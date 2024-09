Planejamento

Nossos planos ajudam as organizações a saber que hardware podem ou devem manter. No planejamento, o software Turbonomic leva em consideração as eficiências de diversos planejamentos de hardware e depreciação, inserindo tags para indicar quando os leases expiram. Com a consolidação de data centers, as organizações geralmente começam consolidando em menos hosts e, em seguida, consolidam em menos data centers. Oferecemos planos para ambos os processos:

Otimize o plano local

Esse plano permite que os usuários escalem ou movam máquinas virtuais e consolidem o hardware.

Plano de atualização de hardware



Esse plano permite que os usuários vejam de quantos novos hosts precisarão quando fizerem upgrade.

Plano de desatribuição de hosts

Esse plano permite que os usuários vejam se podem suportar sua carga atual se encerrarem um host.

Antes de escolher um plano, as organizações devem considerar testar/desenvolver o redimensionamento para obter mais do hardware.