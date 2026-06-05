O ROI fantasma

Dizer que precisamos de IA não é um ponto de partida sólido. E se, em vez disso, nos alinhássemos sobre como nossas empresas precisam ser transformadas para vencer e focássemos nesses resultados? E se os resultados fossem o filtro, a estrela-guia que a liderança usa para discernir quais fluxos de trabalho redesenhar e em quais disciplinas?



Faça estas perguntas e você poderá se encontrar em um cenário interessante, em que a governança é um acelerador. As pesquisas mostram de forma consistente que proteções bem projetadas realmente tornam as organizações mais rápidas.



Executivos que investem em governança de IA veem lucros operacionais mais altos, resultados de segurança mais fortes e adoção mais rápida. Mandatos claros dão às equipes a confiança para agir com decisão.