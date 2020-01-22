De acordo com o Relatório de Segurança na Nuvem de 2019, 93% dos profissionais de cibersegurança estão extremamente ou moderadamente preocupados com a segurança na nuvem. Quase 30% disseram que sofreram um incidente relacionado à nuvem pública nos últimos 12 meses. Os principais problemas de segurança são perda de dados, privacidade de dados, conformidade, exposição acidental de credenciais e soberania de dados.
O nível de preocupação com a segurança na nuvem não é surpreendente. Com a migração de mais aplicações e dados para a nuvem, o impacto de uma violação de segurança pode ser devastador. O custo médio de uma violação de dados é agora de US$ 3,92 milhões, de acordo com o relatório do custo das violações de dados do Ponemon Institute.
A boa notícia, no entanto, é que existem maneiras de mitigar o impacto de uma violação, seja preventivamente ou após a ocorrência de uma violação. O principal deles, de acordo com Ponemon, é o "uso extensivo de criptografia". Outros fatores atenuantes importantes incluem prevenção contra perda de dados, compartilhamento de inteligência de ameaças e gerenciamento de continuidade de negócios.
Primeiro, é preciso reconhecer que sempre que estiver usando uma nuvem pública, você estará usando um modelo de responsabilidade compartilhada — isso significa que você é responsável pela segurança de e para a nuvem, e o provedor de nuvem é responsável pela segurança dentro da infraestrutura da nuvem .
Em segundo lugar, é preciso escolher um provedor de nuvem que ofereça os mais altos níveis de proteção e conhecimento especializado, especialmente em áreas que têm um efeito significativo na redução de riscos, como criptografia, controle de acesso, monitoramento e visibilidade, juntamente com a soberania dos dados e outros requisitos de conformidade.
Em terceiro lugar, você deve usar uma plataforma de nuvem pública que esteja totalmente integrada com seu ambiente virtualizado no local, especificamente o VMware. Com uma integração estreita, você pode executar cargas de trabalho do VMware na nuvem com alta disponibilidade de tempo de atividade no nível da máquina virtual (VM) , aproveitando inovações como clusters estendidos para reduzir riscos e melhorar a disponibilidade de aplicações de missão crítica.
Com essas três considerações em mente, aqui estão cinco fatores de segurança adicionais importantes a serem considerados na escolha de um provedor de nuvem pública:
Talvez seja inevitável que líderes empresariais e de TI tenham preocupações com a segurança na nuvem. A ideia de confiar seus dados e aplicações de missão crítica a outra empresa pode ser um tanto assustadora.
A realidade atual, no entanto, é que você pode mitigar riscos — e preocupações — escolhendo um provedor de nuvem pública focado em liderança e confiança em segurança, que ofereça proteções de nível empresarial em áreas-chave como criptografia, controle, conformidade, soberania de dados e continuidade de negócios.
