A IA ajuda a resolver a necessidade de avançar mais rápido, mas a velocidade sozinha não vai diferenciar você. Os próximos anos vão recompensar líderes que assumem riscos, reinvestem no futuro e lideram com intenção.
E se o maior risco da IA não for ficar para trás, mas se tornar indistinguível? Quando a IA se tornou popular, a maioria das empresas jogou pelo seguro: aplicá-la aos processos existentes, avançar mais rápido e extrair ganhos incrementais de eficiência. Houve progresso? Sim. Mas isso basta para diferenciar você dos concorrentes? Agora é hora de fazer escolhas difíceis, reformular como o valor é criado e decidir onde você será inconfundivelmente diferente.
Até 2030, a competitividade vai depender das decisões sobre IA tomadas hoje. Integrar a IA ao centro do negócio, produtos, serviços e modelos de negócios, é a chave. Os CFOs estão em uma posição única para liderar esse movimento, mas a hora de agir é agora.
Os ganhos de produtividade impulsionados por IA vão além da eficiência, eles abrem novas possibilidades. A chave é reinvestir no futuro as economias geradas hoje pela IA. Até 2030, as empresas que usarem essas economias de custos para expandir a IA no futuro poderão criar novos modelos de negócios, impulsionar a inovação e gerar receita.
À medida que a IA se torna onipresente, a uniformidade passa a ameaçar a competitividade. Até 2030, as empresas precisarão criar modelos de linguagem e processos com IA em primeiro lugar que reflitam seu negócio. Líderes que moldam a IA com base em seus próprios dados, fluxos de trabalho e estratégia podem transformar singularidade em crescimento.
Embora a IA possa executar tarefas, a liderança humana importa mais do que nunca. Até 2030, as pessoas que executam o trabalho passarão a ser pessoas que orientam o trabalho. À medida que as parcerias entre humanos e IA se multiplicam, o julgamento humano, a criatividade e a responsabilidade vão melhorar as decisões, viabilizar a inovação e liberar as pessoas para um trabalho mais significativo.
Além do foco atual na IA, outra transformação está ganhando força, a computação quântica. Até 2030, as empresas que se prepararem cedo serão as mais beneficiadas. A prontidão para a computação quântica, impulsionada por experimentação e colaboração, é um investimento em relevância futura e vantagem competitiva de longo prazo.
Mohamad Ali
Senior Vice President, IBM® Consulting
A IA não está apenas aprimorando o modelo de negócios. Até 2030 será o modelo dos negócios. ”