os cercam não foram projetados para apoiá-los em escala.



Estratégia, governança, cultura, talentos e tecnologia muitas vezes avançam com boa intenção, mas raramente como um único sistema. Os resultados vão soar familiares: pilotos que não escalam, decisões que travam, riscos reconhecidos tarde demais e equipes dedicadas com pouco ou nenhum resultado para mostrar por seus esforços.



O objetivo desta série é explicitar onde os esforços em IA falham e deixar claro o que as equipes de liderança precisam mudar para obter retorno sobre o investimento (ROI).