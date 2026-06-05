O ROI fantasma

A maioria das estratégias de IA é criada para atender a demandas de curto prazo. As empresas de melhor desempenho constroem para transformar.
O que diferencia os programas de IA bem-sucedidos? As empresas de melhor desempenho não tratam a IA como uma ferramenta nem como um investimento pontual. Elas a incorporam à estrutura operacional, reformulando como o trabalho é feito e como as decisões são tomadas. Essa distinção importa.
Hoje, quase metade dos gastos com IA ainda vai para eficiência. Necessário, mas não mais suficiente. Os retornos mais fortes vêm de ir além da otimização, priorizar crescimento e inovação e redesenhar fluxos de trabalho com a IA no centro.
IBM IBV
A empresa em 2030
Embora 47% dos gastos com IA estejam focados em eficiência hoje, os executivos esperam que dois terços sejam dedicados à inovação em produtos, serviços e modelos de negócios até 2030. ”
O que separa as implementações de IA de alto retorno das de baixo retorno é menos complexo do que parece. Muitas organizações otimizam onde o progresso é mais fácil de mostrar, não onde ele mais importa. Os executivos podem concordar que a IA vai reformular os resultados, mas, sem uma responsabilidade clara, o redesenho mais profundo estagna e as estratégias passam a seguir a pressão de curto prazo.
À medida que a IA escala, a exposição também aumenta. 96% dos executivos dizem que a adoção da IA generativa torna provável uma violação de segurança em até três anos. Sem governança, as organizações estão acumulando responsabilidade financeira que se agrava a cada fluxo de dados sem responsável e a cada modelo não monitorado.1
Esse não é um fator de risco periférico. É uma das principais causas de fracasso. Quando a responsabilidade é distribuída, mas indefinida, o risco fica oculto e aparece tarde. Isso pode aparecer como paralisações inesperadas na implementação, adaptações na arquitetura ou custos de remediação.2
Mais da metade das empresas está escalando a IA sem proteções básicas para gerenciá-la. Quando a governança existe apenas em documentos de política, e não nos fluxos de trabalho, as equipes desaceleram para improvisar controles ou seguem em frente sem eles. Ambos os caminhos aumentam o custo da correção depois.
E se a governança acelerasse o progresso em vez de desacelerá-lo? Pesquisas mostram que proteções claras reduzem o atrito ao eliminar ambiguidades. Executivos que investem cedo em ética e governança de IA veem desempenho operacional mais forte, mais segurança e adoção mais rápida, não apesar das restrições, mas porque a tomada de decisão se torna mais clara.
A implementação da IA fracassa ou tem sucesso com base em onde é aplicada. Pilotos de baixo retorno buscam melhorias de baixo risco, não as decisões e os fluxos de trabalho que geram resultados.
Muitos executivos esperam que a IA reformule os resultados de negócios, mas suas estratégias não são criadas para sustentar essa ambição. Criados para atender a demandas de curto prazo, em vez de gerar valor acumulado, esses esforços raramente se estendem aos fluxos de trabalho críticos. O resultado é um portfólio de apostas seguras que entrega menos do que a ambição por trás dele.
A maioria das empresas não tem um framework de IA bem definido para toda a empresa, incluindo governança. Cerca de um quarto dos pilotos malsucedidos está ligado a essa lacuna.
Sem a governança certa, o ruído se espalha. Não há um caminho claro para escalar. Sem um mecanismo para coordenar entre disciplinas, a responsabilidade pelos resultados fica dispersa. Os dados permanecem em silos. Os pilotos têm desempenho abaixo do esperado, e as pessoas passam a reagir em vez de resolver os desafios operacionais subjacentes. Como resultado, os problemas reais continuam sem solução.
O risco fica logo abaixo da superfície e surge quando é mais caro lidar com ele.
IBM Institute for Business Value, IBM, 2025
Os executivos atribuem mais de um quarto (27%) dos ganhos de eficiência com IA à governança forte. ”
Dizer que precisamos de IA não é um ponto de partida sólido. E se, em vez disso, nos alinhássemos sobre como nossas empresas precisam ser transformadas para vencer e focássemos nesses resultados? E se os resultados fossem o filtro, a estrela-guia que a liderança usa para discernir quais fluxos de trabalho redesenhar e em quais disciplinas?
Faça estas perguntas e você poderá se encontrar em um cenário interessante, em que a governança é um acelerador. As pesquisas mostram de forma consistente que proteções bem projetadas realmente tornam as organizações mais rápidas.
Executivos que investem em governança de IA veem lucros operacionais mais altos, resultados de segurança mais fortes e adoção mais rápida. Mandatos claros dão às equipes a confiança para agir com decisão.
Entre as organizações com alta maturidade de governança, 68% dependem de casos de uso pré-aprovados e de baixo risco, permitindo que as equipes executem sem análises personalizadas.3 Monitoramento em tempo real e limites claros dão aos líderes a confiança para avançar.
A IA introduz novos riscos de conformidade: viés, lacunas de explicabilidade, desvio de dados. Incorpore controles ao desenvolvimento, à implementação e ao monitoramento para escalar mais rápido. Os executivos atribuem 27% dos ganhos de eficiência com IA à governança forte.4
Conselhos de governança com direitos de decisão claros transformam o gerenciamento de riscos em uma vantagem. 71% das empresas que fizeram isso relatam uma melhora de 23% em segurança, um aumento de 20% no engajamento dos funcionários e um aumento de 18% na adoção de IA.3
79% dos executivos dizem que a IA contribuirá para sua receita até 2030. Diante dessa confiança, por que 95% das organizações não estão vendo nenhum retorno mensurável?
A cultura não está alinhada à estratégia de IA. É a infraestrutura sobre a qual a estratégia opera. As organizações que estão escalando de forma sustentável estão redesenhando a forma como o trabalho avança.
Depois de pilotos promissores, como projetar valor duradouro? Estratégia, risco e cultura não são desafios independentes, são alavancas em um único sistema.
1 Relatório do custo das violações de dados de 2025: A lacuna de supervisão da IA, IBM Security e Ponemon Institute, IBM, 2025.
2 Tornando a reinvenção real com IA generativa: Da experimentação ao impacto, Accenture Research, Accenture, 2025.
3 Vá além, mais rápido com IA: Como a governança aumenta a velocidade, IBM Institute for Business Value, IBM, 2025.
4 Tendências em governança de IA: Como a governança aumenta a velocidade, IBM Institute for Business Value, IBM, 2025.