Para entender onde os compradores verão valor no futuro, é útil observar como as atitudes dos consumidores evoluíram no passado.

Antes que as tecnologias digitais transformassem o cenário do varejo, a disponibilidade de um produto determinava em grande parte se ele seria vendido por meio de colocação nas prateleiras e embalagem em um local físico. No início, o comércio eletrônico era apenas um catálogo on-line. Ele pode ser atualizado com mais regularidade do que um catálogo enviado para sua casa ou escritório.

Com a proliferação de plataformas de e-commerce (mais notavelmente a Amazon), o contexto e o valor percebido desempenharam um papel central na experiência de compra on-line. Avaliações geradas por usuários e produtos em alta nas mídias sociais como o TikTok influenciaram as vendas de e-commerce, assim como os detalhes específicos do produto e opções de entrega.

A percepção de valor dos compradores mudou novamente em 2020, quando a pandemia de COVID-19 trouxe uma nova realidade. O comércio digital entre consumidores B2C explodiu. Novos horizontes em compras online e móveis, como o comércio social em tempo real, ganharam popularidade. Em 2020, de acordo com uma pesquisa da McKinsey, dois terços dos consumidores chineses disseram que compraram produtos por meio de uma transmissão ao vivo no último ano.1 Os consumidores passaram a esperar que as empresas oferecessem experiências acessíveis em múltiplos canais, dedicando mais tempo do que nunca à pesquisa de avaliações e opções de produtos para tomar decisões em um mercado competitivo. O valor de um produto ou serviço tornou-se inseparável de sua relevância para um comprador específico.

Tanto no B2C quanto no B2B, os clientes agora têm dados disponíveis para ajudá-los a tomar decisões de compra. No B2C, um cliente pode usar avaliações, comentários e opiniões nas redes sociais para aumentar sua confiança de que um produto atenderá às suas necessidades. Em casos B2B, os clientes podem usar funções de "conversar com meu documento" para perguntar a um documento de requisitos de 250 páginas se um produto funciona com um componente antes de encomendar USD 500.000 deles.