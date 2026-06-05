O ROI fantasma

A maioria das estratégias de IA é criada para atender a demandas de curto prazo. As empresas de melhor desempenho constroem para transformar.

 

Ilustração de dentes mordendo uma moeda dourada de IA

O valor emergente da IA

O que diferencia os programas de IA bem-sucedidos? As empresas de melhor desempenho não tratam a IA como uma ferramenta nem como um investimento pontual. Elas a incorporam à estrutura operacional, reformulando como o trabalho é feito e como as decisões são tomadas. Essa distinção importa.

Hoje, quase metade dos gastos com IA ainda vai para eficiência. Necessário, mas não mais suficiente. Os retornos mais fortes vêm de ir além da otimização, priorizar crescimento e inovação e redesenhar fluxos de trabalho com a IA no centro.

O vácuo de responsabilidade

Fragmentação

O que separa as implementações de IA de alto retorno das de baixo retorno é menos complexo do que parece. Muitas organizações otimizam onde o progresso é mais fácil de mostrar, não onde ele mais importa. Os executivos podem concordar que a IA vai reformular os resultados, mas, sem uma responsabilidade clara, o redesenho mais profundo estagna e as estratégias passam a seguir a pressão de curto prazo.

 
Um profissional trabalha sozinho em uma sala de conferência com paredes de vidro, sentado a uma mesa comprida com um notebook.
Consequência USD 4,44 milhões O custo médio de uma violação de dados nos EUA.

À medida que a IA escala, a exposição também aumenta. 96% dos executivos dizem que a adoção da IA generativa torna provável uma violação de segurança em até três anos. Sem governança, as organizações estão acumulando responsabilidade financeira que se agrava a cada fluxo de dados sem responsável e a cada modelo não monitorado.1

 2,5 vezes mais probabilidade de gerar valor com alinhamento em toda a empresa.

Esse não é um fator de risco periférico. É uma das principais causas de fracasso. Quando a responsabilidade é distribuída, mas indefinida, o risco fica oculto e aparece tarde. Isso pode aparecer como paralisações inesperadas na implementação, adaptações na arquitetura ou custos de remediação.2

 58% das organizações não têm um framework claro de dados e governança.3

Mais da metade das empresas está escalando a IA sem proteções básicas para gerenciá-la. Quando a governança existe apenas em documentos de política, e não nos fluxos de trabalho, as equipes desaceleram para improvisar controles ou seguem em frente sem eles. Ambos os caminhos aumentam o custo da correção depois.
Solução

E se a governança acelerasse o progresso em vez de desacelerá-lo? Pesquisas mostram que proteções claras reduzem o atrito ao eliminar ambiguidades. Executivos que investem cedo em ética e governança de IA veem desempenho operacional mais forte, mais segurança e adoção mais rápida, não apesar das restrições, mas porque a tomada de decisão se torna mais clara.
Passageiros em uma escada rolante subterrânea moderna com desfoque de movimento

Onde o ROI da IA vence ou perde
 

A implementação da IA fracassa ou tem sucesso com base em onde é aplicada. Pilotos de baixo retorno buscam melhorias de baixo risco, não as decisões e os fluxos de trabalho que geram resultados.

Muitos executivos esperam que a IA reformule os resultados de negócios, mas suas estratégias não são criadas para sustentar essa ambição. Criados para atender a demandas de curto prazo, em vez de gerar valor acumulado, esses esforços raramente se estendem aos fluxos de trabalho críticos. O resultado é um portfólio de apostas seguras que entrega menos do que a ambição por trás dele.
Colegas de trabalho em um escritório

Terra de ninguém

A maioria das empresas não tem um framework de IA bem definido para toda a empresa, incluindo governança. Cerca de um quarto dos pilotos malsucedidos está ligado a essa lacuna.

Sem a governança certa, o ruído se espalha. Não há um caminho claro para escalar. Sem um mecanismo para coordenar entre disciplinas, a responsabilidade pelos resultados fica dispersa. Os dados permanecem em silos. Os pilotos têm desempenho abaixo do esperado, e as pessoas passam a reagir em vez de resolver os desafios operacionais subjacentes. Como resultado, os problemas reais continuam sem solução.

O risco fica logo abaixo da superfície e surge quando é mais caro lidar com ele.

Vista de um grande monitor digital do mercado de ações, parcialmente coberto por plantas verdes.

Impacto tangível para o conselho

Dizer que precisamos de IA não é um ponto de partida sólido. E se, em vez disso, nos alinhássemos sobre como nossas empresas precisam ser transformadas para vencer e focássemos nesses resultados? E se os resultados fossem o filtro, a estrela-guia que a liderança usa para discernir quais fluxos de trabalho redesenhar e em quais disciplinas?

Faça estas perguntas e você poderá se encontrar em um cenário interessante, em que a governança é um acelerador. As pesquisas mostram de forma consistente que proteções bem projetadas realmente tornam as organizações mais rápidas.

Executivos que investem em governança de IA veem lucros operacionais mais altos, resultados de segurança mais fortes e adoção mais rápida. Mandatos claros dão às equipes a confiança para agir com decisão.

Como sair na frente Dê às suas equipes a clareza para agir

Entre as organizações com alta maturidade de governança, 68% dependem de casos de uso pré-aprovados e de baixo risco, permitindo que as equipes executem sem análises personalizadas.3 Monitoramento em tempo real e limites claros dão aos líderes a confiança para avançar.

 

 Incorpore a governança à forma como o trabalho avança

A IA introduz novos riscos de conformidade: viés, lacunas de explicabilidade, desvio de dados. Incorpore controles ao desenvolvimento, à implementação e ao monitoramento para escalar mais rápido. Os executivos atribuem 27% dos ganhos de eficiência com IA à governança forte.4

 Torne a governança uma disciplina compartilhada

Conselhos de governança com direitos de decisão claros transformam o gerenciamento de riscos em uma vantagem. 71% das empresas que fizeram isso relatam uma melhora de 23% em segurança, um aumento de 20% no engajamento dos funcionários e um aumento de 18% na adoção de IA.3
Mais da série
Ilustração de um cavalo de xadrez com antolhos caindo de um tabuleiro
O erro bilionário

79% dos executivos dizem que a IA contribuirá para sua receita até 2030.  Diante dessa confiança, por que 95% das organizações não estão vendo nenhum retorno mensurável?

 Examine a desconexão
Ilustração de três patos em fila e um pato fora do padrão.
A forma como o trabalho avança

A cultura não está alinhada à estratégia de IA. É a infraestrutura sobre a qual a estratégia opera. As organizações que estão escalando de forma sustentável estão redesenhando a forma como o trabalho avança.

 Entenda a estratégia
Ilustração de uma moeda de IA se transformando e se multiplicando
O efeito multiplicador

Depois de pilotos promissores, como projetar valor duradouro? Estratégia, risco e cultura não são desafios independentes, são alavancas em um único sistema. 

 

 Monte o sistema
Dê o próximo passo
 

A estratégia só importa se sobreviver ao contato com a realidade. Não perca a próxima rodada de insights conquistados com muito esforço sobre responsabilidade,  restrições e consequências na era da IA em constante evolução.

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Notas de rodapé

1 Relatório do custo das violações de dados de 2025: A lacuna de supervisão da IA, IBM Security e Ponemon Institute, IBM, 2025.

2 Tornando a reinvenção real com IA generativa: Da experimentação ao impacto, Accenture Research, Accenture, 2025.

3 Vá além, mais rápido com IA: Como a governança aumenta a velocidade, IBM Institute for Business Value, IBM, 2025. 

4 Tendências em governança de IA: Como a governança aumenta a velocidade, IBM Institute for Business Value, IBM, 2025.