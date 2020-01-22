De acordo com o Relatório de Segurança na Nuvem de 2019, 93% dos profissionais de cibersegurança estão extremamente ou moderadamente preocupados com a segurança na nuvem. Quase 30% disseram que sofreram um incidente relacionado à nuvem pública nos últimos 12 meses. Os principais problemas de segurança são perda de dados, privacidade de dados, conformidade, exposição acidental de credenciais e soberania de dados.

O nível de preocupação com a segurança na nuvem não é surpreendente. Com a migração de mais aplicações e dados para a nuvem, o impacto de uma violação de segurança pode ser devastador. O custo médio de uma violação de dados é agora de US$ 3,92 milhões, de acordo com o relatório do custo das violações de dados do Ponemon Institute.

A boa notícia, no entanto, é que existem maneiras de mitigar o impacto de uma violação, seja preventivamente ou após a ocorrência de uma violação. O principal deles, de acordo com Ponemon, é o "uso extensivo de criptografia". Outros fatores atenuantes importantes incluem prevenção contra perda de dados, compartilhamento de inteligência de ameaças e gerenciamento de continuidade de negócios.