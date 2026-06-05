Por que 95% das empresas estão gastando bilhões em IA e não obtendo nada em troca, e o que os outros 5% descobriram1
A maioria dos CEOs sabe que a mudança fundamental já chegou. Quatro em cada cinco acreditam que a IA vai impulsionar a receita até 2030. O capital está fluindo, os mandatos para adotar a tecnologia já estão em vigor e, na maioria das empresas, várias iniciativas de IA já estão em andamento. Essa ambição está exatamente onde deveria estar.
Mas ambição, por si só, não gera retornos. Pesquisas sugerem que cerca de 95% das organizações estão vendo pouco ou nenhum impacto mensurável da IA generativa.
Não apenas porque a tecnologia ficou aquém, mas porque as estruturas não estão em vigor para ajudá-la a prosperar na prática.
Boston Consulting Group
"Build for the Future 2025"
70% dos obstáculos à IA são causados por pessoas, organização e processos. ”
Cada líder da alta liderança está tomando a decisão certa dentro do próprio mandato. Mas, quando perseguidas de forma independente, essas prioridades puxam a empresa em direções diferentes. O resultado é desvio, e quanto mais tempo isso ficar sem nome, mais difícil será reverter.
Todos concordam que isso importa. A lacuna está na execução. Cada líder atua com base em um mandato sólido, mas esses mandatos foram concebidos para excelência funcional, não para a coordenação multifuncional que a IA exige. O alinhamento no topo não se traduz automaticamente em coerência na prática.
A desconexão não é sobre discordância, é sobre desvio. Prioridades bem-intencionadas se desviam à medida que passam para a execução. A fricção resultante se acumula silenciosamente em ciclos mais longos, esforço duplicado e estratégias que perdem coerência antes de chegar às equipes responsáveis pela entrega.
Três em cada quatro empresas ainda executam IA sobre ferramentas fragmentadas, onde vive a dívida de integração e onde o custo do desalinhamento se torna mais tangível. Fluxos de trabalho modernizados não são apenas uma atualização tecnológica, são a infraestrutura que determina se os ganhos da IA ficam isolados ou se acumulam em toda a empresa.
As empresas que estão avançando transformaram o alinhamento em uma disciplina prática ao esclarecer a responsabilidade, padronizar como dados e operações se conectam e incorporar a governança aos fluxos de trabalho. É assim que se constrói uma empresa mais inteligente: os sistemas centrais se reforçam mutuamente.
O desafio é difícil de entender de qualquer ponto de vista isolado. Em toda a organização, cada linha de negócios está trabalhando para impulsionar suas próprias prioridades, seja proteger capital, impulsionar o crescimento, desenvolver a prontidão dos dados ou modernizar o stack. Risco e conformidade entram em choque com as equipes de crescimento. Metas de longo prazo entram em conflito com ROI rápido. Tecnologia e operações de pessoas não estão em sintonia sobre como transformar pilotos em realidade.
Essa é uma lacuna em que fricção e desvio podem se instalar, por meio de prioridades bem-intencionadas que nunca chegam a convergir. Mais da metade dos executivos da alta liderança admite que a adoção da IA está desalinhando a empresa.
Você provavelmente já viu os sintomas: retrabalho. Equipes reconstruindo o que já existe em outro lugar. Platôs na velocidade de implementação. A enorme tarefa de integrar novas tecnologias a stacks legados ou conectar silos de dados. Esse tipo de desafio leva à pergunta: é melhor voltar à prancheta?
São sinais de que o custo da execução descoordenada está se acumulando nas margens e desviando a energia das suas melhores pessoas.
Accenture
Tornando a reinvenção real com IA generativa, 2025
Organizações com alinhamento em toda a empresa liderado pelo CEO têm 2,5 vezes mais probabilidade de alcançar valor significativo com a IA generativa. ”
As empresas que ditam o ritmo transformaram o alinhamento em uma disciplina prática. Elas esclareceram a responsabilidade entre funções, padronizaram como dados e operações se conectam e incorporaram a governança aos fluxos de trabalho.
É isso que significa construir uma empresa mais inteligente: tornar os sistemas e processos centrais inteligentes o suficiente para reforçarem uns aos outros, para que sua empresa esteja preparada para adotar e aproveitar novas ferramentas.
Esclareça quem decide o quê, como o capital circula entre disciplinas e se os incentivos recompensam resultados ou apenas a entrega.
Dois terços dos CEOs estão cumprindo metas de curto prazo ao realocar recursos de iniciativas de longo prazo, um padrão que corrói a base. A medição em dois horizontes é como você rompe esse ciclo.
Pilotos de IA perdem impulso porque não havia um caminho para financiar o que vinha depois. O reinvestimento estruturado é como você passa da prova de conceito para o desempenho.
A diferença entre implementações de alto retorno e de baixo retorno muitas vezes se resume a uma pergunta: a liderança se alinhou sobre o que precisa mudar para vencer?
A cultura não existe ao lado da estratégia de IA. É a infraestrutura sobre a qual a estratégia opera. As organizações que estão escalando de forma sustentável estão redesenhando a forma como o trabalho flui.
Depois de pilotos promissores, como projetar valor duradouro? Estratégia, risco e cultura não são desafios independentes, são alavancas em um único sistema.
¹ The GenAI Divide: State of AI in Business 2025, MIT NANDA, julho de 2025.
2 What Leaders Get Wrong About Strategic Alignment, Harvard Business Review, January 2026.
3 Modernização de aplicações em nuvem híbrida, IBM Institute for Business Value, IBM, junho de 2023.