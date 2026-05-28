Desvendando o enigma do ROI da IA

Imagem de escadas azuis na sede da IBM

Os investimentos em IA estão aumentando, mas por que os retornos continuam difíceis de alcançar?

Nas próximas semanas, vamos analisar os desalinhamentos de liderança que comprometem o ROI de forma recorrente e, mais importante, mostrar o que é necessário para corrigi-los.
95% das organizações relatam pouco ou nenhum ROI da IA generativa.¹ 40% dos projetos de IA nunca chegam à produção.¹
Dois homens sentados em um banco de pedra branca em São Paulo, com foco nos pés.

O desalinhamento acaba com o impulso

É fácil presumir que os programas de IA paralisados refletem uma tecnologia fraca, o que, por sua vez, causa deficiências no ROI. Mas a dura verdade é que qualquer retorno significativo dos programas de IA fracassa porque os sistemas de liderança que os cercam não foram projetados para apoiá-los em escala.

Estratégia, governança, cultura, talentos e tecnologia muitas vezes avançam com boa intenção, mas raramente como um único sistema. Os resultados vão soar familiares: pilotos que não escalam, decisões que travam, riscos reconhecidos tarde demais e equipes dedicadas com pouco ou nenhum resultado para mostrar por seus esforços.

O objetivo desta série é explicitar onde os esforços em IA falham e deixar claro o que as equipes de liderança precisam mudar para obter retorno sobre o investimento (ROI).

Uma prévia dos cinco desalinhamentos

Para a maioria das empresas, a IA já é uma prioridade no nível do conselho. Mas os modelos de financiamento, os incentivos e os ritmos operacionais continuam presos ao passado. O resultado: confiança no topo, atrito na execução.  Saiba como os líderes podem preencher a lacuna entre intenção e execução para que os programas de IA passem de pilotos a resultados reais de negócios.

Empresários caminham por um pátio.

O risco entra na conversa depois que as equipes já criaram soluções, e o impulso desacelera até quase parar. Como resultado, você acaba tendo de escolher entre velocidade e controle. Descubra como as organizações de alto desempenho incorporam a governança desde o início, transformando salvaguardas em aceleradores, e não em obstáculos.

Parceiros de negócios em reunião em um terraço de escritório moderno

A responsabilidade não está clara. As decisões se arrastam. Os gerentes intermediários hesitam. Você sente a lentidão, mas é difícil identificar por que o progresso continua travando. Vamos analisar por que a clareza de papéis, incentivos e direitos de decisão é essencial para liberar avanços reais.

Dois profissionais estão sentados em uma sala de reunião com paredes de vidro, participando de uma reunião híbrida com telas de videoconferência.

Suas equipes estão experimentando mais rápido do que os papéis e as habilidades evoluem, ou talvez estejam paralisadas pela incerteza. A IA oculta, o uso não autorizado de IA sem supervisão formal, se infiltra e afeta a tomada de decisões e o gerenciamento de dados. Vamos detalhar como os líderes podem alinhar os modelos de talentos para refletir novas formas de trabalhar.

Vista aérea de uma multidão na faixa de pedestres.

Quando planos ambiciosos de IA são sustentados por arquiteturas frágeis e ambientes de dados fragmentados, grandes ideias têm dificuldade para sobreviver aos fluxos de trabalho reais. Entenda como o alinhamento entre plataformas, dados e operações ajuda a transformar complexidade em vantagem.

Dois profissionais estão trabalhando até tarde em um escritório com paredes de vidro, com as luzes da cidade visíveis ao fundo.
A clareza é a vantagem competitiva
 

Nas próximas semanas, vamos abordar cada desalinhamento com base em cenários reais e em como as equipes de liderança estão lidando com eles. Assine para receber cada artigo assim que for publicado e acompanhe de perto o pensamento que está moldando como as organizações lideradas por IA estão sendo realmente administradas.

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Notas de rodapé

1 The GenAI Divide: State of AI in Business in 2025, MIT NANDA, julho de 2025