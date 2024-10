As grandes quantidades de dados que as empresas coletam, combinadas com fontes de dados externas, podem ser usadas para apresentar oportunidades de vendas cruzadas e incrementais que realmente atraiam os clientes. Usando automação, as empresas podem criar personas de compradores rapidamente e utilizá-las para melhorar a jornada do cliente e criar conteúdo envolvente em vários canais. Mas em um mundo sem canais, os dados devem ser usados para informar mais do que páginas de perguntas frequentes (FAQs), táticas de marketing de conteúdo e campanhas de e-mail.

Para criar experiências precisas e positivas, as marcas devem sintetizar seus dados proprietários de clientes (como histórico de compras e preferências) com fontes de terceiros, como dados extraídos de mídias sociais, conteúdo gerado por usuários e pesquisas de mercado demográficas. Ao utilizar essas fontes, as empresas podem obter tanto insights em tempo real sobre o sentimento de seus clientes-alvo quanto perspectivas macro de nível mais amplo sobre seu setor como um todo. Usando análises avançadas e algoritmos de aprendizado de máquina, esses fluxos de dados podem ser transformados em insights profundos que preveem as necessidades do público-alvo.

Para garantir o sucesso dessa abordagem, é crucial manter um foco forte na qualidade dos dados, na segurança e em considerações éticas. As marcas devem garantir que estão coletando e utilizando dados de forma transparente, em conformidade com as regulamentações e respeitando a privacidade dos clientes. Ao fazer isso, podem construir confiança com seus clientes e criar uma experiência positiva e personalizada que impulsiona o crescimento e a lealdade a longo prazo ao longo da jornada de comércio.