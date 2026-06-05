A forma como o trabalho se move

Os padrões aqui são familiares, mas difíceis de ver do topo, exatamente de onde a visão precisa surgir.



Uma equipe pode ser recompensada por uma vitória local que aumenta o atrito em todo o sistema. Uma solução de curto prazo pode, silenciosamente, se tornar o novo padrão se ninguém estiver atento a soluções sistêmicas. A maioria dos líderes concorda que uma cultura ousada e alinhada é essencial para o sucesso da IA. Mas poucos acreditam que sua organização opere dessa forma.



Há uma razão para essa lacuna. A reformulação abrangente que a IA exige pode parecer uma tentativa de desmontar sistemas que ainda funcionam, depois de anos reforçando-os contra a volatilidade do mercado. Manter o rumo parece prático no curto prazo, mas a mudança que vem pela frente é sísmica.