O efeito multiplicador

Da prova de conceito à prova de desempenho: o que as empresas que sustentam o valor da IA descobriram primeiro.
Vamos avançar no tempo por um momento. Sua estratégia de IA tem sido ambiciosa, bem financiada e está gerando energia real em toda a empresa. Você construiu o caso e lançou pilotos que mostram um potencial genuíno. A base foi construída.
Agora vem a pergunta mais difícil: como projetar valor duradouro? Como passar de vitórias locais para a IA prosperando no centro do seu negócio? É aqui que muitas empresas param, e as que não param não estão apenas experimentando, estão criando conexões entre disciplinas e se preparando para o longo prazo: repetibilidade.
Dr. Dorottya Sallai
London School of Economics
A adoção de IA é uma transição cultural. ”
Uma implementação funciona muito bem em uma unidade de negócios, mas não pode ser transferida. Uma automação economiza horas aqui e cria um gargalo ali. Sem uma definição compartilhada do que é progresso, a confiança se desgasta e a IA continua sendo uma coleção de ferramentas, em vez de um recurso operacional.
Escalar a IA é um desafio operacional e econômico. À medida que os portfólios de modelos crescem e as demandas de infraestrutura se multiplicam, a disciplina de custos se torna inseparável da criação de valor. 21% das iniciativas de IA generativa já não conseguiram ganhar escala apenas por causa do custo.²
92% dos CDOs dizem que precisam se concentrar em resultados de negócios para ter sucesso, mas menos de um terço tem medidas claras para isso.² Quando o sucesso é definido de forma diferente entre as funções, a empresa não consegue distinguir entre um portfólio de vitórias e um portfólio de experimentos.
Esse número subiu de apenas 41% em 2023. A base está melhorando rapidamente.³ Mas a maturidade da plataforma, por si só, não gera valor. As empresas que estão avançando conectam dados unificados a métricas compartilhadas e padrões repetíveis, para que cada iniciativa reforce a seguinte.
As empresas que saem na frente projetam a integração desde o primeiro dia. Elas não veem estratégia, risco, cultura e valor como desafios separados, mas como alavancas em um único sistema, um sistema que aprende mais rápido, se adapta com mais fluidez e potencializa cada investimento que faz.
Quando o progresso não é definido de forma explícita, a adoção de IA perde impulso e se limita a um conjunto de ferramentas desconectadas, em vez de se tornar parte de como o negócio funciona.
Vimos isso em primeira mão. Algo é lançado com clareza em uma unidade de negócios e parece resolvido. Tente levá-lo para outro lugar, e ele começa a se desfazer. Uma automação simplifica o trabalho em uma área, mas acaba introduzindo atrito em outra. O que parecia um sucesso inicial pode desmoronar sob o peso de toda a empresa.
Quando surgem falhas de escalabilidade, elas se acumulam em silêncio. A integração é adaptada depois, não planejada. Os custos de computação aumentam, e as iniciativas de IA generativa não conseguem escalar.
Pesquisas mostram que a IA vale a pena quando colocada no centro das funções de negócios (operações, finanças, suprimentos) onde a disciplina da integração é mais importante. Para a IA ter desempenho em escala, você precisa tratá-la como um recurso sistemático. Quem não está disposto a dar esse salto não consegue liberar a promessa subjacente.
IBM Client Zero, estudo de caso, 2025
A IBM liberou USD 4,5 bilhões (e continua liberando) em ganhos de produtividade por meio de IA, nuvem híbrida, automação e experiência em consultoria. ”
Planejar a integração desde o primeiro dia cria valor duradouro com confiabilidade. As organizações que têm sucesso abordam estratégia, risco, cultura e valor como forças interdependentes em um sistema compartilhado.
E esse sistema é mais duradouro do que uma vantagem tecnológica. Ele aprende mais rápido, se adapta com mais fluidez e potencializa o investimento. Trabalhamos ao lado de líderes que estão passando por essa transição, e o que vimos é que o alinhamento, quando bem feito, não apenas fecha a lacuna entre ambição e impacto, mas também abre possibilidades que antes não eram visíveis.
Em 2023, apenas 41% dos líderes de dados tinham a plataforma certa.³ Em 2025, 75% relatam ter uma que integra entre silos.¹ Essa mudança importa porque dados unificados, padrões de qualidade aplicados e linhagem clara determinam se a IA entrega insight útil ou ruído caro.
70% dos executivos dizem que a IA generativa é um fator-chave dos custos de computação. Em média, 21% das iniciativas de IA generativa não conseguiram ganhar escala por esse motivo.¹ Uma arquitetura em nível de portfólio que equilibra flexibilidade com controle de custos ajuda você a extrair mais valor dos seus investimentos atuais.
Quando essas funções operam de forma independente, isso resulta em esforço duplicado, medição inconsistente e custos crescentes. Os CDOs que adotam modelos hub-and-spoke ou centralizados estão vendo um desempenho 36% maior.⁴
79% dos executivos dizem que a IA contribuirá para sua receita até 2030. Diante dessa confiança, por que 95% das organizações não estão vendo nenhum retorno mensurável?
A diferença entre implementações de alto retorno e de baixo retorno muitas vezes se resume a uma pergunta: a liderança se alinhou sobre o que precisa mudar para vencer?
A cultura não está ao lado da estratégia de IA. É a infraestrutura sobre a qual a estratégia opera. As organizações que escalam de forma sustentável estão redesenhando a forma como o trabalho flui.
1 Guia do CEO para IA generativa: custo da computação, IBM Institute for Business Value, IBM, outubro de 2024.
2 Estudo CDO 2025: o efeito multiplicador da IA, IBM Institute for Business Value, IBM, 2024.
3 Estudo CDO 2023: transformando dados em valor, Série Global C-suite, IBM Institute for Business Value, IBM, abril de 2023.
4 Resolvendo o quebra-cabeça do ROI da IA: como diretores de IA eliminam a complexidade para criar novos caminhos para o valor, Research Insights, IBM Institute for Business Value, IBM, julho de 2025.