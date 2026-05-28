E se o maior risco da IA não for ficar para trás, mas se tornar indistinguível? Quando a IA se tornou popular, a maioria das empresas jogou pelo seguro: aplicá-la aos processos existentes, avançar mais rápido e extrair ganhos incrementais de eficiência. Houve progresso? Sim. Mas isso basta para diferenciar você dos concorrentes? Agora é hora de fazer escolhas difíceis, reformular como o valor é criado e decidir onde você será inconfundivelmente diferente.