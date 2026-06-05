O efeito multiplicador
 

Da prova de conceito à prova de desempenho: o que as empresas que sustentam o valor da IA descobriram primeiro.

 

 

Ilustração de uma moeda de IA se transformando e se multiplicando

Construindo para o futuro que já chegou

Vamos avançar no tempo por um momento. Sua estratégia de IA tem sido ambiciosa, bem financiada e está gerando energia real em toda a empresa. Você construiu o caso e lançou pilotos que mostram um potencial genuíno. A base foi construída.

Agora vem a pergunta mais difícil: como projetar valor duradouro? Como passar de vitórias locais para a IA prosperando no centro do seu negócio? É aqui que muitas empresas param, e as que não param não estão apenas experimentando, estão criando conexões entre disciplinas e se preparando para o longo prazo: repetibilidade.

Quando as vitórias continuam pequenas

Fratura

Uma implementação funciona muito bem em uma unidade de negócios, mas não pode ser transferida. Uma automação economiza horas aqui e cria um gargalo ali. Sem uma definição compartilhada do que é progresso, a confiança se desgasta e a IA continua sendo uma coleção de ferramentas, em vez de um recurso operacional.
Uma vista de cima mostra um profissional trabalhando em um notebook enquanto está sentado em degraus iluminados pelo sol em um átrio moderno.
Consequência 89% de aumento nos custos de computação entre 2023 e 2025.¹

Escalar a IA é um desafio operacional e econômico. À medida que os portfólios de modelos crescem e as demandas de infraestrutura se multiplicam, a disciplina de custos se torna inseparável da criação de valor. 21% das iniciativas de IA generativa já não conseguiram ganhar escala apenas por causa do custo.²

 1 em 3 Os CDOs estão confiantes de que conseguem medir o valor de seus dados.²

92% dos CDOs dizem que precisam se concentrar em resultados de negócios para ter sucesso, mas menos de um terço tem medidas claras para isso.² Quando o sucesso é definido de forma diferente entre as funções, a empresa não consegue distinguir entre um portfólio de vitórias e um portfólio de experimentos.

 75% dos CDOs têm uma plataforma que integra entre silos.²

Esse número subiu de apenas 41% em 2023. A base está melhorando rapidamente.³ Mas a maturidade da plataforma, por si só, não gera valor. As empresas que estão avançando conectam dados unificados a métricas compartilhadas e padrões repetíveis, para que cada iniciativa reforce a seguinte.
Resolução

As empresas que saem na frente projetam a integração desde o primeiro dia. Elas não veem estratégia, risco, cultura e valor como desafios separados, mas como alavancas em um único sistema, um sistema que aprende mais rápido, se adapta com mais fluidez e potencializa cada investimento que faz.
Passarela de pedestres na Dubai Marina, em Dubai, Emirados Árabes Unidos

Por que a visão é decisiva
 

Quando o progresso não é definido de forma explícita, a adoção de IA perde impulso e se limita a um conjunto de ferramentas desconectadas, em vez de se tornar parte de como o negócio funciona.

Vimos isso em primeira mão. Algo é lançado com clareza em uma unidade de negócios e parece resolvido. Tente levá-lo para outro lugar, e ele começa a se desfazer. Uma automação simplifica o trabalho em uma área, mas acaba introduzindo atrito em outra. O que parecia um sucesso inicial pode desmoronar sob o peso de toda a empresa.
Visão aproximada de uma pessoa apontando para a tela de um notebook durante uma discussão em uma mesa redonda de madeira com chá.

Fazendo as vitórias se somarem

Quando surgem falhas de escalabilidade, elas se acumulam em silêncio. A integração é adaptada depois, não planejada. Os custos de computação aumentam, e as iniciativas de IA generativa não conseguem escalar. 

Pesquisas mostram que a IA vale a pena quando colocada no centro das funções de negócios (operações, finanças, suprimentos) onde a disciplina da integração é mais importante. Para a IA ter desempenho em escala, você precisa tratá-la como um recurso sistemático. Quem não está disposto a dar esse salto não consegue liberar a promessa subjacente.

Veículos em uma rotatória

O ecossistema de inteligência

Planejar a integração desde o primeiro dia cria valor duradouro com confiabilidade. As organizações que têm sucesso abordam estratégia, risco, cultura e valor como forças interdependentes em um sistema compartilhado.

E esse sistema é mais duradouro do que uma vantagem tecnológica. Ele aprende mais rápido, se adapta com mais fluidez e potencializa o investimento. Trabalhamos ao lado de líderes que estão passando por essa transição, e o que vimos é que o alinhamento, quando bem feito, não apenas fecha a lacuna entre ambição e impacto, mas também abre possibilidades que antes não eram visíveis.

Como sair na frente Concentre-se na sua base de dados antes de ampliar sua ambição

Em 2023, apenas 41% dos líderes de dados tinham a plataforma certa.³ Em 2025, 75% relatam ter uma que integra entre silos.¹ Essa mudança importa porque dados unificados, padrões de qualidade aplicados e linhagem clara determinam se a IA entrega insight útil ou ruído caro.

 Desenvolva para orquestração e disciplina de custos

70% dos executivos dizem que a IA generativa é um fator-chave dos custos de computação. Em média, 21% das iniciativas de IA generativa não conseguiram ganhar escala por esse motivo.¹ Uma arquitetura em nível de portfólio que equilibra flexibilidade com controle de custos ajuda você a extrair mais valor dos seus investimentos atuais.

 Crie um playbook único para planejamento, tecnologia e negócios

Quando essas funções operam de forma independente, isso resulta em esforço duplicado, medição inconsistente e custos crescentes. Os CDOs que adotam modelos hub-and-spoke ou centralizados estão vendo um desempenho 36% maior.⁴
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79% dos executivos dizem que a IA contribuirá para sua receita até 2030.  Diante dessa confiança, por que 95% das organizações não estão vendo nenhum retorno mensurável?

 Examine a desconexão
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 Descubra o alinhamento
Ilustração de três patos em fila e um pato fora do padrão.
A forma como o trabalho flui

A cultura não está ao lado da estratégia de IA. É a infraestrutura sobre a qual a estratégia opera. As organizações que escalam de forma sustentável estão redesenhando a forma como o trabalho flui.

 

 Entenda a estratégia
Dê o próximo passo
 

A estratégia só importa se sobreviver ao contato com a realidade. Não perca a próxima rodada de insights conquistados com muito esforço sobre responsabilidade,  restrições e consequências na era da IA em constante evolução.

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Notas de rodapé

1 Guia do CEO para IA generativa: custo da computação, IBM Institute for Business Value, IBM, outubro de 2024.

2 Estudo CDO 2025: o efeito multiplicador da IA, IBM Institute for Business Value, IBM, 2024.

3 Estudo CDO 2023: transformando dados em valor, Série Global C-suite, IBM Institute for Business Value, IBM, abril de 2023.

4 Resolvendo o quebra-cabeça do ROI da IA: como diretores de IA eliminam a complexidade para criar novos caminhos para o valor, Research Insights, IBM Institute for Business Value, IBM, julho de 2025.