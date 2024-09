De acordo com a G2 Crowd, a IDC e a Gartner, o IBM watsonx Assistant é um dos melhores construtores de chatbot para governos do mercado, com recursos avançados de processamento de linguagem natural (NLP) e integração.

Nosso modelo de detecção de intenção aprimorado é mais rápido e mais preciso do que os outros, combinando aprendizado de máquina tradicional, transferência de aprendizado e técnicas de deep learning em um modelo coeso responsivo em tempo de execução. Com base em um estudo (link fora de ibm.com), esse modelo também é mais preciso do que os principais concorrentes da IBM, superando o Google Dialogflow em 5,6% e o Microsoft LUIS em 14,7%.

Além de superar a concorrência, o IBM Watsonx Assistant facilita muito o uso de uma série de recursos, como modelos, integrações com um clique, tutoriais guiados, PMEs e outros. O IBM watsonx Assistant se adapta às necessidades das pessoas.