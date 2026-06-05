As empresas que ditam o ritmo transformaram o alinhamento em uma disciplina prática. Elas esclareceram a responsabilidade entre funções, padronizaram como dados e operações se conectam e incorporaram a governança aos fluxos de trabalho.

É isso que significa construir uma empresa mais inteligente: tornar os sistemas e processos centrais inteligentes o suficiente para reforçarem uns aos outros, para que sua empresa esteja preparada para adotar e aproveitar novas ferramentas.