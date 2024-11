A dependência de um único fornecedor pode ser um desafio com as ferramentas de otimização do data center, e as preocupações com aumentos de preços, alterações de licenças e suporte ao cliente podem causar muitas noites em claro. Pior ainda, a dependência de um único fornecedor pode sufocar a inovação e a relação custo-benefício tanto nos data centers quanto na nuvem.

O IBM Turbonomic pode ajudar as organizações a otimizar a flexibilidade, oferecendo integração e recomendações para:

Compatibilidade de infraestrutura. O Turbonomic integra-se perfeitamente às tecnologias de data center tradicionais e de última geração, permitindo a rápida descoberta automática e o tempo de retorno para VMware, Microsoft Hyper-V, Nutanix, Kubernetes e ServiceNow. Independentemente da infraestrutura em que você esteja executando, o Turbonomic pode ajudar a melhorar a agilidade e a eficiência do seu ambiente.

Compatibilidade com multinuvem.A Turbonomic oferece suporte a uma variedade de provedores de nuvem pública e privada, incluindo AWS, Azure Google, VMware, Red Hat OpenShift e outras. É capaz de analisar dados de rede para determinar a melhor infraestrutura para sua aplicação ser executada, garantindo desempenho de primeira linha com o melhor preço possível.

Com uma análise completa de suas necessidades, recursos e orçamento específicos, você pode determinar se é hora de atualizar seus data centers. E o IBM Turbonomic pode capacitá-lo a tomar decisões ideais com base no que for melhor para sua organização.