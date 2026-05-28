O futuro da IA depende de você

A IA ajuda a resolver a necessidade de avançar mais rápido, mas a velocidade sozinha não vai diferenciar você. Os próximos anos vão recompensar líderes que assumem riscos, reinvestem no futuro e lideram com intenção.
Mão segurando chip de IA

IA agora. IA em 2030.

E se o maior risco da IA não for ficar para trás, mas se tornar indistinguível? Quando a IA se tornou popular, a maioria das empresas jogou pelo seguro: aplicá-la aos processos existentes, avançar mais rápido e extrair ganhos incrementais de eficiência. Houve progresso? Sim. Mas isso basta para diferenciar você dos concorrentes? Agora é hora de fazer escolhas difíceis, reformular como o valor é criado e decidir onde você será inconfundivelmente diferente.

Homem usando VR
Insights de pesquisa 53% dos executivos dizem que a IA terá transformado os modelos de negócios em seu setor até 2030.¹ 64% dos executivos dizem que a vantagem competitiva virá da inovação, e não da otimização de recursos, até 2030.¹ 79% dos executivos dizem que a IA contribuirá de forma significativa para a receita até 2030.¹
5 pontos a considerar para 2030
Um empresário em São Paulo caminhando, telefone na mão.
Não é hora de esperar

Até 2030, a competitividade vai depender das decisões sobre IA tomadas hoje. Integrar a IA ao centro do negócio, produtos, serviços e modelos de negócios, é a chave. Os CFOs estão em uma posição única para liderar esse movimento, mas a hora de agir é agora.

 Descubra por quê
Um profissional de negócios trabalha de forma independente em uma cabine de escritório silenciosa, destacando a produtividade focada em um espaço de trabalho compartilhado moderno.
Reinvista no futuro

Os ganhos de produtividade impulsionados por IA vão além da eficiência, eles abrem novas possibilidades. A chave é reinvestir no futuro as economias geradas hoje pela IA. Até 2030, as empresas que usarem essas economias de custos para expandir a IA no futuro poderão criar novos modelos de negócios, impulsionar a inovação e gerar receita.
Vista traseira, de baixo, de um homem anônimo subindo uma escadaria em uma estação de metrô moderna. Passageiro afro-americano com traje elegante passando por uma escada rolante vazia.
Diferenciação na era da IA

À medida que a IA se torna onipresente, a uniformidade passa a ameaçar a competitividade. Até 2030, as empresas precisarão criar modelos de linguagem e processos com IA em primeiro lugar que reflitam seu negócio. Líderes que moldam a IA com base em seus próprios dados, fluxos de trabalho e estratégia podem transformar singularidade em crescimento.
Dois profissionais analisam as operações no piso de um armazém automatizado, discutindo o fluxo de produção e o gerenciamento de inventário em um ambiente industrial de grande escala.
As pessoas lideram enquanto a IA trabalha

Embora a IA possa executar tarefas, a liderança humana importa mais do que nunca. Até 2030, as pessoas que executam o trabalho passarão a ser pessoas que orientam o trabalho. À medida que as parcerias entre humanos e IA se multiplicam, o julgamento humano, a criatividade e a responsabilidade vão melhorar as decisões, viabilizar a inovação e liberar as pessoas para um trabalho mais significativo.
Cenas do evento IBM Think 2024
A IA é o agora, a computação quântica é o próximo passo

Além do foco atual na IA, outra transformação está ganhando força, a computação quântica. Até 2030, as empresas que se prepararem cedo serão as mais beneficiadas. A prontidão para a computação quântica, impulsionada por experimentação e colaboração, é um investimento em relevância futura e vantagem competitiva de longo prazo.
A clareza é a vantagem competitiva

Nas próximas semanas, vamos nos aprofundar nesses temas e em como os líderes estão lidando com eles. Assine para receber novas informações assim que forem publicadas e acompanhe de perto o pensamento que está moldando as organizações com IA em primeiro lugar.

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Notas de rodapé

1The enterprise in 2030, IBM IBV, janeiro de 2026.