Seus clientes desfrutam de inúmeros benefícios, muitos dos quais também beneficiam sua empresa em troca. Se você perguntasse aos seus clientes o que eles percebem e apreciam nos chatbots, provavelmente, eles estariam no topo da lista. Os chatbots podem:

Forneça respostas rápidas às perguntas dos clientes

Ninguém gosta de esperar por uma resposta. A maioria das pessoas teme ouvir: “Ligo de volta para você”. Com tantas fontes de informação disponíveis para os clientes e tantas opções de compra, seus clientes podem não esperar pelas respostas. Os chatbots respondem a essas perguntas rapidamente, 24 horas por dia.

Ofereça serviços e sugestões personalizadas

Os chatbots não apenas respondem rapidamente, mas também antecipam as necessidades dos clientes, entregam mensagens úteis e recomendam novos produtos. A IA analisa as interações com os clientes para oferecer recomendações e sugerir as próximas etapas. Maior satisfação do cliente pode aumentar o valor do cliente.

Interaja quando e onde os clientes estiverem

O marketing conversacional (link fora do site ibm.com) pode ser implementado em uma ampla variedade de plataformas e ferramentas para atender seus clientes onde e como eles preferirem. Você pode interagir com eles por meio de páginas da web, anúncios digitais, aplicativos móveis ou de mensagens, telefone, quiosques nas lojas, redes sociais ou SMS. Essa abordagem omnichannel possibilita que você se conecte com os clientes onde eles estão mais ativos e confortáveis.

Fale o idioma dos clientes

Seus clientes podem entrar em contato com seu chatbot de praticamente qualquer país do mundo. Em vez de forçar o cliente a se comunicar em seu idioma nativo, os chatbots de nível empresarial podem oferecer suporte a vários idiomas e podem até mesmo dar um palpite com base na entrada inicial, seja em bate-papo, texto ou voz. Seu mercado em potencial é mundial.

Ofereça opções de autoatendimento

Os clientes geralmente preferem concluir tarefas simples com independência. Seu chatbot pode acioná-los e oferecer outras opções de autoatendimento e instruções de recursos, economizando tempo de seus clientes e reduzindo suas necessidades de pessoal.

Operação 24x7

As plataformas operam 24 horas por dia, garantindo aos clientes o acesso a informações e suporte fora do horário comercial normal. Os chatbots apresentam respostas instantâneas às perguntas, levando a uma resolução mais rápida das consultas e a uma melhor jornada do cliente.

Forneça os detalhes apenas uma vez

Os chatbots de nível empresarial podem gravar conversas de clientes e todos os detalhes relevantes. Quando um bate-papo é transferido para sua equipe de atendimento ao cliente, os clientes não precisam responder às mesmas perguntas demoradas novamente. Isso resulta em menos frustração e aborrecimento para seus clientes.