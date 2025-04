O que é marketing de chatbot?

Temos chatbots há décadas, mas somente recentemente a verdadeira IA conversacional foi implementada no mercado. Chatbots e IA conversacional são tecnologias relacionadas usadas para interações automatizadas com usuários, mas possuem recursos variados.

Chatbots têm funcionalidades restritas. Eles são projetados para tarefas ou funções específicas e pré-definidas, como responder a FAQs, fornecer suporte ao cliente ou guiar usuários através de um processo específico. Eles se destacam em lidar com tarefas rotineiras e diretas. Muitos chatbots operam com base em regras pré-definidas e árvores de decisão. Eles seguem um conjunto de instruções ou scripts para responder aos inputs dos usuários. Chatbots podem ter recursos limitados de processamento de linguagem natural (PLN) e podem ter dificuldades em entender e responder a linguagem complexa ou rica em contexto. Eles são frequentemente menos adaptáveis e podem não lidar bem com consultas de usuários inesperadas ou não roteirizadas. Eles podem não aprender ou melhorar suas respostas ao longo do tempo. Chatbots são tipicamente construídos para uma aplicação de propósito único, como reservar um quarto de hotel ou responder a perguntas comuns relacionadas a um produto ou serviço específico. Mas, por outro lado, chatbots tendem a ser menos complexos de desenvolver e implementar, tornando-os adequados para tarefas e aplicações diretas.

Assistentes virtuais alimentados por IA conversacional, por outro lado, possuem uma gama de recursos mais abrangente. Eles podem lidar com uma ampla variedade de tarefas, desde responder a perguntas até conduzir conversas mais complexas e dinâmicas. A IA conversacional depende de inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina para entender e gerar respostas muito mais próximas daquelas que se poderia esperar de uma pessoa real. Ela pode se adaptar dinamicamente aos inputs e ao contexto do usuário. Assistentes virtuais frequentemente possuem recursos profundos de PLN, permitindo que compreendam e gerem respostas de texto ou fala semelhantes às humanas de forma eficaz. Eles podem aprender com as interações dos usuários e melhorar ao longo do tempo. Eles podem empregar aprendizado por reforço ou outras técnicas para aprimorar seu desempenho.

Em última análise, a capacidade da IA conversacional de lidar com complexidade, aprender com as interações e servir a múltiplos propósitos em todos os setores a torna uma escolha atraente para grandes organizações que buscam manter a competitividade e oferecer melhores experiências aos clientes. Os recursos dos chatbots são primitivos em comparação com uma plataforma de IA conversacional, e os chatbots são basicamente vistos agora como antecedentes datados e limitados para as tendências empolgantes que estão acontecendo com a IA no marketing de conversação atualmente.