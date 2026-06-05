O erro de um bilhão de dólares

Por que 95% das empresas estão gastando bilhões em IA e não obtendo nada em troca, e o que os outros 5% descobriram1

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Ilustração de um cavalo com antolhos caindo de um tabuleiro de xadrez

Grandes expectativas

A maioria dos CEOs sabe que a mudança fundamental já chegou. Quatro em cada cinco acreditam que a IA vai impulsionar a receita até 2030. O capital está fluindo, os mandatos para adotar a tecnologia já estão em vigor e, na maioria das empresas, várias iniciativas de IA já estão em andamento. Essa ambição está exatamente onde deveria estar.

Mas ambição, por si só, não gera retornos. Pesquisas sugerem que cerca de 95% das organizações estão vendo pouco ou nenhum impacto mensurável da IA generativa. 

Não apenas porque a tecnologia ficou aquém, mas porque as estruturas não estão em vigor para ajudá-la a prosperar na prática.

O que a maioria das estratégias de IA deixa passar

Fratura

Cada líder da alta liderança está tomando a decisão certa dentro do próprio mandato. Mas, quando perseguidas de forma independente, essas prioridades puxam a empresa em direções diferentes. O resultado é desvio, e quanto mais tempo isso ficar sem nome, mais difícil será reverter.
Escadaria central dos escritórios da IBM na One Madison Ave, Nova York
Consequência 91% dos executivos dizem que o alinhamento
é essencial.2

Todos concordam que isso importa. A lacuna está na execução. Cada líder atua com base em um mandato sólido, mas esses mandatos foram concebidos para excelência funcional, não para a coordenação multifuncional que a IA exige. O alinhamento no topo não se traduz automaticamente em coerência na prática.

 1 em 7 ou menos concordam plenamente que têm alinhamento.2

A desconexão não é sobre discordância, é sobre desvio. Prioridades bem-intencionadas se desviam à medida que passam para a execução. A fricção resultante se acumula silenciosamente em ciclos mais longos, esforço duplicado e estratégias que perdem coerência antes de chegar às equipes responsáveis pela entrega.

 27% dos executivos dizem que sua empresa modernizou os fluxos de trabalho.³

Três em cada quatro empresas ainda executam IA sobre ferramentas fragmentadas, onde vive a dívida de integração e onde o custo do desalinhamento se torna mais tangível. Fluxos de trabalho modernizados não são apenas uma atualização tecnológica, são a infraestrutura que determina se os ganhos da IA ficam isolados ou se acumulam em toda a empresa.
Resolução

As empresas que estão avançando transformaram o alinhamento em uma disciplina prática ao esclarecer a responsabilidade, padronizar como dados e operações se conectam e incorporar a governança aos fluxos de trabalho. É assim que se constrói uma empresa mais inteligente: os sistemas centrais se reforçam mutuamente.
Vista em ângulo baixo de profissionais de negócios, homem e mulher, em pé perto de um corrimão em um centro de convenções

Atenção à lacuna de desalinhamento
 

O desafio é difícil de entender de qualquer ponto de vista isolado. Em toda a organização, cada linha de negócios está trabalhando para impulsionar suas próprias prioridades, seja proteger capital, impulsionar o crescimento, desenvolver a prontidão dos dados ou modernizar o stack. Risco e conformidade entram em choque com as equipes de crescimento. Metas de longo prazo entram em conflito com ROI rápido. Tecnologia e operações de pessoas não estão em sintonia sobre como transformar pilotos em realidade.


Essa é uma lacuna em que fricção e desvio podem se instalar, por meio de prioridades bem-intencionadas que nunca chegam a convergir. Mais da metade dos executivos da alta liderança admite que a adoção da IA está desalinhando a empresa.
Reflexos metropolitanos: prédios de escritórios em uma grande cidade

Mandatos concorrentes, custos ocultos

Você provavelmente já viu os sintomas: retrabalho. Equipes reconstruindo o que já existe em outro lugar. Platôs na velocidade de implementação. A enorme tarefa de integrar novas tecnologias a stacks legados ou conectar silos de dados. Esse tipo de desafio leva à pergunta: é melhor voltar à prancheta?

São sinais de que o custo da execução descoordenada está se acumulando nas margens e desviando a energia das suas melhores pessoas.

Uma apresentação de um engenheiro usando telas gráficas está sendo exibida em uma tela interativa.

O que torna uma empresa mais inteligente

As empresas que ditam o ritmo transformaram o alinhamento em uma disciplina prática. Elas esclareceram a responsabilidade entre funções, padronizaram como dados e operações se conectam e incorporaram a governança aos fluxos de trabalho.

É isso que significa construir uma empresa mais inteligente: tornar os sistemas e processos centrais inteligentes o suficiente para reforçarem uns aos outros, para que sua empresa esteja preparada para adotar e aproveitar novas ferramentas.

 

Como sair na frente Alinhe funções, financiamento e incentivos a uma intenção compartilhada

Esclareça quem decide o quê, como o capital circula entre disciplinas e se os incentivos recompensam resultados ou apenas a entrega.

 Meça em dois horizontes ao mesmo tempo

Dois terços dos CEOs estão cumprindo metas de curto prazo ao realocar recursos de iniciativas de longo prazo, um padrão que corrói a base. A medição em dois horizontes é como você rompe esse ciclo.

 Incorpore o reinvestimento ao modelo operacional

Pilotos de IA perdem impulso porque não havia um caminho para financiar o que vinha depois. O reinvestimento estruturado é como você passa da prova de conceito para o desempenho.

Assentos do estádio no Fenway Park 
Artigo de destaque A lacuna na alta liderança entre a ambição com IA e a responsabilização A ambição com IA é alta, mas é na responsabilização que as coisas perdem o foco rapidamente. Mesmo com a aceleração dos investimentos, o desalinhamento na diretoria executiva impede que as organizações transformem esforço em resultados. Fechar essa lacuna é o que separa tração de esforços estagnados. Acesse o artigo Acesse o artigo
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O ROI fantasma

A diferença entre implementações de alto retorno e de baixo retorno muitas vezes se resume a uma pergunta: a liderança se alinhou sobre o que precisa mudar para vencer? 

 Revele o alinhamento
Ilustração de três patos em fila e um pato fora do padrão.
A forma como o trabalho flui

A cultura não existe ao lado da estratégia de IA. É a infraestrutura sobre a qual a estratégia opera. As organizações que estão escalando de forma sustentável estão redesenhando a forma como o trabalho flui.

 

 Entenda a estratégia
Ilustração de uma moeda de IA se transformando e se multiplicando
O efeito multiplicador

Depois de pilotos promissores, como projetar valor duradouro? Estratégia, risco e cultura não são desafios independentes, são alavancas em um único sistema. 

 

 Monte o sistema
Dê o próximo passo
 

A estratégia só importa se resistir ao contato com a realidade. Não perca a próxima rodada de insights conquistados com muito esforço sobre responsabilidade,  restrições e consequências na era da IA em constante evolução.

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Notas de rodapé

¹ The GenAI Divide: State of AI in Business 2025, MIT NANDA, julho de 2025.

2 What Leaders Get Wrong About Strategic Alignment, Harvard Business Review, January 2026.

3 Modernização de aplicações em nuvem híbrida, IBM Institute for Business Value, IBM, junho de 2023.