O efeito multiplicador

Quando o progresso não é definido de forma explícita, a adoção de IA perde impulso e se limita a um conjunto de ferramentas desconectadas, em vez de se tornar parte de como o negócio funciona.



Vimos isso em primeira mão. Algo é lançado com clareza em uma unidade de negócios e parece resolvido. Tente levá-lo para outro lugar, e ele começa a se desfazer. Uma automação simplifica o trabalho em uma área, mas acaba introduzindo atrito em outra. O que parecia um sucesso inicial pode desmoronar sob o peso de toda a empresa.