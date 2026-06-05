A forma como o trabalho se move

Sua estratégia de IA tem uma lacuna de talentos ainda sem nome. A cultura é o que faz a tecnologia se consolidar ou parar.

 

 

Ilustração de três patos em fila e um pato fora da linha.

Suas pessoas são a plataforma

A IA pode transformar a forma como uma empresa trabalha, se a empresa realmente estiver pronta para isso. E essa prontidão depende tanto das pessoas quanto das plataformas. É tentador supor que a cultura vai se ajustar sozinha depois de uma implementação de IA generativa. Não vai. As pessoas determinam se as iniciativas de tecnologia prosperam ou entram em estagnação, e precisam estar preparadas para mudanças.

Sua empresa consegue absorver novas formas de trabalhar e escalá-las de forma significativa? Seus modelos de talentos e estruturas de incentivos refletem o ritmo da mudança? Essas não são perguntas secundárias. São elas que determinam se sua estratégia de IA se sustenta.

A equação dos talentos

Fragmentação

Os padrões são familiares e difíceis de identificar do topo. As equipes são recompensadas por vitórias locais que criam atrito em outros lugares. Soluções de curto prazo se tornam o novo padrão. A maioria dos líderes concorda que uma cultura ousada e alinhada é essencial para o sucesso da IA, mas poucos acreditam que sua organização realmente opere dessa forma.
Personagens de desenho em nota adesiva no quadro branco
Consequência 77% dos trabalhadores em início de carreira verão suas funções mudar.¹

A IA reformula o trabalho em todos os níveis. Quando as organizações implementam novas ferramentas sem redefinir cargos, fluxos de trabalho ou habilidades, o resultado é uma resistência que parece cultural, mas na verdade é estrutural. As pessoas não estão resistindo à mudança, estão respondendo de forma racional a um sistema que não mudou ao redor delas.1

 4 em 10 dos executivos citam a oposição dos funcionários e a privacidade dos dados como bloqueadores da IA.²

A resistência costuma ser rotulada como um problema de mentalidade, mas na verdade é um problema de design. Quando as pessoas não recebem apoio durante a transição, com cargos claros, requalificação estruturada e compromisso visível da liderança, a IA oculta se prolifera, o risco de conformidade aumenta e a empresa paga por uma transformação que nunca absorveu por completo.

 74% dos CEOs dizem que suas equipes estão prontas para a IA.¹

Mas apenas 29% da diretoria executiva concorda. Essa lacuna de percepção molda quais investimentos recebem recursos, como as equipes são estruturadas e se as pessoas que conduzem a transformação têm o que precisam. Quando a liderança superestima a prontidão, a organização investe menos nas estruturas de apoio que fazem a mudança se consolidar.
Solução

Para escalar a IA, é preciso redesenhar a forma como o trabalho avança e, depois, emitir um mandato claro. Os incentivos precisam recompensar a experimentação e os resultados da empresa. A governança precisa equilibrar coerência central com agilidade local. Temos trabalhado nisso nós mesmos, não apenas com clientes, mas aplicando internamente a mesma disciplina.
Homem de negócios experiente falando durante uma reunião informal com colegas mais jovens

Quando o caminho a seguir não está claro
 

Os padrões aqui são familiares, mas difíceis de ver do topo, exatamente de onde a visão precisa surgir.

Uma equipe pode ser recompensada por uma vitória local que aumenta o atrito em todo o sistema. Uma solução de curto prazo pode, silenciosamente, se tornar o novo padrão se ninguém estiver atento a soluções sistêmicas. A maioria dos líderes concorda que uma cultura ousada e alinhada é essencial para o sucesso da IA. Mas poucos acreditam que sua organização opere dessa forma.

Há uma razão para essa lacuna. A reformulação abrangente que a IA exige pode parecer uma tentativa de desmontar sistemas que ainda funcionam, depois de anos reforçando-os contra a volatilidade do mercado. Manter o rumo parece prático no curto prazo, mas a mudança que vem pela frente é sísmica.
O processo natural de secagem de tecidos têxteis sob os raios quentes do sol, realçando seu frescor e qualidade.

A transformação precisa de um modelo operacional

Há uma distância significativa entre um piloto bem-sucedido e uma solução escalável. Sem um framework para conectar disciplinas, a transformação depende da força de vontade individual, e heroísmos têm prazo de validade.

À medida que a pressão aumenta, o impacto se acumula. O progresso depende cada vez mais de um grupo menor de pessoas carregando mais peso. Soluções alternativas se proliferam. O esforço se desconecta dos resultados, o moral cai e os custos aparecem por toda parte, em retrabalho, rotatividade e uma lacuna crescente entre investimento e retorno.

É assim que o fracasso de um piloto se torna sistêmico, por meio de atritos culturais e estruturais que se acumulam muito antes de alguém lhes dar um nome.

Dois profissionais estão sentados em uma mesa em um ambiente de escritório aberto, fazendo avaliações do conteúdo exibido em monitores de computador.

Projetando o ritmo institucional

Escalar a IA significa redesenhar a forma como o trabalho se move e sustentar esse redesenho com um mandato claro. Os talentos muitas vezes querem inovar e frequentemente estão à frente da liderança na adoção de ferramentas, portanto isso não se resume a uma diretriz de cima para baixo. Os incentivos devem recompensar a experimentação e os resultados, não apenas a entrega básica. O gerenciamento deve equilibrar a coerência central com a flexibilidade local.

Pesquisas comprovam os ganhos de desempenho que essas mudanças geram. Com nosso trabalho com clientes, aprendemos o que é necessário para reimaginar funções, fluxos de trabalho e responsabilidade em conjunto. Às vezes, o mais útil que podemos oferecer é a perspectiva de quem já passou por isso primeiro.

Como se antecipar Incentive o comportamento de que sua empresa realmente precisa

KPIs restritos e estratégias amplas não coexistem. Se você quer pensamento multifuncional, meça e recompense resultados multifuncionais.

 Invista nas suas pessoas com a mesma seriedade com que investe nas suas plataformas

77% dos profissionais em início de carreira verão suas funções mudar por causa da IA, assim como mais de um em cada quatro executivos seniores.1 A adoção acelera quando as pessoas se sentem apoiadas. Quando isso não acontece, o uso não oficial de IA aumenta junto com o risco de conformidade.

 Visibilidade no topo torna a mudança crível

Quando os líderes dão o exemplo por meio de ações, usando ferramentas de IA, questionando premissas e tomando decisões difíceis com transparência, a transformação se torna real. Isso é ainda mais importante para os gerentes intermediários e líderes multifuncionais que carregam o peso da mudança todos os dias.
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 Monte o sistema
Dê o próximo passo
 

A estratégia só importa se sobreviver ao contato com a realidade. Não perca a próxima rodada de insights conquistados com muito esforço sobre responsabilidade,  restrições e consequências na era da IA em constante evolução.

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Notas de rodapé

1 Trabalho ampliado para um mundo automatizado e orientado por IA, IBM Institute for Business Value, IBM, 10 de agosto de 2023.

2 Superando as barreiras organizacionais à adoção de IA, Harvard Business Review, 11 de novembro de 2025.