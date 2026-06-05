A forma como o trabalho se move

Sua estratégia de IA tem uma lacuna de talentos ainda sem nome. A cultura é o que faz a tecnologia se consolidar ou parar.
A IA pode transformar a forma como uma empresa trabalha, se a empresa realmente estiver pronta para isso. E essa prontidão depende tanto das pessoas quanto das plataformas. É tentador supor que a cultura vai se ajustar sozinha depois de uma implementação de IA generativa. Não vai. As pessoas determinam se as iniciativas de tecnologia prosperam ou entram em estagnação, e precisam estar preparadas para mudanças.
Sua empresa consegue absorver novas formas de trabalhar e escalá-las de forma significativa? Seus modelos de talentos e estruturas de incentivos refletem o ritmo da mudança? Essas não são perguntas secundárias. São elas que determinam se sua estratégia de IA se sustenta.
McKinsey
Superagência no local de trabalho
Os funcionários estão prontos para a IA. A maior barreira para o sucesso é a liderança. ”
Os padrões são familiares e difíceis de identificar do topo. As equipes são recompensadas por vitórias locais que criam atrito em outros lugares. Soluções de curto prazo se tornam o novo padrão. A maioria dos líderes concorda que uma cultura ousada e alinhada é essencial para o sucesso da IA, mas poucos acreditam que sua organização realmente opere dessa forma.
A IA reformula o trabalho em todos os níveis. Quando as organizações implementam novas ferramentas sem redefinir cargos, fluxos de trabalho ou habilidades, o resultado é uma resistência que parece cultural, mas na verdade é estrutural. As pessoas não estão resistindo à mudança, estão respondendo de forma racional a um sistema que não mudou ao redor delas.1
A resistência costuma ser rotulada como um problema de mentalidade, mas na verdade é um problema de design. Quando as pessoas não recebem apoio durante a transição, com cargos claros, requalificação estruturada e compromisso visível da liderança, a IA oculta se prolifera, o risco de conformidade aumenta e a empresa paga por uma transformação que nunca absorveu por completo.
Mas apenas 29% da diretoria executiva concorda. Essa lacuna de percepção molda quais investimentos recebem recursos, como as equipes são estruturadas e se as pessoas que conduzem a transformação têm o que precisam. Quando a liderança superestima a prontidão, a organização investe menos nas estruturas de apoio que fazem a mudança se consolidar.
Para escalar a IA, é preciso redesenhar a forma como o trabalho avança e, depois, emitir um mandato claro. Os incentivos precisam recompensar a experimentação e os resultados da empresa. A governança precisa equilibrar coerência central com agilidade local. Temos trabalhado nisso nós mesmos, não apenas com clientes, mas aplicando internamente a mesma disciplina.
Os padrões aqui são familiares, mas difíceis de ver do topo, exatamente de onde a visão precisa surgir.
Uma equipe pode ser recompensada por uma vitória local que aumenta o atrito em todo o sistema. Uma solução de curto prazo pode, silenciosamente, se tornar o novo padrão se ninguém estiver atento a soluções sistêmicas. A maioria dos líderes concorda que uma cultura ousada e alinhada é essencial para o sucesso da IA. Mas poucos acreditam que sua organização opere dessa forma.
Há uma razão para essa lacuna. A reformulação abrangente que a IA exige pode parecer uma tentativa de desmontar sistemas que ainda funcionam, depois de anos reforçando-os contra a volatilidade do mercado. Manter o rumo parece prático no curto prazo, mas a mudança que vem pela frente é sísmica.
Há uma distância significativa entre um piloto bem-sucedido e uma solução escalável. Sem um framework para conectar disciplinas, a transformação depende da força de vontade individual, e heroísmos têm prazo de validade.
À medida que a pressão aumenta, o impacto se acumula. O progresso depende cada vez mais de um grupo menor de pessoas carregando mais peso. Soluções alternativas se proliferam. O esforço se desconecta dos resultados, o moral cai e os custos aparecem por toda parte, em retrabalho, rotatividade e uma lacuna crescente entre investimento e retorno.
É assim que o fracasso de um piloto se torna sistêmico, por meio de atritos culturais e estruturais que se acumulam muito antes de alguém lhes dar um nome.
IBM Client Zero
Redução de 74% no suporte de TI e economia estimada de 26.000 horas por ano com dados, IA e automação. ”
Escalar a IA significa redesenhar a forma como o trabalho se move e sustentar esse redesenho com um mandato claro. Os talentos muitas vezes querem inovar e frequentemente estão à frente da liderança na adoção de ferramentas, portanto isso não se resume a uma diretriz de cima para baixo. Os incentivos devem recompensar a experimentação e os resultados, não apenas a entrega básica. O gerenciamento deve equilibrar a coerência central com a flexibilidade local.
Pesquisas comprovam os ganhos de desempenho que essas mudanças geram. Com nosso trabalho com clientes, aprendemos o que é necessário para reimaginar funções, fluxos de trabalho e responsabilidade em conjunto. Às vezes, o mais útil que podemos oferecer é a perspectiva de quem já passou por isso primeiro.
KPIs restritos e estratégias amplas não coexistem. Se você quer pensamento multifuncional, meça e recompense resultados multifuncionais.
77% dos profissionais em início de carreira verão suas funções mudar por causa da IA, assim como mais de um em cada quatro executivos seniores.1 A adoção acelera quando as pessoas se sentem apoiadas. Quando isso não acontece, o uso não oficial de IA aumenta junto com o risco de conformidade.
Quando os líderes dão o exemplo por meio de ações, usando ferramentas de IA, questionando premissas e tomando decisões difíceis com transparência, a transformação se torna real. Isso é ainda mais importante para os gerentes intermediários e líderes multifuncionais que carregam o peso da mudança todos os dias.
79% dos executivos dizem que a IA contribuirá para sua receita até 2030. Diante dessa confiança, por que 95% das organizações não estão vendo nenhum retorno mensurável?
A diferença entre implementações de alto retorno e de baixo retorno muitas vezes se resume a uma pergunta: a liderança se alinhou sobre o que precisa mudar para vencer?
Depois de pilotos promissores, como projetar valor duradouro? Estratégia, risco e cultura não são desafios independentes, são alavancas em um único sistema.
1 Trabalho ampliado para um mundo automatizado e orientado por IA, IBM Institute for Business Value, IBM, 10 de agosto de 2023.
2 Superando as barreiras organizacionais à adoção de IA, Harvard Business Review, 11 de novembro de 2025.